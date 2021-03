Salven al Soldado Tornielli. ¿Bergoglio Corta Otra Cabeza después de Enzo Bianchi?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci ci ha inviato questo commento alle ultime polemiche relative al “Caso Ratzinger”, non occupandosi però dei personaggi principali della questione, ma focalizzandosi su un backstage molto gustoso…buona lettura. Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Americo Mascarucci nos ha enviado este comentario sobre la última polémica en torno al “Caso Ratzinger”, no ocupándose de los protagonistas del asunto, sino centrándose en un backstage muy sabroso… Disfruten su lectura.

§§§

Salven al “soldado Tornielli”. ¿Después de Enzo Bianchi Bergoglio hace caer otra cabeza?

Entre las numerosas y curiosas reconstrucciones de la entrevista de Benedicto XVI con el Corriere della Sera en los últimos días por parte de Massimo Franco, la más curiosa, intrigante y decididamente original, aparte de la de nuestro apreciado monseñor Ics, es sin duda la proporcionada por Dagospia. El sitio de Roberto D’Agostino propone una clave de lectura inédita que tiene como protagonista, por supuesto, a Monseñor Georg Gänswein, el secretario privado de Ratzinger, que según el autor del artículo ha intentado así una especie de “operación de relanzamiento” de su propia imagen, durante algún tiempo considerada interesante solamente por “revistas de segunda categoría”.

Escribe Dagospia: “¿La repulsa de su imagen (del padre Georg -ndt.) gracias al primer diario italiano es una captatio benevolentiae de Massimo Franco, aspirante (dicen los chismes de sotana) a director de Corrierone? ¿O se trata de un intento de Andrea Tornielli, que siempre ha sido el agente de prensa del vanidoso prelado alemán, de aterrizar como vaticanista en Via Solferino, ya que, al parecer, el papa Francisco ya no quiere verle ni en fotos? ¡Sería bueno saberlo!”.

Y aquí debo admitir, querido Tosatti, que estoy desconcertado. Porque no es posible que después de haber despedido al “pobre” Enzo Bianchi de improviso hasta el punto de ordenarle que abandone para siempre el monasterio de Bose que fundó y guió durante cincuenta años, ahora Bergoglio quiera despedir también al director editorial de los medios de comunicación vaticanos. No puedo creerlo sinceramente, como me cuesta creer que el propio Francisco pueda hacerse cómplice de la operación “fuera de juego” de Enzo Bianchi, etiquetado durante años como su teólogo de confianza. Ahora también el más “papista” de los vaticanistas italianos -papista en el sentido de estar del lado de todos los Papas, independientemente de quiénes sean y cómo se llamen- corre el riesgo de ser expulsado, al punto de tener que reconstruir su carrera, tal vez como vaticanista en la Corsera, como sugiere Dagospia? No sabemos si la indiscreción es fidedigna, pero si lo es, entonces sí que se podría decir que “ya no hay religión”.

Porque Tornielli, antiguo colaborador del semanario de Comunión y Liberación Il Sabato junto a Antonio Socci, luego vaticanista del berlusconiano Il Giornale (de nuevo junto a Socci) antes de pasar a La Stampa y finalmente entrar en los palacios sagrados, tiene fama de gran “papista”. Tan papista que siempre se ha sentido en la obligación de defender a los pontífices y disipar todas las sombras que han caído sobre ellos.

Como su intento de desmontar la súper evidente hostilidad de Juan XXIII hacia San Pío de Pietrelcina, hasta el punto de negar que la gran persecución sufrida por el fraile de los estigmas durante el pontificado de Roncalli fuera obra suya; persecución que, según nuestro personaje, debe atribuirse sólo a la envidia del “diabólico” Don Umberto Terenzi, rector del Santuario Romano del Divino Amor, que por iniciativa propia y sin informar a nadie habría colocado las grabadoras en el confesionario del fraile. Pero parece realmente increíble que el Padre Pío haya podido someterse a todas las medidas restrictivas que le impuso el Vaticano sin el consentimiento del Papa. Que Juan XXIII desconociera efectivamente el tema de los micrófonos en el confesionario es creíble, pero que no haya participado activamente en la persecución lo es mucho menos.

O el intento de desmentir la imagen de “antipapa” que los medios de comunicación durante los años del pontificado de Juan Pablo II y luego de Benedicto XVI crearon en torno al cardenal Carlo Maria Martini, generada según Tornielli por malentendidos y equivocadas interpretaciones de los textos y discursos del ex arzobispo de Milán, quien en cambio alimentaba una gran estima y benevolencia por los dos (por Wojtyla ciertamente, considerando que testificó contra la canonización).

O también el intento de desmontar la “propaganda tradicionalista” en apoyo del padre Stefano Maria Manelli y demostrar que la supervisión de los Franciscanos de la Inmaculada no tenía ninguna intención persecutoria por parte del Vaticano, sino que había sido decidida por Bergoglio con todas las motivaciones justas y acogida con beneplácito por la inmensa mayoría de los frailes (salvo luego encontrarse en muchas ocasiones a su vez con la desmentida).

Con su blog Vatican Insider, de La Stampa, Tornielli ha puesto los pelos de punta a los “enemigos de Bergoglio”, ocupándose de desmentir cada vez las desavenencias entre el Papa reinante y el Papa emérito, e incluso tratando de confirmar la idea de que entre ambos habría una sintonía total.

¿Es una coincidencia que en la entrevista en el Corriere della Sera, que sin embargo parece parecerse a una charla informal completamente gestionada y piloteada por monseñor Gänswein incluso en las respuestas, Ratzinger haya hablado con desprecio hacia los tradicionalistas, hasta el punto de definir como fanáticos a los que todavía le consideran el Papa legítimo? Justamente él que siempre ha rechazado las etiquetas, el que siempre ha visto con buenos ojos a los grupos más tradicionalistas, trabajando hasta el final para evitar la excomunión de Marcel Lefebvre por parte de Juan Pablo II y como Papa para que la Comunidad de San Pío X volviera a la Iglesia? ¿Alguien como Benedicto XVI se habría limitado a emitir un juicio tan severo de forma tan aproximada, banal y superficial como un sacerdote cualquiera, y sin entrar en el fondo de la controversia? La sospecha de que detrás de la improbable entrevista a Ratzinger se esconden otras estrategias, incluidas las denunciadas por Dagospia, está ahí. Pero mientras se espera la confirmación o la desmentida en este sentido, por favor, salven al menos al “soldado Tornielli”. No vaya a ser que, después de Enzo Bianchi, él también acabe en la lista, ahora cada vez más numerosa, de bergoglianos “seducidos y abandonados”.

Americo Mascarucci- periodista y escritor

Publicado originalmente en italiano el 5 de marzo de 2021 en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/05/salvate-il-soldato- tornielli-bergoglio-taglia- unaltra-testa-dopo-enzo- bianchi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

