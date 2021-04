Stilum Curiae ha Llegado y Superado la Cifra de 22 Millones de Visitas

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, lo hemos hecho de nuevo. El pasado domingo nuestro Stilum Curiae tocó otro hito: veintidós millones de visitas desde el día de su nacimiento en octubre de 2016. Eso fue hace menos de cuatro años y medio. Sé que ustedes ya están acostumbrados, pero no puedo evitar sorprenderme. Más aún cuando pienso en lo inseguro y dubitativo que me sentí una vez terminada la experiencia de “San Pietro e Dintorni” en La Stampa, y no por voluntad mía; aparte de la de escribir, yo no tenía experiencia en la gestión de un blog, en forma autónoma. Y me pregunté si valdría la pena. Ahora estoy muy contento de haber vencido mi pereza congénita; y de volver a ganarla, cada día, ya que la carga de trabajo ha crecido de una manera que nunca hubiera imaginado.

En el curso de los últimos cuatro años se han moderado más de ciento veinticinco mil comentarios; un número considerable, y una parte no pequeña del trabajo cotidiano. Pero estoy decidido a seguir haciéndolo, porque me parece importante, sobre todo en esta fase, en la que el fragor de las voces del régimen se hace más fuerte, dar a todos la oportunidad de expresarse. Pido disculpas si, en ocasiones, he sido demasiado amplio, permitiendo expresiones que podían herir a algunas personas. Intentaré – y ya lo estoy haciendo – limitar al máximo los intercambios directos entre los comentaristas para evitar una personalización excesiva.

Otro elemento que he podido detectar, y que me produce un gran placer, es este. Por supuesto, Stilum Curiae tiene su mayor área de captación en Italia. Pero es interesante constatar que hay un público lector consolidado, con pocas variciones, en muchos países extranjeros: Estados Unidos, España, Gran Bretaña, varias naciones de América Latina, Francia, Suiza… una larga lista que llega hasta pequeñas presencias en lugares verdaderamente al otro lado del mundo. Este es un elemento que nos alegra y que también podemos ver en las redes sociales, en Twitter en particular, donde han crecido las interacciones con usuarios de otras nacionalidades. Y desde el momento que el único y principal objetivo de Stilum Curiae es proporcionar información, es importante estar disponibles también para quienes no hablan nuestro idioma. Esta base constante fue también el fruto de la decisión de recurrir a la profesionalidad de colaboradores que pudieran traducir no todos los artículos, sino algunos especialmente significativos. Está claro que esto ha representado un compromiso más para Stilum, pero realmente vale la pena, al menos en mi opinión.

Stilum es un pequeño barco que con el paso de los meses y los años ha embarcado a nuevos amigos y colaboradores. Es justo y adecuado agradecerles: a los que pueden firmar con nombre y apellido, y a los que en cambio -los tiempos son difíciles, lo sabemos- deben ocultarse bajo un seudónimo. Un gran agradecimiento también a quienes prestan su trabajo, con dedicación y amor, para traducir y poner a disposición los artículos de Stilum en otros idiomas, y, en el sentido inverso, en italiano, realmente gracias de corazón. Sé que es una obviedad; pero aunque si sentir que se les da gracias está previsto y se lo espera, siempre es una caricia al alma.

Estimados Stilumcuriales, les agradezco realmente. Por su amistad, por su atención, y también -a veces- por los arrebatos de ira; por la paciencia con la que soportamos irrupciones a menudo provocadoras e insultantes. Pero es normal, creo, y es la señal de que aunque sea pequeña y esté escrita en la arena, estamos dejando una huella. Rudyard Kipling escribió en una de sus obras poéticas, una serie de epitafios dedicados a los distintos caminos de la vida. Para los periodistas el epitafio era: “We served our day”. Hemos cumplido nuestro día. Esto es lo que intentamos hacer cada día con la ayuda de Dios. Y perdonen nuestros errores, que ciertamente no faltan.

Publicado originalmente en italiano el 31 de enero de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/30/stilum-curiae-ha- raggiunto-e-superato-quota-22- milioni/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino