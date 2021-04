Mons. Ics: Estamos Sufriendo, pero Debemos Defender la Fe.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Monseñor Ics nos ofrece una reflexión que, personalmente, nos resulta de gran ayuda y consuelo, en estos tiempos en los que parece que todo lo injusto y malo debe prevalecer. Feliz lectura.

§§§

Estimado Tosatti, en este tiempo de confusión y sufrimiento, justificado por evidentes “reinicios” de los valores morales e incluso de la doctrina, permítame una breve reflexión de aliento para sus lectores de Stilum Curiae.

Para defender hoy nuestra fe debemos recordar cómo pensaban y actuaban los primeros seguidores de Cristo, para difundirla.

El ejemplo magistral que quiero proponer es precisamente el de los primeros fieles de Nuestro Señor, según los comentarios al Evangelio de San Mateo, por parte de San Juan Crisóstomo (344-407), Doctor de la Iglesia.

El santo de Antioquía revela el temple y la valentía con que los fieles daban testimonio de su fe: – No les importaban los peligros de muerte. – No se preocuparon de que fueran pocos, ni de que sus adversarios fueran muchos. – No les preocupaba el poder, la fuerza y la habilidad de sus enemigos. Sólo se apoyaban en un poder superior a todo esto: el poder de Aquél que había muerto en la Cruz y luego había resucitado. No buscaban la gloria personal, sobre todo no buscaban el aplauso o la aprobación de la gente. Actuaron sólo con recta intención, con la mirada puesta en el Señor, fin y motivo de sus acciones. No buscaban la aprobación de los demás, no se preocupaban por lo que dirían o por cómo serían considerados. No temían el entorno para llevar a cabo su labor apostólica y evangelizar el mundo. Sabían que si se amoldaban al entorno empezarían a ser incoherentes con los principios y podrían caer en la tentación de comportarse y decir lo que les daría aprobación en lugar de persecución. El santo de Antioquía recuerda que San Pablo bien había dicho a los de Corinto: “Pero poco me importa que me juzguéis vosotros o un consejo humano. Mi juez es el Señor”.

Así era la recta intención de los primeros creyentes para difundir la enseñanza de Cristo, evangelizando.

Hoy surge la misma actitud para defender nuestra fe en Cristo. Y el estímulo de San Juan Crisóstomo debe ser el mismo: no debemos turbarnos si somos pocos y los otros, más poderosos, nos desprecian y persiguen.

Hoy en día dar testimonio de la propia fe ya no encuentra enemigos sólo entre los “gentiles”, sino incluso entre aquellos que deberían profesar y defender la misma fe.

Hoy se puede llegar a temer la autoridad moral, si se insiste en obedecer la enseñanza de la Tradición de la Iglesia, rechazando todo evolucionismo doctrinal y espiritual.

Y en esta confusión doctrinal actual, el riesgo para un católico no es sólo sentirse aislado y temer persecuciones, sino también dudar de tener “recta intención” cuando se ve obligado a interpretar la autoridad moral.

Es cierto que para un católico la intención es recta cuando Cristo es el fin y el motivo de su acción.

El Señor es nuestro Rey, Legislador, Juez, es Él quien debe salvarnos.

Y es Él quien nos dará las gracias necesarias para comprender y actuar con recta intención en todas las circunstancias.

Monseñor ICS

Publicado originalmente en italiano el 29 de abril de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/04/29/mons-ics-siamo- nella-sofferenza-ma-dobbiamo- difendere-la-fede/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

