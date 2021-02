De Mari: Perché Confermare i Ministri Autori di Disastri Epocali? Assurdo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante proporvi questo articolo tratto dalla SilvanaDeMariCommunity, perché riflette in maniera chiara il pensiero e i sentimenti di chi scrive. Personalmente ritengo una vergogna e uno scandalo che Speranza – e il suo team di diffusori di terrore semigratuito – sia nel governo che ha ottenuto la fiducia. E penso che questa circostanza sia un elemento pesantemente negativo sull’affidabilità dell’esecutivo Draghi. L’impressione di vivere in un oceano di menzogne interessate cresce continuamente. Condivido con voi una notizia di prima mano, avuta da un’amica anziana poco fa. La nipote, che lavora come medico in un ospedale romano, dopo la seconda dose di “vaccino” è risultata positiva al Covid 19. Come è possibile? C’è qualche cosa che non torna, in questa vicenda. E non riesco a trovare le cifre globali dei decessi del 2020. Qualcuno può aiutare? Buona lettura.

Roberto Speranza è stato riconfermato. È stato, tra tutti i ministri della sanità, quello che ha fatto peggio. L’Italia ha avuto una percentuale di morti tra le più alte al mondo, solo Messico e Iran ci hanno battuto e mi sembra di ricordare che nessuna di queste due nazioni faccia parte dell’Europa. Tra le nazioni europee, quindi, noi siamo quella che ha fatto peggio, tra i ministri della salute europei, quindi, Roberto Speranza è stato il peggiore. Eppure è stato riconfermato. La cosa divertente però è che con un numero di morti in percentuale doppio rispetto a Russia e Germania, noi siamo stati la nazione con la maggiore distruzione del tessuto sociale e antropologico, della libertà religiosa, della scuola, dell’economia, dei sistemi immunitari abbattuti e dei disturbi psichici moltiplicati insieme ai suicidi. Per il covid 19 tra 0 e 69 anni la sopravvivenza è del 99,82%. Al di sopra dei settant’anni la sopravvivenza del 95%. Solo 0,7 degli asintomatici può contagiare. Eppure tutta una nazione è stata ridotta alla follia da arresti domiciliari. Su ordine di Speranza l’ISTAT ha stabilito che siano calcolati come morti covid di tutti coloro che avevano tampone positivo, anche se sono morti di fatto di annegamento. Dei veri morti covid l’età media è 82 anni, con 3,2 patologie pregresse.

La parte divertente però è che l’ Italia avrebbe dovuto essere la nazione meno toccata da questa epidemia. Il virus soffre il caldo, in termini più tecnici è un virus stagionale. Noi siamo molto più tiepidi della Svezia che pure ha avuto una percentuale di morti molto più bassa della nostra a fronte di una società e di un’economia che sono rimasti intatti. Fino al 2017 l’Italia era la nazione con la maggiore aspettativa di vita. In quell’anno la Spagna ci ha superato, ma siamo comunque rimasti secondi.

Abbiamo tassi di obesità e di alcolismo nettamente più bassi delle virtuose nazioni nordiche, in più continuiamo, o meglio continuavamo, a tenere in piedi quella buffa aggregazione chiamata famiglia, intendendo arcaicamente per famiglia un gruppo costituito da un uomo e una donna e i figli che hanno messo al mondo. L’arcaico gruppo formato da papà e mamma e i loro figli ha motivi biologici per essere particolarmente coeso, e la società si è strutturata sulla biologia. Dove le famiglie esistono e dove resistono, sia la situazione economica che quella psico-fisica migliorano.

Eppure nonostante questi nostri record, il ministro Speranza ci ha dato la mortalità più alta d’Europa. Grazie a valorosi anatomopatologi che contraddicendo Speranza, contravvenendo alle sue direttive, hanno fatto le autopsie, abbiamo scoperto la patogenesi della malattia, e siamo diventati capaci di curarla. Nonostante lo sforzo eroico di numerosi medici, il professor Cavanna, il dottor Amici, le formidabili associazioni Ippocrateorg e Cura domiciliare e innumerevoli altri, che salvano innumerevoli vite curando correttamente, i protocolli del ministero della salute sono rimasti ostinatamente e ottusamente sbagliati. Con pochissime eccezioni tra cui Mario Giordano e Paolo Del Debbio, tutti i giornali sono rimasti appiattiti su questa narrazione folle e hanno censurato l’informazione che ci siano protocolli corretti. Chi ne ha parlato sui social, ha subiro censure e chiusure. I medici che li stanno usando e raccomandando, a cominciare da me, stanno già avendo problemi con rispettivi ordini. Dopo che per cinque giorni era stato detto il contrario, dopo che per cinque giorni si sono alimentate speranze ma anche spese, l’incredibile ministro ha visitato l’apertura degli ski-lift, che sono regolarmente aperti in Svizzera, nazione che, guarda caso, ha una mortalità infinitamente più bassa della nostra. Qualcuno ha mai spiegato che il coronavirus si propagano al chiuso e non all’aperto? A qualcuno è venuto il dubbio che forse una metropolitana sovraffollata, dato che nessuno ha pensato di aumentare le linee, sia più pericolosa di un tizio che sale da solo in seggiovia? Molti avvocati, e molte squadre costituite da avvocati medici, stanno preparando una serie di denunce contro il ministro Speranza. Eppure Speranza è stato riconfermato.

Il Ministro degli Esteri è il biglietto da visita della nazione. Questo è il motivo per cui nella stragrande maggioranza dei casi si sceglie un ministro degli esteri che venga dal mondo diplomatico, che quindi abbia un’alta capacità di muoversi. Se un Ministro degli Esteri è politicamente un ometto inesistente, con curriculum zero, è perché quella nazione è già stata condannata ad avere una politica estera inesistente, o, meglio, la politica estera da nazioncina Cenerentola che esegue gli ordini. Eppure il ministro degli esteri è stato riconfermato. Devo dire che, benché mi si rizzino i capelli in testa tutte le volte che lo vedo, dei tre ministri questo quello che ha più senso, perché è comunque il rappresentante di un partito che ha convinto un elettore su tre a votare per lui. E che questo elettore sia stato convinto mediante una serie di affermazioni che sono state tutte sconfessate, sicuramente ha un suo peso, ma non costituisce un reato. Gli elettori sapevano del curriculum zero di Di Maio, gli elettori sapevano che il partito apparteneva e appartiene a un comico il cui grido di battaglia è vaffa, comico che sostanzialmente prende direttive da tali Casaleggio, che a loro volta prendono direttiva da non sappiamo bene chi, ma abbiamo dei dubbi.