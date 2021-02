Giulio Cesare. Esito Ridicolo del Tentativo di Linciaggio della Preside. Chissà Perché…

Marco Tosatti

L’incredibile vicenda del linciaggio mediatico a cui Repubblica ha sottoposto la preside del Liceo Giulio Cesare di Roma, rea semplicemente di far rispettare le regole della vita di Istituto e per questo attaccata dal collettivo studentesco Zero Alibi, supportato dalla cassa di risonanza del quotidiano romano dovrebbe essere giunta al capolinea, grazie al comunicato firmato dai genitori del Consiglio di Istituto. I genitori del Liceo Giulio Cesare di Roma, rispondono al quotidiano Repubblica che ha recentemente attaccato gratuitamente la preside dell’Istituto, dopo la nota vicenda che ha riguardato un presunto divieto di parlare di tematiche come l’aborto e l’identità di genere.

Ecco il testo:

Siamo venuti a conoscenza di un articolo sul nostro Liceo Giulio Cesare, pubblicato on line sul sito di Repubblica Roma in data 22 febbraio u.s..

Già il titolo fa ben intendere quale sia il taglio dell’articolo, perché se le parole hanno ancora un senso (soprattutto nella comunicazione), il loro utilizzo non può essere certo casuale! “Liceo Giulio Cesare, chi è Paola Senesi: la preside che piega gli studenti e divide il quartiere” …piegare gli studenti e dividere il quartiere. Già il titolo, evocando un’immagine lontana da quella reale, avrebbe meritato immediata replica, ma nel volere dare una chance alle nostre cortesi autrici, abbiamo pensato di leggere tutto l’articolo, di documentarci bene e con informazioni certe, come ci si aspetterebbe da ogni giornalista/autore di articoli; l’abbiamo pensato noi genitori, che giornalisti non siamo….ma che insegniamo ai nostri figli l’importanza di approfondire sempre, di non fermarsi mai alla superficie delle cose, di ricercare sempre la Verità ed evitare il facile sensazionalismo. E soprattutto testimoniamo il rispetto delle idee altrui, rivendicando il diritto di poter sempre esprimere le proprie idee.

Tutto l’articolo, purtroppo, nei toni e nella modalità espressiva, va nella direzione esattamente opposta a quello in cui noi crediamo. Sulla vicenda in sé ci sono già comunicati, dichiarazioni che chiariscono nello specifico quanto avvenuto, sia da parte della Dirigente scolastica che dei ragazzi, e che evidenziano inequivocabilmente la realtà dei fatti accaduti che peraltro le stesse autrici dell’articolo per onestà di verità sono state costrette a riportare al termine del loro articolo, senza tuttavia potersi esimere dal definirli come “un’apparente pax dal sapore agrodolce”.

Come genitori del Consiglio di Istituto, membri eletti dai genitori del Liceo Giulio Cesare, esprimiamo la nostra più totale disapprovazione verso ogni tentativo di strumentalizzazione “ideologica” e “politica” di quanto avviene all’interno delle attività del Liceo Giulio Cesare. Non consentiamo che continuino ad utilizzarsi gratuitamente termini come “liceo nero” o di qualunque altro colore! Lo chiediamo non solo per rispetto nostro, ma soprattutto dei nostri figli: i ragazzi non sono merce di scambio per le vostre battaglie politico/ideologiche e sono ben lontani dalla definizione con cui le “gentili” giornaliste del tutto gratuitamente e arbitrariamente li etichettano “…. più che giovani affamati di rivoluzione, sembrano parole da consumati politici della prima repubblica.”

La nostra scuola ha dei fini educativi ben più elevati, in cui noi crediamo profondamente e per tale ragione ne rivendichiamo il rispetto come Istituzione. Allo stato dei fatti rinnoviamo la nostra piena fiducia alla Dirigente scolastica, al Corpo Docente e quanti, a diversi livelli, collaborano all’interno del Liceo. E soprattutto ringraziamo tutti i nostri ragazzi che hanno continuato in questi giorni a vivere la loro scuola serenamente, lasciando tutte queste polemiche all’esterno e dando loro il giusto peso, dimostrando in questa vicenda una maturità e autonomia di pensiero che di questi tempi è davvero merce rara.

I genitori del Consiglio di Istituto del Liceo Giulio Cesare

§§§

Nel frattempo si è svolto il “corso” voluto dagli studenti, nei giardini vicini all’Istituto, e come si vede dalla fotografia del quotidiano online H24 Trieste-Salario la partecipazione è stata sparuta.

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, in piazza Trasimeno, i corsi su aborto e identità di genere organizzati dagli studenti del Giulio Cesare. Circa 30 alunni si sono ritrovati nella piazza davanti al liceo: “Quello che è accaduto, con la censura dei corsi durante la Settimana dello studente, è stato grave – spiega Marcella Arena, del collettivo Zero Alibi -. Noi volevamo uno spazio all’interno della scuola per trattare tematiche di grande importanza come l’aborto e l’identità di genere. Non ci è stato concesso e ora ce lo siamo ritagliato all’esterno, a piazza Trasimeno. Non chiediamo altro se non la libertà di espressione”.

