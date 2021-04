Monseñor Schneider: Oponerse con Fuerza al Caos Moral y a la Cultura de la Muerte.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Monseñor Athanasius Schneider ha respondido a la carta abierta enviada por siete organizaciones provida sobre el tema de las vacunas y la medicina ética. Este es el mensaje de Monseñor Schneider.

§§§

Nur-Sultan, 19 de abril de 2021

A los presidentes Mirco Agerde, Gianfranco Amato, Antonio Brandi, Giorgio Celsi, Francesco Fontana, Giovanni Formicola, Massimo Viglione

¡Alabado sea Jesucristo! Estimados señores,

Al caos moral que parece imponerse hoy en el mundo, a las derivaciones transhumanistas que se van haciendo cada vez más explícitas, a la cultura de la muerte que domina la legislación de los Estados contemporáneos, es necesario oponerse con fuerza, resueltamente, con la entereza de la verdad y la intransigencia de la voluntad en el bien.

Esta es la necesidad de un nuevo movimiento provida, sin compromisos, sin complejos de inferioridad ante el mundo, nunca subordinado a las ideologías de la modernidad. Un movimiento provida que afirme con valentía y firmeza la absoluta ilegalidad de cualquier ataque a la vida humana inocente desde la concepción hasta la muerte natural.

Este nuevo movimiento provida no puede permanecer en silencio ante esa monstruosa y global estructura de pecado que clama venganza ante Dios: el uso habitual por parte de las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria de células humanas procedentes de embriones y fetos abortados.

La explotación de embriones y fetos humanos como reserva de material biológico es una abominación a la que todo hombre razonable de buena voluntad debería oponerse, denunciando su naturaleza perversa y diabólica.

Agradezco de corazón a Ustedes, estimados señores Mirco Agerde, Gianfranco Amato, Antonio Brandi, Giorgio Celsi, Francesco Fontana, Giovanni Formicola y Massimo Viglione por la Carta Abierta que me han dirigido. Agradezco las realidades asociativas de las que ustedes son guía: il Movimento Mariano Regina dell’Amore, l’Associazione Giuristi per la Vita, l’Associazione Pro Vita & Famiglia, l’Associazione Ora et labora in difesa della vita, l’Associazione Iustitia in Veritate, la Comunità Opzione Benedetto, la Confederazione dei Triarii. Les agradezco el compromiso para constituir ese nuevo movimiento provida en Italia que tanto se necesita. También agradezco a los suscriptores de la Carta, médicos, juristas, hombres de cultura y de ciencia.

Espero que esta noble y valiente iniciativa de Ustedes en Italia pueda inspirar iniciativas similares en otros países.

Invoco la bendición divina para todos los que apoyan esta iniciativa.

§§§

Si desea firmar la petición, puede hacerlo en este enlace:

§§§

