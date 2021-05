USA. Vescovi contro “Devoti” Fautori dell’Aborto che Chiedono l’Eucarestia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri su Radio Roma Libera ho pubblicato questo podcast relativo alla posizione di alcuni vescovi USA su aborto ed eucarestia. E proprio ieri si è saputo che gli USA si sono ritirati dall’accordo di Ginevra, firmato da Donald Trump, che era a favore della vita e della famiglia, e contro l’aborto come mezzo di pianificazione naturale. Ovviamente su iniziativa del “devoto” cattolico Joe Biden. Qui sotto trovate il testo del podcast; e in calce l’intero articolo di padre Thomas Weinandy. Buona lettura.

§§§

I cattolici “devoti” che promuovono attivamente l’aborto è vogliono l’eucarestia

Nelle ultime settimane alcuni vescovi e arcivescovi americani – Aquila, Cordileone, per non citarne che due – hanno detto e scritto che i cattolici che promuovono azioni contrarie a ciò che insegna la Chiesa, per esempio promuovono delle politiche abortiste, come sta facendo Joe Biden, sponsorizzato da Planned Parenthood, il più grande abortificio del mondo, dovrebbero astenersi dal ricevere la comunione.

L’arcivescovo Aquila ha sostenuto che la coerenza eucaristica richiede che coloro che partecipano all’Eucaristia, compresi i politici cattolici, siano in comunione con la Chiesa. Cioè, devono aderire all’insegnamento dottrinale e morale fondamentale della Chiesa. Non farlo sarebbe in contrasto con l’esortazione di San Paolo: “27 Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore”.

Poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo dell’Arcivescovo Aquila, il Cardinale Blase Cupich gli scrisse una lettera in cui criticava il suo articolo. La critica del Cardinale non era in alcun modo pertinente a ciò che l’Arcivescovo Aquila aveva scritto, ma gli ha permesso di fabbricare una critica con cui esprimere il suo disappunto. Per ragioni politiche; Blase Cupich, come altri della filiera McCarrick promossa dal Pontefice regnante, in USA e nel Vaticano, è a favore dei democratici e dei progressisti.

L’accusa che costoro rivolgono a vescovi come Aquila e Cordileone è quella di politicizzare l’eucarestia.

Ma dal momento che questo argomento è ben vivo e presente in ogni Paese, Italia compresa, è interessante rilevare quello che scrive a questo proposito padre Thomas Weinandy, un religioso cappuccino molto noto in ambito accademico.

Dice Weinandy che alcuni vescovi sostengono che a tali politici cattolici non dovrebbe essere rifiutata la Comunione, perché farlo significherebbe politicizzare l’Eucaristia. Rifiutare di dare la Santa Comunione a politici cattolici dissidenti, tuttavia, non è politicizzare l’Eucaristia. La politicizzazione dell’Eucaristia avviene nell’atto del politico cattolico che si presenta a ricevere la Comunione anche se è ben consapevole che farlo è contrario a ciò che la Chiesa insegna.

A coloro che sono oggettivamente in stato di peccato mortale, o che dissentono o promuovono posizioni contrarie all’insegnamento dogmatico o morale fondamentale della Chiesa, è proibito ricevere il corpo e il sangue di Gesù, perché si sono resi indegni di farlo.

Così, tali politici cattolici, nel presentarsi all’altare, stanno usando – e quindi abusando – dell’Eucaristia per scopi apparentemente politici – per presentarsi come cattolici “devoti”.

Primo, coloro che sono indiscutibilmente cattolici devoti non hanno bisogno di identificarsi come tali – è evidente a tutti che lo sono.

In secondo luogo, quando un politico dissidente dichiara di essere un cattolico devoto, si percepisce immediatamente che qualcosa non va. I politici cattolici sottolineano la loro devozione – e i loro sostenitori fanno eco alla dichiarazione – perché c’è qualcosa nel loro comportamento che è sospetto.

