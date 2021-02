Benedetta De Vito. Il Ricordo dei Cappelli d’Antan, e il Velo in Chiesa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito ci regala oggi un divertissement che ha per tema i cappelli; e racconta di una passeggiata per Roma di una settimana fa, a San Valentino….Buona lettura.

§§§

La domenica di San Valentino, nel vento che spazzava il cielo pulendolo con la sua ramazza lucente, me ne andavo con mio marito lungo la Via Nazionale a snasare tra i pochi negozi rimasti ancora aperti, dopo il gelo delle chiusure imposte da chi pensa di conoscere la verità e non sa un bel nulla. All’entrare in uno in particolare, che ha un odore tutto suo come di borotalco alla pesca, se esiste, vedo mio marito, insensibile ai panni e alla moda com’è, che indica un cappello su una rastrelliera. E’ nero con piccoli quadratini bianchi e iridescenti, una piccola visiera fa da becco davanti per poi chiudersi, con un bottoncino che pare un bacio di dama, sul lato destro. “Un cappellino per te!”, mi dice lui e, provandolo, mi par che sia sempre stato mio e di avere, con quello addosso, un’aria anni Settanta, come tornata, giù a rotoloni dal picco della mia età non più verde, a quando ero ancora in fiore. Un cappello allegro e, mentre mi rigiro di fronte allo specchio, mi viene in mente che una volta, camminando dalle parti di Santa Susanna, incontrai un cappello simile a questo, col becco leggermente più grande, e sotto al cappello, nascosto come un carbonaro, c’era Massimo Ranieri…

Ed ecco che ispirata dal cappellino dono di mio marito, con il cuore poggiato sulle ali della memoria, prendo il volo. I cappelli di oggi non somigliano punto a quelli di ieri. Essi, quelli di ieri, erano simbolo stesso di riverenza e rispetto e, tenevano umile il capo, sotto la gloriosa volta celeste dal quale il Padreterno ci osserva e ci chiama. Indossare un copricapo è grazia e protezione se è vero, come è vero, che i galli, ad esempio, temevano che il cielo cascasse loro in testa e di certo portavano anche loro un cappello, forse, non so… Gli ebrei ortodossi indossano sempre sul colmo del cranio la kippah e anche i cardinali e il Papa la papalina. Ma non andiamo tanto a sottilizzare e avanti. Mio padre, e anche mio suocero, non uscivano di casa senza essersi prima calzati ben in testa un Borsalino, che era come il coperchio per l’olio buono. Erano assai rispettabili nel loden verde e nel cappello color castagna che dava ombra agli occhi e la barba del profeta all’aspetto tutto.

Senza il cappello, così pensava mio padre, non si era né a posto, né vestiti, né forse anche uomini. E mentre rivedo mio padre, alto a pinnacolo, con gli occhi cerulei e il cappello come una bandiera, ripenso al cappello mio di bimba che era un basco blu notte, che dovevano portare al mattino, tutte noi alunne dell’Istituto Mater Dei, per il rosario. I più belli, francesi, mi pare di Bordeaux, si comperavano da Zingone che era un negozio vicino alla Chiesa della Maddalena, dove i marmi della facciata sembrano viv, agitati dal ponentino romano e paiono chiamarti. Bambina, con mia madre, andavo lì, alla Maddalena a comperare il basco blu, foderato dentro da un raso amaranto, e le divise, estive e invernale, dell’Istituto Mater Dei. L’estiva, bella, di sole, con la camicina candida e la gonna con quattro pieghe davanti e altrettante di dietro; l’invernale, blu notte come la sottana, con due collettini bianchi come confetti e una filza di bottoncini che sembravano caramelle alla menta. Il basco era obbligatorio per andare nella Cappella del Buon Pastore e se lo avevi scordato pagavi pegno. Ecco, chiudo gli occhi e rivedo Sister Francis, due occhi piccoli, color pepe, in un faccino soffice, di burro. Inflessibile, guardiana dell’ortodossia del basco, attendeva noialtre alla porta e, se eri a testa nuda, te ne imprestava uno al costo di poche lire. Che venivano ridate il giorno successivo quando, in buon ordine, arrivavi con l’aureola di cielo sul capo. Mentre il delizioso pirulino al centro sembrava solleticare il cielo.

E ora per arrivare finalmente al quibus, ringraziando quanti, senza sbadigli, si sono fatti portare dalla girandola dei miei ricordi, nel passato succoso di radici, dove il bene era bene e il male male, fino a qui, eccoci all’oggi, in una bella chiesetta lungo la Via Merulana dove, alla domenica pomeriggio, si celebra la Santa Messa tridentina. Ci sono signore a capo nudo, altre col cappello, altre ancora portano il velo di trine, E alcune color sabbia, altre nero. Io, con il mio foulard fuori moda, le cocche sotto il mento (mentre il loro velo spiove ai lati, coprendo anche i lati del mento), le osservo e mentre le guardo mi pare di capire a che cosa serve il velo e vorrei portarlo anche io, la volta prossima. Magari quello della mia nonna Lisetta, che è d’un leggero color avorio e ricamato a rose. Il velo, mi dico, è come costruirsi una cappella privata, dove, chiuse le porte al mondo, si può dialogare in dolce solitudine con il Signore! Sì, sì, è questo il senso e niente ha di fuori moda o antico, ma è cosa viva, ardente, diritto, profumato di buono. Il velo squilla allegro nella sua modernità perché sempre vivo è il dialogo muto che abbiamo con il Padre che ci ama!

