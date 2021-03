Le Strane Liaisons Finanziarie della Chiesa Spagnola con Religíon Digital.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico spagnolo ha attirato la mia attenzione su un articolo molto interessante di Aciprensa, che denuncia le liaisons dangereuses della Conferenza Episcopale spagnola, e di altre organizzazioni cattoliche, con un sito web tendenzialmente contrario alla Dottrina della Chiesa, e che ospita spesso attacchi a vescovi spagnoli e articoli in materia religiosa che creano polemiche e sconcerto. Ve lo offriamo nella nostra traduzione. Buona lettura.

§§§

Diverse istituzioni cattoliche spagnole, tra cui la Conferenza episcopale e la Compagnia di Gesù, avrebbero legami economici con il sito web Religión Digital, che abbonda di attacchi ai vescovi spagnoli, alla Chiesa e contraddice regolarmente la dottrina ufficiale della Chiesa.

Tra gli articoli più controversi pubblicati sul sito web spagnolo gestito dal sacerdote secolarizzato José Manuel Vidal è stato uno in cui si negava la verginità di Maria.

Nell’articolo “Natività, porta della vita”, il gesuita Juan Masiá assicurava che l’annuncio a Santa Maria e i messaggi a San Giuseppe “sono poesia e teologia, piuttosto, simbolici e di fede”.

“La paternità e maternità carnale, biologica e umana di Giuseppe e Maria non è incompatibile con l’essere entrambi vergini che realizzano e consumano la loro verginità generando Gesù con il soffio dello Spirito di Vita che agisce dall’interno di Giuseppe e Maria”, ha scritto il sacerdote gesuita su Religión Digital in occasione del Natale 2016.

“Lo Spirito agisce dall’interno: dall’interno dell’evoluzione; dall’interno dell’ovulo e dallo sperma”, ha aggiunto P. Masiá.

Religión Digital celebra P. Masiá tra i suoi collaboratori, dicendo che fa parte del suo staff ed è “uno dei migliori teologi spagnoli”.

In quella stessa “personale”, Religión Digital presenta José Antonio Pagola, che è stato privato dell’Imprimatur dalla Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano per il suo libro “Jesús. Aproximación histórica”, dopo aver ricevuto “numerose e qualificate lamentele sulla sua adeguatezza come presentazione di Gesù secondo la fede cattolica”.

L’Imprimatur è la dichiarazione ufficiale della Chiesa cattolica che un’opera letteraria è priva di errori in materia di dottrina e morale cattolica.

Un’altra collaboratrice di Religion Digital è la suora domenicana Lucia Caram, che nel 2017 ha detto che San Giuseppe e la Vergine Maria erano “una coppia normale”, specificando che si riferiva al “fare sesso e avere una normale relazione di coppia”.

Religión Digital presenta anche sul suo sito web come collaboratori l’arcivescovo di Tegucigalpa, il cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga; l’arcivescovo di Madrid e vicepresidente della Conferenza episcopale spagnola (CEE), il cardinale Carlos Osoro; l’arcivescovo di Barcellona e attuale presidente della CEE, Juan José Omella; e l’arcivescovo di Lima, Monsignor Carlos Castillo; tra gli altri.

L’arcivescovado di Madrid ha detto ad ACI Prensa che il cardinale Osoro “non è un collaboratore” di Religión Digital. I testi che usano sul sito web diretto da José Manuel Vidal “sono repliche delle lettere che pubblichiamo sul sito web diocesano, che sono a disposizione dei media”, ha spiegato.

Una risposta simile è stata data dall’arcivescovado di Barcellona. “Non è vero” che il cardinale Omella è un collaboratore di Religión Digital, ha detto. I testi che il sito spagnolo copia e incolla sono presi da “un archivio con le sue lettere domenicali, pubbliche per tutti i media”, ha detto.

Nel 2020, P. Masiá ha usato il suo spazio su Religión Digital per difendere l’eutanasia.

“È necessario proteggere i diritti, l’autonomia e la dignità del paziente nei casi di opzione giustificata per un’accelerazione del processo di morte che, almeno, dovrebbe essere decriminalizzato”, ha scritto.

Un altro testo pubblicato sul sito web diretto da José Manuel Vidal, intitolato “Vergine delle vergini e filologie mendaci” critica “le azioni della Chiesa cattolica durante i secoli” su Santa Maria.

“La Chiesa cattolica vide una vena degna di essere sfruttata in Maria come Vergine, qualcosa che gli interessava molto per sostituire le credenze e i riti pagani, per intrattenere e abbagliare il volgo con pratiche sdolcinate e per estrarre benefici sostanziali e rilevanti dal suo culto”, ha pubblicato Religión Digital.

Chi sono i partner e chi finanzia Religión Digital?

Religión Digital riconosce tra i suoi partner l’Università Pontificia Comillas e l’Università Loyola, entrambe della Compagnia di Gesù. Si presenta anche come partner della controversa fondazione pontificia Scholas Occurrentes e di organizzazioni cattoliche di solidarietà come Caritas, Manos Unidas e Missioni Salesiane.

Scholas Occurrentes ha organizzato conferenze con oratori pro-aborto, distribuito libri in diversi Paesi con messaggi di ideologia di genere, e speso milioni di dollari in donazioni per tasse e viaggi.