E Come manifestano la loro devozione? Vanno alla Comunione! Ironicamente, tali politici cattolici fanno proprio la cosa che nessun cattolico veramente devoto farebbe mai. La stessa azione “devota” che compiono, quella di ricevere la Santa Comunione, è una dichiarazione palese che essi mancano di autentica devozione cattolica.

Infine, padre Weinandy, cerca di giustificare in un certo modo il loro comportamento: uno dichiara di essere un devoto cattolico e riceve la Comunione nella speranza che, in qualche modo, un giorno, tutto andrà bene. Questo si avvicina pericolosamente a una superstizione “cattolica” sentimentale.

Ma conclude, alla fine, ciò che non può essere negato in tutto questo inganno, è l’opera del diavolo. Egli, soprattutto, vuole politicizzare l’Eucaristia – per ridurla al marketing politico. Niente potrebbe essere più ingannevole di politici cattolici “devoti” che portano scompiglio nella Chiesa cattolica e di vescovi cattolici che approvano tale comportamento diabolico.

§§§

Il 14 aprile, America magazine, come parte della sua serie in corso, The Conversation with America Media, ha pubblicato un articolo dell’arcivescovo Samuel Aquila: “Perché la Chiesa viva in coerenza eucaristica, dobbiamo essere disposti a sfidare i cattolici che persistono nel peccato grave”.

L’arcivescovo Aquila ha sostenuto che la coerenza eucaristica richiede che coloro che partecipano all’Eucaristia, compresi i politici cattolici, siano in comunione con la Chiesa. Cioè, devono aderire all’insegnamento dottrinale e morale fondamentale della Chiesa. Non farlo sarebbe in contrasto con l’esortazione di San Paolo: “Chiunque dunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole di profanare il corpo e il sangue del Signore. L’uomo esamini se stesso e quindi mangi del pane e beva del calice. Perché chiunque mangia e beve senza discernere il corpo, mangia e beve il giudizio su se stesso.” (1 Cor 11:27-30)

Poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo dell’Arcivescovo Aquila, il Cardinale Blase Cupich gli scrisse una lettera in cui criticava il suo articolo. La critica del Cardinale non era in alcun modo pertinente a ciò che l’Arcivescovo Aquila ha scritto, sebbene gli abbia permesso di fabbricare una critica con cui esprimere il suo disappunto. Tuttavia, la lettera ha avuto un fine positivo, perché ha permesso all’Arcivescovo di scrivere un “chiarimento” per evitare qualsiasi ambiguità riguardo al punto che stava facendo. Così facendo, l’arcivescovo fu in grado di sviluppare il suo punto con ancora più forza.

Ora, l’interscambio tra l’Arcivescovo Aquila e il Cardinale Cupich fa parte di una discussione più ampia – quella di offrire la Santa Comunione ai politici cattolici anche se è ben noto che essi approvano e promuovono comportamenti contrari all’insegnamento della Chiesa, come l’aborto, la contraccezione, l’eutanasia, il “matrimonio” omosessuale e varie forme di ideologia di genere.

Alcuni vescovi sostengono che a tali politici cattolici non dovrebbe essere rifiutata la Comunione, perché farlo significherebbe politicizzare l’Eucaristia. Il rifiuto da parte dei vescovi o dei sacerdoti causerebbe effettivamente un polverone politico e mediatico, e la prudenza può suggerire, in certe circostanze, che la Comunione non dovrebbe essere rifiutata. Si potrebbe facilmente argomentare, tuttavia, che il rifiuto dovrebbe essere fatto per evitare lo scandalo e proteggere l’integrità del sacramento.

Rifiutare di dare la Santa Comunione a politici cattolici dissidenti, tuttavia, non è politicizzare l’Eucaristia. La politicizzazione dell’Eucaristia avviene nell’atto del politico cattolico che si presenta a ricevere la Comunione anche se è ben consapevole che farlo è contrario a ciò che la Chiesa insegna. A coloro che sono oggettivamente in stato di peccato mortale, o che dissentono o promuovono posizioni contrarie all’insegnamento dogmatico o morale fondamentale della Chiesa, è proibito ricevere il corpo e il sangue di Gesù, perché si sono resi indegni di farlo.

Così, tali politici cattolici, nel presentarsi, stanno usando – e quindi abusando – dell’Eucaristia per scopi apparentemente politici – per presentarsi come cattolici “devoti”. Qui sta una triplice ironia.

Primo, coloro che sono indiscutibilmente cattolici devoti non hanno bisogno di identificarsi come tali – è evidente a tutti che lo sono. Tutti sanno che credono e sostengono, e persino promuovono, tutto ciò che la Chiesa insegna. Quando peccano contro i comandamenti di Dio insegnati dalla Chiesa, vanno a confessarsi, decidono di emendare la loro vita e così ottengono l’assoluzione sacramentale. Tali cattolici sono devoti senza aver bisogno di dirlo a voce alta.

Le motivazioni dietro queste mosse possono variare. La politica stessa è, in qualche misura, una motivazione essenziale. Essere religiosi in America è ancora una buona cosa – fa guadagnare voti. I voti si vincono anche tenendo e promuovendo politiche non cattoliche. Certo, queste posizioni sono contraddittorie, ma i politici non sono noti per la coerenza.

Ci può essere, tuttavia, una motivazione più profonda. Anche se uno può sostenere e promuovere ciò che è contrario alla fede cattolica, nel profondo del suo cuore e della sua mente potrebbe esserci la convinzione indelebile che Gesù è l’unico Salvatore e che la Chiesa cattolica è l’unica vera Chiesa. Essere “cattolico”, quindi, è essenziale per la propria salvezza, perché ricevere Gesù nell’Eucaristia è essere veramente in comunione con Colui che salva.

Così, uno dichiara di essere un devoto cattolico e riceve la Comunione nella speranza che, in qualche modo, un giorno, tutto andrà bene. Questo si avvicina pericolosamente a una superstizione “cattolica” sentimentale – che è l’interpretazione più caritatevole del perché i politici cattolici dissidenti insistono nel ricevere la Santa Comunione.

Ciò che dovrebbe preoccupare maggiormente la Chiesa è che tali politici cattolici non si limitano a sostenere molte cose che sono in opposizione alla fede cattolica, ma attaccano anche attivamente, attraverso le leggi che propongono e promulgano, la Chiesa cattolica, la stessa chiesa alla quale dicono di essere devoti.

Alla fine, ciò che non può essere negato in tutto questo inganno, è l’opera del diavolo. Egli, soprattutto, vuole politicizzare l’Eucaristia – per ridurla al marketing politico. Niente potrebbe essere più ingannevole di politici cattolici “devoti” che portano scompiglio nella Chiesa cattolica e di vescovi cattolici che approvano tale comportamento diabolico.

I fedeli cattolici devono pregare, quindi, non solo per la conversione dei cosiddetti politici “devoti cattolici”, ma anche per la protezione del Signore della sua Santa Chiesa.

In secondo luogo, quando un politico dissidente dichiara di essere un cattolico devoto, si percepisce immediatamente che qualcosa non va. I politici cattolici sottolineano la loro devozione – e i loro sostenitori fanno eco alla dichiarazione – perché c’è qualcosa nel loro comportamento che è sospetto.

Nonostante le apparenze, si sostiene, non c’è alcun problema. Mentre possono affermare e promuovere l’aborto, le relazioni omosessuali, ecc., essi sono, NONOSTANTE tutto, cattolici “devoti”. Come manifestano la loro devozione? Vanno alla Comunione! Ironicamente, tali politici cattolici fanno proprio la cosa che nessun cattolico veramente devoto farebbe mai. La stessa azione “devota” che compiono, quella di ricevere la Santa Comunione, è una dichiarazione palese che essi mancano di autentica devozione cattolica.

La terza ironia è che nessuno viene ingannato da questa farsa, tranne forse il politico illuso. I cattolici fedeli sanno che c’è un’inconciliabile disconnessione tra ciò che viene tenuto da tali politici cattolici e il loro ricevere la Comunione. E vedono che è il politico cattolico dissenziente che sta politicizzando l’Eucaristia.

Thomas Weinandy, OFM

§§§

