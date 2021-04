BDV a Mattarella: Le Regalo gli Occhiali di Miguilim per Vedere il Paese…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito oggi si rivolge al Presidente della Repubblica, in un’offerta-appello da cui emergono contatti e amicizie, ricordi e la percezione di una sofferenza che forse là in alto, sul Colle, non sembra arrivare. Anzi.

§§§

Non so che cosa vede Sergio Mattarella, da lassù, dal Quirinale, che è il colle più sacro agli antichi romani perché sacro al Dio Quirino che muore e risorge come nostro Signore, l’unico vero Salvatore. Non so, dunque, che cosa vede dal suo bel palazzo che fu dei Pontefici, prima delle ruberie savoiarde. Io so, però, che cosa vedo a casa sua, tra gli altissimi corazzieri, le porpore, gli angioletti stupendi di Melozzo da Forlì. Vedo che gli sta sempre lì da presso, un signore alto, ben elegante negli abiti tagliati forse da Caraceni, che si chiama Giovanni Grasso e che, io, ragazza, conoscevo perché veniva all’uscita dell’Istituto Mater Dei (che io frequentavo), ed era il direttore di un mensile cattolico che si intitolava “Presenza Ottanta”. Giovanni, che credo andasse al San Leone Magno, ma la memoria non squadra bene i particolari, era, allora, un ragazzo allegro con un gran vocione rassicurante. Mi chiese di scrivere qualcosa per lui, attraverso – mi pare – una comune amica, che ora è volata in cielo. Lo feci, sissignore, e fu il primo articolo della mia non carriera, e scelsi – chissà perché, ma ora lo so – di recensire un racconto breve di uno scrittore brasiliano allora famosissimo e oggi dimenticato: Joao Guimaraes Rosa. Il libro si intitolava Miguilim, ma per raccontar di questo bambino del Nordest brasiliano e ritornare poi al punto, devo andare a capo.

Ed eccomi qui. La storia di Miguilim, cioè Michelino, è presto detta. Si tratta di un bimbetto che, nel duro lavoro del crescere, si trova disorientato e in subbuglio per un mondo (quello dei grandi) che non capisce. Intimidito, perduto, ritrova il bandolo della sua vita solamente quando un dottore gli porta un bel paio d’occhiali. Il piccolo Miguilin, infatti, era miope! Caro Presidente è a lei, cattolico, che vorrei regalare un bel paio di occhiali, gli occhiali di Miguilim (e magari anche a Giovanni, che ricordo con molta simpatia) affinché lei possa guardare l’Italia, con gli occhi aperti, chiari, trasparenti di verità, e vedere in che situazione disperata langue il suo popolo, il popolo italiano di cui Lei è Primo cittadino. Chiusi in casa, depressi, stanchi, privi di una guida anche spirituale, essi, gli italiani, vivono nella paura di un virus che ha una mortalità dello zero virgola, tormentati da un clima di terrore dispensato a piene mani dai media nazionali e sotto il ricatto di un “vaccino”, testato non testato in quattro e quattr’otto. Un “vaccino” che contiene linee fetali come “terreno di coltura”. Cioè la vita, che è solo del Signore. Dal punto di vista morale, cattolico, della Legge Divina che è scritta in ogni cuore, è ugualmente mostruoso che si utilizzi il corpo umano di un bambino ucciso come “strumento” per dare la salute ad altri esseri umani. Forse ora, con gli occhiali di Miguilin, potrà vedere meglio questo raccapricciante orrore…

Lei ci aveva promesso un governo di “alto profilo”; ma suvvia, indossando gli occhiali di Miguilim vedrà bene che non lo è affatto! Che è composto dai soliti politicanti di sempre, i nomi che furono di quel piccolo avvocato pugliese di nome Giuseppe Conte. Un Conte che non è un conte. Uno Speranza senza speranza e così via. Il nuovo conte, invece, è Draghi, il cui nome di battesimo stranamente, coincide con quello di un’altra “eccellenza italiana”, paracadutata da chissà dove e raccontata dal mainstream come salvezza del popolo italiano. Sì, sì, Mario Monti. Un’altra delusione.

Non ho conosciuto mai Draghi, perché gli anni che ci separano sono tanti, troppi, ma ho conosciuto un suo compagno di classe, che purtroppo ho perduto di vista altrimenti gli avrei chiesto lumi sulla sua eccellenza a scuola che non mi è così chiara. Dicono che fosse bravo, ma non un secchione e non capisco bene, forse perché io un “secchione” l’ho sposato e non posso pensare che sia negativo esser studioso e diligente e anche concentrato. Vabbè, avanti. La scuola dei gesuiti che frequentava, però, la conoscevo bene perché è lì che hanno studiato i miei fratelli gemelli e anche tanti amici che ancora frequento e vedo. E sentivo parlare, bambina, di Padre Rozzi (il preside) e di Padre Millefiorini che, credo, insegnasse greco e latino. Ma per me, tra tutti i padri gesuiti che allora venivano anche in casa, uno soltanto era inzuccherato: Padre Camilleri. Piccolo, con gli occhiali rotondi (di Miguilim) e i capelli ricci cortissimi, veniva a dare lezione ai fratelli e poi, con me, restava qualche minuto, Dalla tasca interna della tonaca nera, tirava fuori un paio di forbicine dorate e mi ritagliava delle figurine di carta: sirene, angioletti, comete, le stesse che, lo scoprii molti anni dopo, ritagliava Hans Christian Andersen.

La finisco qui, regalandole, caro Presidente, gli occhiali di Miguilim, gli occhiali rotondi di Padre Camilleri, che sapeva parlare con me, senza parole, affinché, tornando a vedere per davvero, a separare il grano dalla zizzania, a confrontarsi con la Verità in cui, da cattolico, dovrebbe credere, possa aiutare per davvero il nostro povero Paese in ginocchio.

§§§

