Paragone sobre las vacunas: Beneficios alucinantes, ¿qué se esconde?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, la impresión de ser muy poca cosa en manos de intereses gigantescos, que tienen poco que ver con el bien común, crece día a día, a pesar de la implacable campaña del régimen mediático que intenta convencernos de que todo está bien en el mejor de los mundos posibles. Y sigue siendo un misterio por qué no se aplican en forma general las curas que ahora es evidente que hay, y funcionan, en lugar del protocolo para el Paracetamol y la espera vigilante… Desde IL Nuovo Arengario lanzamos estas consideraciones de Gianluigi Paragone, que nos parecen un elemento útil para la discusión. Disfruten la lectura.

§§§

“Es el fracaso total de Europa: pensábamos que debía resolver los problemas con un poder de negociación superior y en cambio quedó a merced del poder de las multinacionales. Agrego que Von der Leyen debería dimitir“. Gianluigi Paragone, líder de Italexit, fue el primero en hablar. El ex diputado de 5 Estrellas expresa su opinión respecto a la actual gestión de la emergencia por parte de la Unión Europea. En Dritto e Rovescio, emitido en Rete 4, Paragone no le manda ciertamente a decir: “cuando las Grandes Farmacéuticas se esconde detrás del secreto de los contratos, lo hace sobre la vacuna, vacuna que entre otras cosas permite a las multinacionales generar beneficios alucinantes”.

Paragone comienza entonces a citar varios artículos del Sole24ore sobre el tema, afirmando irónicamente: “les aseguro que éste no es un diario soberanista”. Según las previsiones de éste último, las multinacionales farmacéuticas registrarán (sólo en 2021) un crecimiento del +40% de los beneficios. Un negocio de unos 160.000 millones de euros. “El pecado original de todo este asunto es el secretismo absoluto de las negociaciones entre la Unión Europea y las Grandes Farmacéuticas, toda esta confusión y el miedo son legítimos”, continúa Paragone. “Si ahora queremos cambiar el ritmo, Europa debe poner a los gobiernos y parlamentos en condiciones de conocer los contenidos de los contratos”.

“Non è ammissibile che un’eurodeputata venga a conoscenza del contratto e questo sia censurato in molte delle sue parti fondamentali, perché così vuol dire che stai nascondendo qualcosa. Quando la scienza vuole nascondere qualcosa, si trasforma semplicemente in un colosso quotato in borsa” conclude l’esponente di Italexit. Come per tutte le emergenze, anche quella sanitaria sembra aver messo ancora di più in luce i limiti dell’Unione europea. La cooperazione è rimasta tale soltanto nel significato figurato della parola, portando prima tutti gli Stati a decidere autonomamente per la gestione dei contagi e poi alcuni a procurarsi in solitario i vaccini da altre parti, visto il fallimento dell’Ue, rimarcato giustamente da Paragone. La domanda è: perché bisogna continuare a stare al gioco, se quest’ultimo evidentemente non funziona?

“No es admisible que una eurodiputada se entere del contrato y que éste sea censurado en muchas de sus partes fundamentales, porque entonces significa que se está ocultando algo. Cuando la ciencia quiere ocultar algo, se convierte simplemente en un coloso que cotiza en bolsa”, concluye el exponente de Italexit. Como en todas las emergencias, también la sanitaria parece haber puesto aún más de manifiesto los límites de la Unión Europea. La cooperación se ha quedado sólo en el sentido figurado de la palabra, lo que ha llevado primero a todos los Estados a decidir en forma autónoma la gestión de los contagios y luego a algunos a procurarse solitariamente las vacunas en otras partes, dado el fracaso de la Unión Europea, que Paragone ha señalado con razón. La pregunta es: ¿por qué debemos seguir en el juego, si claramente éste no funciona?

.

Publicado en italiano el 21 de marzo de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/2021/03/21/paragone-sui-vaccini-profitti-allucinanti-che-cosa-si-nasconde/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: arengario, covid, paragone, vacunas



Categoria: Generale