A Possível Reconstrução do “Plano B” do Papa Bento XVI.

Entretanto, o jogo é sutil: o risco é que a questão jurídica sobre a qual todo o Plano B se refere em breve seja esquecida. É por isso que na Declaratio Bento insere algumas inconsistências que manterão viva no tempo a atenção sobre a nulidade do documento: primeiro de tudo, dois erros latinos grosseiros: “pro ecclesiae vitae” (mais tarde corrigido pelo Vaticano), e um pronunciado também verbalmente sobre a palavra-chave: “ministerium” ligado ao “comissum”, no lugar do dativo “comisso”. Novamente, o erro tipográfico, por volta das horas: 29h em vez de 20h. Erros cometidos de propósito, bem como para invalidar ainda mais a renúncia por não ter sido escrita “rite manifestetur”, ou seja, “apropriadamente”, como exige o Código de Direito Canônico (Can. 332, § 2), de forma especial para chamar a atenção aos dois principais nós jurídicos da falsa renúncia: a renúncia do ministerium e o adiamento da renúncia. O plano tem êxito: os erros de sintaxe serão imediatamente julgados como “intoleráveis” por latinistas como Luciano Canfora e Wilfried Stroh, assim como pelo Card. Ravasi, e terá algum eco na imprensa,