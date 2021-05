Porto, Protesto Singular de Católicos Leigos para uma Missa a 1 de Maio.

Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, um amigo português, escreveu-nos esta carta, que partilhamos convosco. Boa leitura.

Envio, em anexo, uma fotografia da iniciativa e segue um breve texto com a descrição. Agradecemos a máxima divulgação nas vossas páginas. Durante a manhã, é possível que se façam novas fotografias, mas podem usar a que segue em anexo.

Há alguns dias, no Porto, em Portugal, o jornal da diocese informou que, para celebrar o dia 1 de Maio, dia de São José Operário, uma Irmandade organizaria uma Missa, celebrada pelo Bispo do Porto, com a presença de representantes dos trabalhadores, das entidades patronais, de diversos profissionais de saúde, de representantes da Universidade e… dos sindicalistas comunistas! Indignados com esta situação, alguns católicos reuniram-se para protestar contra esta iniciativa e, na véspera da celebração, colocaram um cadeado no portão principal da igreja, acompanhado por uma placa com a inscrição “IGREJA COMUNISTA CATÓLICA”, desejando, deste modo, rejeitar categoricamente o desvio marxista que, desde há décadas, tem caracterizado a Igreja e que, desta vez no Porto, contou com o beneplácito do próprio Prelado local, conhecido pelas suas polémicas declarações, nomeadamente em matéria de doutrina.

Tag: 1 de maio, misa, porto



Categoria: Generale