Il Canto Gregoriano Strumento di Formazione del Sé: “Note di Gestione”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come di consueto il M° Aurelio Porfiri oggi conduce in streaming un suo incontro, dedicato, questa volta, al Canto Gregoriano. Leggiamo come:

Il Canto Gregoriano visto da una prospettiva ecclesiastica è un canto liturgico, in un’altra prospettiva, più culturale, è un evento spirituale con caratteristiche precise. Nell’ottica dello sviluppo della persona e di un buon rapporto con ciò che ci trascende, esso può essere di grande aiuto come elemento di crescita per la personalità.La formazione che utilizza nel suo complesso il silenzio, la meditazione e il canto gregoriano può offrire alla persona un’intuizione che illumina un aspetto della propria affettività o della propria professionalità.

Sensibilizzare le persone a trattare la spiritualità come un aspetto delle propria personalità del quale occuparsi e prendersi cura è il motivo che ha spinto l’autore a scrivere questo libro “Note di gestione” e molti sono gli spunti culturali che il lettore vi troverà.Il libro tuttavia vuole essere anche uno strumento per la formazione. In altre parole, chi vuole e né ha le competenze, può usare la metodologia descritta nel presente volume e, quindi, può utilizzare il silenzio, la meditazione e il canto gregoriano come leve di sviluppo per la formazione personale ed organizzativa. Se ne parla nel libro “Note di gestione” di Bernardino Manzocchi, presentato nella diretta streaming di oggi. Insieme a lui Sergio Bini, Guido Milanese, Bernard Sawicki. Modera Aurelio Porfiri.

