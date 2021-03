Ettore Gotti Tedeschi: la época de los Reinicios. ¿También del libro del Génesis?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el profesor Ettore Gotti Tedeschi ha publicado hoy este comentario en La Verità, que reproducimos por amable concesión del autor. Buena lectura.

§§§

LA ERA DE LOS REINICIOS. Ettore Gotti Tedeschi

Hace cincuenta años, con el “padre de todos los reinicios” referido al nuevo orden mundial de Henry Kissinger, comenzaba la época del Reinicio de la era contemporánea, pero no todos lo habían entendido bien. Hoy lo estamos entendiendo al menos por la insistencia con que se nos impone esta expresión –Reinicio [Reset]–, que significa anular errores y modelos pasados considerados inadecuados, reiniciando así nuevos modelos, pero prescindiendo de las causas de los errores de los modelos anteriores, convirtiéndose en este sentido en el símbolo del hombre superior a cualquier ley u orden natural. También porque ya no hay certeza de lo que es “naturaleza” y “natural”…

Gracias al fracaso de este “padre de todos los Reinicios”, estamos entrando en la era de los Reinicios continuos y autogenerados, necesarios para afrontar los inevitables errores de los que no se quieren reconocer y afrontar las causas. La tendencia a desconocer estas causas está en el hecho que muchas de ellas son de origen moral, referidas precisamente a leyes u órdenes naturales, y el relativismo imperante no quiere oír hablar de moral, preguntando de qué moral se está hablando. Así, para corregir el error no es necesario analizar sus causas, basta con un oportuno reinicio, a menudo incluso propuesto por quienes han contribuido a crear las condiciones para corregir los errores del pasado. Pero un Reinicio que prescinda de las causas y los orígenes del problema corre el riesgo de crear nuevas contradicciones y conflictos.

Por poner un ejemplo, la contradicción más interesante en la actualidad se basa en el conflicto decisorio referido a tres factores aparentemente irreconciliables, fruto del anterior Reinicio, que son <natalidad – medio ambiente – crecimiento económico>. Todo el mundo se lamenta por el invierno demográfico, pero casi unánimemente (excepto raras excepciones) declara también que en la tierra hay demasiados habitantes que consumen el medio ambiente y, por lo tanto, los nacimientos son posteriormente frenados. Todos reconocen que se debe resolver la crisis económica y absorber la deuda (sobre todo la post-Covid), retomando el crecimiento económico, pero los partidarios del ecologismo neomaltusiano quieren el dichoso decrecimiento. Quién sabe qué Reinicio se propondrá en este sentido, sabiendo muy bien que si se equivoca en esta elección serán necesarios nuevos Reinicios, necesariamente cada vez más utópicos y cada vez más alejados de las verdaderas soluciones. Si se ignoran las causas de los problemas y se actúa solamente sobre los efectos, se actúa como un brujo, más que como un médico, que no sólo no resuelve los problemas, sino que los agrava. Temo que la moda de los Reinicios durará mucho tiempo, hasta que el hombre contemporáneo, convencido de ser un superhombre, no redescubra la sabiduría. ¿Pero quién le ayudará a encontrarla si hasta incluso la autoridad moral parece querer “reiniciar” la doctrina?

La ilusión y la ambigüedad de los Reinicios tiene un origen gnóstico y el Reinicio más inquietante es el que quiere rehacer la creación y al hombre mismo, porque se piensa que ambos fueron originalmente mal concebidos. Incluso Nietzsche propuso el gran Reinicio, “reseteando” al propio Dios, haciéndolo morir para liberar el poder del hombre. La experiencia utópica de los Reinicios está en el hecho que no sólo piensan proponer soluciones a los problemas prescindiendo de sus causas, sino que tal vez incluso piensan que pueden reiniciar las causas mismas, como el valor dado a la vida o a los nacimientos. Y reiniciar las causas es ciertamente algo original, pero también peligroso, como lo han demostrado los últimos 50 años.

No me extrañaría entonces que si con la perspectiva de transformar el “reinicio” en ciencia, dentro de poco se crearan cátedras universitarias sobre cómo procesar los reinicios ocasionales o permanentes. No me sorprendería si se crearan puestos gerenciales ad hoc. Tengo la impresión de que el hombre de este siglo, habiendo perdido nihilistícamente valores de referencia, cuando ya no sabe qué hacer, puede decidir reiniciar, como un niño que quiere armar un rompecabezas más grande y complejo de lo que estaba dispuesto a hacer y, al no lograrlo, lo lanza todo al aire con la ilusión de que el rompecabezas se arme solo por azar. Pero esto nunca sucede. Un peligro para todos nosotros reside también en el estado de resignación a los Reinicios que podrá hacernos perder nuestra capacidad racional y de reacción.

Deberíamos enfrentarnos a este problema porque no excluyo en absoluto que alguien esté pensando en reiniciar definitivamente incluso el Génesis y el Apocalipsis. Hay dos películas más que nada educativas que recuerdo cuando pienso en la ansiedad de reiniciar todo. Tanto El mundo de los robots (1973) como Parque Jurásico (1991) ilustran la rebelión de la inteligencia artificial y de la naturaleza ante las “aspiraciones humanas” de hacer un Reinicio utópico de la creación y de la creatura.

Publicado originalmente el 13 de marzo de 2021 en italiano, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/13/ettore-gotti- tedeschi-lepoca-dei-reset- anche-della-genesi/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

§§§

