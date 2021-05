Angela Pellicciari. Libere Associazioni su Draghi, Macron, Napolitano e Gheddafi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Angela Pellicciari, che ringraziamo di cuore, ci offre questa riflessione sulla nostra storia recente, in relazione al caso dei terroristi arrestati – e subito liberati, ai domiciliari – in Francia; mostrando in trasparenza quali fili, dall’estero, condizionino le nostre scelte, le nostre politiche e la nostra libertà ormai da anni. Il che può anche spiegare, ma questo lo aggiungiamo noi, perché solo in Italia la cosiddetta pandemia sia il buon pretesto per impedire ai cittadini l’esercizio del diritto di base di ogni democrazia, cioè il voto. A differenza di numerosi Paesi nel resto d’Europa e del mondo. Già perché si sa che cosa sceglierebbero gli italiani, e questo chi regge i fili, e i terminali nostrani dei fili, a cominciare dal Colle, non lo vogliono…Ma se non mi fanno votare, sono vittima di un golpe, oppure no? Io direi di sì. buona lettura.

§§§

Draghi-Macron

A volte mi capita di mettere in fila, come per caso, fatti diversi. Oggi mi è venuto in mente di buttare giù le mie libere associazioni.

Ettore Bernabei, certamente uno degli uomini più influenti della prima repubblica, uomo di grandi confidenze ed amicizie, a proposito di terrorismo diceva, e scriveva, spiegando come mai da noi fosse durato un tempo interminabile (negli altri stati il terrorismo si era abbastanza rapidamente concluso), che a tenerlo in vita tanto a lungo erano stati gli interessi delle nazioni nostre concorrenti.

Da parte mia aggiungo (non ricordo se Bernabei anche di questo parlasse) come davvero stravagante fosse la generosa ospitalità offerta dal presidente francese, il socialista Mitterrand, ai nostri terroristi. La cosiddetta “dottrina Mitterrand”: non si potevano rimandare in patria persone che avrebbero subito il giudizio di una magistratura condizionata da tendenze filofasciste.

Saltiamo un po’ di anni e arriviamo a Berlusconi. Personaggio ingombrante. Anche dal punto di vista della politica estera. A Pratica di Mare era addirittura riuscito a mettere d’accordo Bush e Putin. E infatti, lo stesso giorno del memorabile incontro, gli era arrivato un provvidenziale avviso di garanzia. Per non dire degli accordi estremamente favorevoli all’Italia che era riuscito a strappare a Gheddafi, non senza aver prima, giustamente, domandato perdono per le violenze italiane in Libia.

Passa qualche tempo e di Berlusconi non se ne può più: fa troppa fatica a piegarsi alle ragionevoli proposte che gli vengono suggerite.

E così, in un duetto vergognoso, il presidente francese Nicolas Sarkozy, uomo di destra questa volta, ma sempre francese, in conferenza stampa si mette a irridere il presidente Berlusconi rivolgendo un sorriso ammiccante e sornione alla cancelliera Merkel che, con più garbo, ma comunque al sorriso risponde.

E’ il preludio del vergognoso attacco alla Libia (dove i nostri interessi erano davvero cospicui). Attacco, si ricorderà, caldeggiato dallo stesso presidente Napolitano in nome delle “grida di dolore” che si sarebbero levate dal popolo libico contro Gheddafi.

Napolitano ha fatto mostra di credere alla propaganda della televisione Al-Jazira. C’è di più. Per caldeggiare l’intervento dell’Italia a fianco del duo franco-inglese in Libia, il presidente Napolitano ha usato le stesse parole che, qualcosa più di 150 anni fa’, il re di Sardegna Vittorio Emanuele II, ha utilizzato per giustificare la propria invasione del regno retto dal cugino Francesco II di Borbone. Difficile da credere, ma è così. Un presidente della repubblica che spera che anche l’Italia (che aveva tutto, ma proprio tutto, da perdere), si schieri a seguito delle potenze anglo-francesi che palesemente puntavano a scalzarci dalla Libia.

Poco tempo dopo Berlusconi era spinto fuori dai giochi, addirittura destituito dal Senato, e noi italiani siamo stati liberati e sollevati dal professor Mario Monti e dalle sue illuminate politiche.

Adesso una notizia bomba: dopo decenni di latitanza, dopo decenni di fraterna ospitalità goduta in Francia, Macron decide che per i nostri terroristi, per i nostri omicidi, per i nostri delinquenti comuni (tali sono i terroristi), la vacanza francese è finita!!!

Dopo tanto tempo, dopo tanti anni, quando i brigatisti ormai sono diventati nonni. Inevitabile chiedersi: cosa è successo? Azzardiamo una risposta: Mario Draghi?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: br, draghi, gheddafi, napolitano, pellicciari



Categoria: Generale