Terzo Parlamento: Viganò, il Coraggio della Verità. Un Dibattito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo per presentare un video preparato da Il Terzo Parlamento Network, in cui si è discusso della Chiesa, dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, delle sue prese di posizione e naturalmente della situazione in Italia e nel mondo. Buona visione e buon ascolto.

