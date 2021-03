Stilum Curiae ha Raggiunto e Superato Quota 22 Milioni.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’abbiamo fatto di nuovo. Domenica scorsa il nostro Stilum Curiae ha toccato un altro traguardo: ventidue milioni di visualizzazioni dal giorno della sua nascita, nell’ottobre del 2016. Cioè meno di quattro anni e mezzo fa. So che ormai voi ci siete abituati, ma io non riesco a non stupirmi. Tanto più se ripenso a quanto ero incerto, e dubbioso, una volta terminata – non per volontà mia – l’esperienza di San Pietro e Dintorni a La Stampa; non avevo nessuna esperienza, a parte la scrittura, della gestione di un blog, in autonomia. E mi chiedevo se ne sarebbe valsa la pena. Adesso sono molto felice di aver vinto la mia congenita pigrizia; e di vincerla ancora, ogni giorno, che il carico di lavoro è cresciuto in un modo che non avrei mai immaginato.

Nel corso di questi quattro anni sono stati moderati oltre centoventicinquemila commenti; una cifra considerevole, e una non piccola parte del lavoro quotidiano. Ma sono determinato a continuare a farlo, perché mi sembra importante, tanto più in questa fase, in cui il fragore delle voci di regime si fa più forte, dare a tutti la possibilità di esprimersi. Mi scuso se talvolta sono stato di manica troppo larga, permettendo espressioni che potevano ferire qualcuno. Cercherò – lo sto già facendo – di limitare al massimo gli scambi diretti fra commentatori, in modo da evitare una personalizzazione eccessiva.

Un altro elemento che ho potuto rilevare, e che mi fa molto piacere, è questo. Naturalmente Stilum Curiae ha il suo bacino di utenza maggiore in Italia. Ma è interessante constatare che esiste una platea di lettura consolidata, con poche variazioni, in molti Paesi stranieri: Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna, diverse nazioni dell’America Latina, Francia, Svizzera…una lunga lista che arriva fino a piccole presenze in luoghi veramente all’altro capo del mondo. Questo è un elemento che ci fa piacere e che possiamo riscontrare anche sui social, Twitter in particolare, dove le interazioni con utenti di altre nazionalità sono cresciute. E dal momento che lo scopo unico e principale di Stilum Curiae è fare informazione rendersi disponibili anche a chi non parla la nostra lingua è importante. Questa base costante è stata anche il frutto della decisione di avvalersi della professionalità di collaboratori che potessero tradurre non tutto, ma alcuni articoli particolarmente significativi. Chiaramente questo ha rappresentato un impegno ulteriore per Stilum, ma ne vale veramente la pena; almeno a mio giudizio.

Stilum è una barchetta che via via, nel corso dei mesi e degli anni, ha imbarcato sempre nuovi amici e collaboratori. Giusto e doveroso ringraziarli: quelli che possono firmarsi con nome e cognome, e quanti invece – i tempi sono difficili, lo sappiamo – devono ammantarsi sotto un pseudonimo. Un grande grazie va anche a chi presta la sua opera, con dedizione e amore, a tradurre e rendere disponibili gli articoli di Stilum in altre lingue, e, nel percorso inverso, in italiano, davvero grazie di cuore. Lo so che è scontato; ma anche se sentirsi dire grazie è previsto e atteso, è sempre una carezza all’anima.

Cari Stilumcuriali, vi ringrazio davvero. Per la vostra amicizia, per l’attenzione, e anche – talvolta – per gli scatti d’ira; per la pazienza con cui sopportiamo irruzioni spesso provocatorie e insultanti. Ma è normale, credo, ed è il segnale che per quanto piccola e scritta sulla sabbia una traccia la stiamo lasciando. Rudyard Kipling in una delle sue opere poetiche scrisse una serie di epitaffi, dedicati ai vari cammini di vita. Per i giornalisti l’epitaffio era: “We served our day”, Abbiamo servito il nostro giorno. Questo è quello che, ogni giorno, con l’aiuto di Dio, cerchiamo di fare. E perdonateci gli errori, che certo non mancano.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 22 milioni, stilum curiae



Categoria: Generale