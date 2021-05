Benedetta de Vito e il Régime del generale Figliuolo (Per non dire Regìme)…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la nostra BDV (Benedetta De Vito) ci regala questo articolo garbato e irridente alla situazione in cui ci troviamo a vivere e in cui, pezzetto per pezzetto ( e anche grossi bocconi…), si stanno mangiando tutte le libertà di cui abbiamo goduto fino a oggi. Buona lettura.

§§§

Quando ero ragazza, nel gruppo che frequentavo, c’era un bel tipo di una famiglia romana importante, fatta di cugini e fratelli numerosi e tutti quanti fieri del cognome che portavano e che squillava Roma come un aquilone in cielo. Il ragazzo di allora, che ora è quasi anziano come me, portava il nome di un re borbonico ed era, tra tutti, fratelli e cugini, il più sensibile e, forse perché disgustato dall’ipocrisia mondana in cui era immerso, o forse per motivi suoi ancora più nascosti, fatto sta che, un bel giorno, decise di partire militare nel corpo degli alpini.

Non durò molto la sua leva tra le Dolomiti. Stracco per le lunghe marce notturne, per i carichi e i basti sulle spalle e poi per chissà che cosa d’altro che non ha mai rivelato, se n’è tornato a casa sua, dove ha fatto la vita, credo, di tutti gli altri, lasciandosi dietro le spalle le cime innevate, le stelle alpine e la penna nera. Il corpo degli alpini che, di per sé solo, è simbolo di rocciosa fierezza, di granitica risolutezza, di valori profondi, religiosi, radicati, Di un alpino puoi e devi fidarti.

D’un tratto, sono di nuovo piccola, in un groviglio di fratelli, e, nella Peugeot color vinaccia di mio padre, stiamo percorrendo mezza Penisola, da Roma a Pordenone. Sì, stiamo andando a San Giuliano nel casolare rosa della nonna Lisetta, dove gli alpini sono di casa. Mio padre guida e mia madre, con su una penna nera nella mia fantasia, canta “Vecchio scarpone” e poi “stelutis alpinis”. E noi con lei.

Chiuso dunque il quadretto famigliare, eccoci all’oggi in cui un generale degli alpini, Francesco Paolo Figliuolo guida la task force per la vaccinazione nazionale. Scegliere un alpino, che è fiducia rotonda per tutti gli italiani, per inoculare un siero di cui si sa ben poco (visto che non è stato sperimentato sufficientemente a lungo), e che contiene, come si sa, cellule fetali, è stata una mossa astuta del Draghi che guida il governo: da un alpino ti aspetti solo il bene, fiducia a scatola chiusa. Fa da garanzia la penna sul cappello! Altroché Arcuri!

E quindi, olè, avanti, in coda, il prossimo! E poi, con quel cognome. Come, come, non capite? E allora salite con me sulla macchina del tempo e torniamo, per pochi minuti, nel casolare rosa di mia nonna, il quale aveva, dipinta sul viso color cipria, una stupenda meridiana ed era stato casino di caccia sulla terraferma di una famiglia dogale veneziana, la quale, rimasta senza tralci, aveva chiesto a mia nonna di aggiungere al suo il cognome loro.

Il nonno, fiero ufficiale di cavalleria, cattolico, rifiutò: “Noi siamo Fer. Tout court!”: E giù in ginocchio un segno della Croce. E ora, piano, piano, entrate in punta di piedi, perché mia nonna, a quest’ora, sta pregando, ginocchioni, e piegata sull’inginocchiatoio che ora sonnecchia inutilizzato in casa di mia madre e che un giorno, spero, sarà mio. Osservate, adesso, e aguzzate le orecchie. Ecco, si sta facendo il segno della Croce e dice: “Nel nome del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo”. Sì, sì avete udito bene, ha detto proprio Figliuolo. Il cognome del nostro alpino! E andiamo a capo.

Ditemi, non vi sovviene nulla? I vaccini sono arrivati il giorno di Natale un dono del Messia (ma in realtà sono ben altro, ovviamente) e a offrirli è il Figliuolo, cioè, secondo le luminose filologie del nostro arcinemico, il Generale chiamato a far da cane da guardia alle distribuzioni vaccinali. Il finto Figliuolo che semina le finte grazie prodotte dalle multinazionali farmaceutiche che hanno a cuore più che le vite le loro casseforti se non persino, chissà, qualcosa anche di peggio. Eccoci, di nuovo, nel magico mondo di Satana, sotto l’arcobaleno che stritola la Verità, offrendo ai poveri dormienti (noi) tutte le alchemiche menzogne che sparigliano il nume delle idee, lasciando dentro dubbi e tiepidezze. Tutta la filologia e la simbologia cristiana trasmutata in zolfo e fuoco infernale… Satana e i suoi una ne fanno e centomila ne pensano!

Così secondo il sillogismo socratico: Tutti gli alpini dicono la verità, Figliuolo è un alpino, Figliuolo, ergo, dice la verità, ed è anche il Messia delle farmaceutiche, arrivato nel sacro tempo del Natale… E poco importa se non fa che cambiar idea. Prima Astrazeneca no, ora astrazeneca sì. Bando a Johnson, Pfizer va bene per questi ma non per quelli e un minuto dopo tutto il contrario.

E senza dire che Pfizer, come ha detto Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, è più pericoloso di Astrazeneca. Lasciamo questo punto e via a un’altra chicca del nostro nemico. Perché mai il Generale Figliuolo sbaglia sempre l’accento nella parola “regime”, facendo diventare sdrucciola una parola piana? Va bene, può essere un errore la prima volta, ma perché intestardirsi? Vuoi che un’anima bella non glielo abbia fatto notare? Eddai, su, non scherziamo! No, no, il buon Figliuolo, ben sapendo che regime (piana() vuol dire in pratica fascismo evita di evocar la verità, anche soltanto i n forma di una innocua parola, e sfida il ridicolo, seguitando a far diventare proparossitona una parola che non lo è. Va bene, nonostante le tre lauree, non gli farebbe male rinfrescar la grammatica italiana, a meno che, come pensiamo senza malizia, non sia un règime voluto…

§§§