Il collettivo Zero Alibi, settimane fa, aveva raccontato di essersi visti vietare dalla preside, Paola Senesi, lo svolgimento dei suddetti corsi in occasione della Settimana dello studente. La dirigente aveva tuttavia respinto le accuse di censura in un comunicato.

Ecco il comunicato della Preside, come riportato da H24 Trieste Salario:

La preside del Giulio Cesare, Paola Senesi, respinge le accuse di aver censurato i suoi studenti. E lo fa tramite un comunicato diramato in seguito al caso scoppiato nello storico istituto del quartiere, dove gli alunni del collettivo Zero Alibi – in occasione della Settimana dello studente – hanno raccontato di essersi visti vietare dalla dirigente lo svolgimento di alcuni corsi su aborto e identità di genere.

La lettera della preside è scandita in sette punti, che sono i seguenti:

“Questa dirigenza ha preso atto con sorpresa di alcuni titoli e articoli di stampa, di un post di studenti e di una nota firmata collettivamente da “I docenti del liceo Giulio Cesare” a proposito dell’annuale “Progetto Giornate dello Studente” organizzato dal 9 al 12 febbraio.

Come d’abitudine la Dirigenza ha incontrato gli studenti rappresentanti di istituto; quest’anno è accaduto il 4 e il 5 febbraio 2021, naturalmente prima del Collegio docenti cui il programma sarebbe stato sottoposto per una valutazione. L’ultima versione del programma inviato dai ragazzi e poi trasmesso al Collegio non comprendeva due dei corsi inizialmente prospettati. La dirigenza ha ritenuto che le sue considerazioni, alcune perplessità sui titoli e contenuti delle proposte e l’invito a riformularle fossero state condivise dai rappresentanti degli studenti. Per quanto riguarda in particolare la proposta sul tema dell’aborto, la dirigenza ha ritenuto che essa non dovesse concentrarsi solo su una dimensione sociosanitaria, ma dovesse acquisire una maggiore rilevanza comprendendo anche altri aspetti essenziali della tematica, del resto principi fondanti della legge 194. I rappresentanti degli studenti non hanno inserito la proposta nella versione definitiva del programma da trasmettere al Collegio docenti né hanno riformulato la stessa né hanno riportato specifiche obiezioni in merito. Sul tema dell’identità di genere la dirigenza ha rimandato all’orientamento ministeriale che con la Nota n. 1972 del 15.09.2015 ha ribadito che “tra i diritti e i doveri e le conoscenza da trasmettere non rientrano in nessun modo né ‘ideologie gender’ né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo“. Anche in questo caso i rappresentanti degli studenti non hanno inserito la proposta nella versione definitiva da trasmettere al collegio docenti.

Per quanto attiene alla proposta riguardante l’occupazione italiana dei Balcani, la tematica è stata accolta con una riserva di riflessione legata al fatto che già era presente nel programma un argomento analogo riguardante il giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo. Anche in questo caso i rappresentanti degli studenti non hanno inserito la proposta nella versione definitiva inviata dagli studenti.

Si precisa inoltre, a fronte di notizie perlomeno inesatte, che il dibattito di martedì 9 febbraio sulla situazione scolastica italiana si è regolarmente tenuto con relatori del Pd-Giovani democratici e di Generazione popolare; il Collegio docenti ha deliberato di espungere dal dibattito il relatore del Blocco Studentesco. Si rileva inoltre che i corsi offerti nell’ambito del “Progetto Giornate dello Studente”, in corso di svolgimento, sono i più vari e sono all’insegna del più ampio pluralismo ideologico e culturale, come si può facilmente constatare dalla lettura del programma e dal nome dei relatori. In sintesi le modifiche apportate al programma iniziale non sono certo frutto di un atteggiamento “censorio”, ma dell’esercizio della funzione di indirizzo e valutazione delle proposte degli studenti sul piano formativo. Analisi insomma delle proposte stesse e in qualche caso invito alla loro riformulazione in modo da poterle inserire in un contesto coerente con i programmi scolastici e dunque in accordo anche con le famiglie il cui ruolo educativo è richiamato nel Patto di corresponsabilità sottoscritto ogni anno”.

Resta da capire perché Repubblica ha deciso di scatenare questo assalto senza senso. A parte il fattore politico-ideologico, certamente fortissimo nel quotidiano, bisogna anche rilevare che la leader di Zero Alibi, Marcella Arena, è figlia di Filippo Arena, un grand commis dello Stato, Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (più brevemente, l’Antitrust). Un cognome di fronte a cui un quotidiano come Repubblica può difficilmente rimanere insensibile…

§§§

Tag: arena, comunicato genitori, giulio cesare, preside



Categoria: Generale