La Follia Incombente se il DDL liberticida Zan Dovesse essere Approvato.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra utile e interessante proporvi due riflessioni del sen. Fillon sulle possibili conseguenze dell’approvazione del DDL liberticida Zan, in discussione in Parlamento. E sono due riflessioni pregnanti, perché portano all’attenzione fatti che sono accaduti in conseguenza di legislazioni del genere di quella che PD, Cinque Stelle e le lobby di pressione omosessualità cercano di far approvare in Italia. Buona lettura.

Primo Caso: la Finlandia

Buongiorno cari amici.

Vi prego di dedicare un minuto per leggere questa vicenda, che segue di pochi giorni l’arresto del pastore protestante inglese John Sherwoood, colpevole di aver letto pubblicamente la Genesi nella stazione di Uxbridge della metro di Londra.

Lei è Päivi Räsänen, donna, medico, madre di 5 figli e già presidente del partito Democratico cristiano finlandese, parlamentare per oltre 10 anni, dal giugno 2011 al maggio 2015 è stata ministro dell’Interno della Finlandia.

Nei giorni scorsi è stata rinviata a giudizio per omofobia, in forza di una legge assai simile al #ddlZan e ora rischia fino a 2 anni di reclusione.

La sua colpa?

Aver pubblicato un Tweet in cui riportava semplicemente e senza commenti un brano della Bibbia (lettera di s. Paolo ai Romani cap. 1 versetti da 24 a 27).

Questo è quello che accadrà anche nel nostro Paese.

Non si potrà più parlare di etica, di morale sessuale, di religione. Non si potrà più neanche citare la Bibbia.

E per favore non si racconti la menzogna dell’art. 4 che graziosamente consentirebbe al prete di leggere la Bibbia chiuso a chiave in sacrestia.

Il cristianesimo è la radice della nostra civiltà, e il ddl Zan lo vuole censurare.

I fatti di Londra e di Helsinki sono lì a dimostrarlo.

Ecco perchè combattiamo questa battaglia.

Rispetto per tutti, ma rispetto anche per le nostre radici cristiane.

#nozan

§§§

Secondo caso: Nuova Zelanda

Cari amici buongiorno.

Oggi raccontiamo la storia di Laurel Hubbard.

Questo signore di mezza età si chiamava Gavin e da ragazzino aveva la passione per il sollevamento pesi. Si era classificato primo in un concorso junior nel 1998, ma poi non aveva più vinto un bel niente.

Nel 2012 la svolta: dopo aver deciso di diventare donna, ha cominciato a gareggiare nelle competizioni femminili.

A quel punto è diventato campione di tutto: Australian open, Pacific games, Oceania e Commonwealth campionship, etc etc.

Ora ci tengono a far sapere che rappresenterà la Nuova Zelanda nelle gare femminili delle prossime olimpiadi di Tokyo.

Ovviamente si tace delle proteste per slealtà (transfobiche?) sollevate dalle atlete australiane, della Samoa e della stessa Nuova Zelanda che si sono viste battute e sconfitte dai muscoli maschili di Gavin-Laurel.

Una cosa del genere accadrà presto anche in Italia, a meno che non riusciamo a bloccare la follia del #ddlzan

Altro che diritti LGBT+. Questa è una vergogna.

Rispetto per tutti, ma maschi gareggino coi maschi, e le femmine con le femmine, indipendentemente dalla loro “autopercezione”.

§§§