I prezzi per gli annunci sul sito di Religion Digital vanno da 400 euro a 2.000 euro al mese.

ACI Prensa ha consultato la Conferenza Episcopale Spagnola il 1 febbraio 2020 sull’esistenza di un “legame economico” con Religión Digital, ricevendo ripetute risposte evasive.

“In risposta alla questione che lei ci solleva, le commentiamo che la Conferenza Episcopale realizza campagne con pubblicità che inserisce nei media spagnoli. Anche i media digitali religiosi ricevono questa pubblicità a seconda del loro contenuto, del pubblico e così via. La Conferenza Episcopale ha una presenza azionaria nei media attraverso Ábside Media, in particolare in COPE, TRECE, Ecclesia e nelle case editrici BAC, Libros Litúrgicos e EDICE”, ha risposto l’area stampa della CEE.

All’insistenza di ACI Prensa per una risposta precisa sul legame tra la CEE e Religión Digital, l’episcopato spagnolo ha detto che “la vostra domanda ha già avuto una risposta”.

Ribadendo la domanda, l’ufficio stampa della CEE ha detto che “prima di rispondere, mi permetta di farle una domanda: può spiegare il significato del suo rapporto, lo scopo e il corso che intende dare a queste informazioni?

Dopo aver spiegato lo scopo dell’articolo, l’episcopato ha semplicemente risposto che “come è stato detto, la Conferenza Episcopale realizza campagne con pubblicità che inserisce nei media spagnoli. Anche i media digitali religiosi ricevono questa pubblicità secondo il loro pubblico e così via”.

L’Arcivescovado di Madrid, da parte sua, ha detto ad ACI Prensa che “non ha mai contribuito direttamente a Religión Digital perché non fa pubblicità in questo modo e non ha mai messo banner a pagamento sui siti web”.

Interrogato sugli annunci pubblicati anni fa dalla Delegazione Episcopale delle Fondazioni dell’Arcivescovado di Madrid in Religion Digital, ha risposto che erano pagati da “qualche fondazione, non dalla diocesi”.

L’Arcivescovado di Barcellona ha detto che “non ha contratto pubblicità in questo portale che lei cita o in qualsiasi altro media. Tuttavia, questo Arcivescovado, attraverso il suo Ufficio di Comunicazione, cerca di mantenere una relazione fluida con tutti i media, attraverso la collaborazione e il dialogo cordiale con tutti i giornalisti che ci contattano”.

La Pontificia Università di Comillas ha detto ad ACI Prensa che “in senso stretto sì” ha pagato per gli annunci in Religión Digital, ma ha detto che “sarebbe opportuno pesare” che “tra le altre ragioni, perché lo abbiamo fatto anche, con più o meno continuità, e più o meno successo” in altri media cattolici.

“E sempre con un profondo senso ecclesiale”, ha detto il centro studi dei gesuiti.

José Antonio Fortea ha avvertito in ACI Prensa che Religión Digital era “un sito web che promuoveva continuamente tutti gli autori che attaccavano il dogma e la gerarchia ecclesiastica”.

“Religión Digital ha finito per diventare un portale temuto da più di qualche vescovo e con una grandissima influenza sulla parte peggiore del clero, quella più disubbidiente. La religione digitale è diventata il loro faro, un portale che li ha riuniti e li ha organizzati”, ha detto padre Fortea in quell’occasione.

Dopo aver descritto Religion Digital come “una fonte di acqua avvelenata dall’eterodossia”, il teologo spagnolo si è chiesto: “Come è possibile che i gruppi cattolici finanzino l’anti-Chiesa, la dissidenza contro i vescovi, l’eresia contro il Magistero?

Tra i vescovi attaccati da Religion Digital, P. Fortea ha individuato il vescovo José Ignacio Munilla di San Sebastian e il vescovo Juan Antonio Reig Pla di Alcala de Henares. Tuttavia, ha detto, “la lista è infinita”.

Nel febbraio 2013, dopo che il papa emerito Benedetto XVI aveva annunciato le sue dimissioni e un mese prima che Papa Francesco fosse eletto come suo successore, Religión Digital pubblicò in prima pagina che “Il problema non è il Papa. Il problema è il Papato”.

“Non mettiamo ingenuamente le mani sulla presenza dello Spirito Santo e sulla sua presunta ispirazione costante nel processo decisionale del papa regnante”, si leggeva su Religión Digital.

Sullo stesso sito che oggi si presenta come il creatore di “Pro Francesco”, che cerca di “mostrare il nostro appoggio esplicito alle riforme primaverili (sic) del Papa, e in difesa degli attacchi che sta ricevendo negli ultimi tempi”, si può leggere da anni che “non è provato, né ci sono argomenti per provarlo, che il vescovo di Roma, per quanto possa essere un successore di Pietro, debba accumulare tutto il potere che il papa e i suoi teologi incondizionati pretendono che accumuli per volontà di Dio”.

ACI Prensa ha scritto e-mail con domande sul finanziamento di Religión Digital al suo direttore, José Manuel Vidal, e al suo caporedattore, Jesús Bastante, il 24 gennaio, 1 febbraio, 25 febbraio e 17 marzo. Al momento di andare in stampa, nessuna risposta era stata ricevuta.

§§§

