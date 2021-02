Gran Tecnológica al Ataque de Quien Defiende la Vida. YouTube elimina a LifeSiteNews

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Donald Trump no es el único objetivo de la censura que los señores del mundo digital quieren ejercer sobre la libertad de expresión y pensamiento. Hemos recibido de John Henry Westen, fundador y director de ese sitio web fundamental que es LifeSiteNews, y de Ignacio Arsuaga, de CitzenGo- estos dos correos electrónicos, que presentamos a su atención. Justamente para no olvidar que estamos en medio de una batalla constante, y que toda voz contraria a las mentiras dominantes, particularmente en lo que respecta a la vida y la familia, es silenciada. Disfruten la lectura.

§§§

De John Henry Westen, LifeSiteNews:

YouTube acaba de eliminar por completo el canal de YouTube de LifeSiteNews. Esto no es una prohibición, cada uno de nuestros vídeos ha desaparecido por completo.

Afortunadamente, tenemos copias de seguridad de todos nuestros vídeos, pero esto significa que cientos de miles de personas han perdido el acceso a nuestros contenidos que dicen la verdad.

Puedes ver nuestros vídeos actuales en Rumble, aquí : https://rumble. com/user/LifeSiteNews

O en nuestro canal LifeSiteNews Catholic Rumble, aquí: https://rumble.com/user/ LifeSiteNewsCatholic

También puedes inscribirte para recibir avisos a través del correo electrónico sobre nuestros videos recientes: https://bit.ly/ LifeSiteVideoSub

Ser completamenten eliminados de YouTube significa que hemos perdido el acceso a más de 300.000 seguidores. Por favor, ayúdanos a construir Rumble y nuestras otras plataformas alternativas, donando a través de nuestro link seguro: https://give. lifesitenews.com/

§§§

Y este es el mensaje de CitizenGo:

Hola, Marco,

Las Grandes Tecnológicas y sus plataformas han entrado definitivamente a formar parte de nuestra vida cotidiana, sobre todo durante la pandemia.

Facebook, Twitter, YouTube, Google, Apple, Amazon, Pinterest y decenas de empresas menos conocidas controlan cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo compramos y vendemos en sus plataformas digitales. Y cada día silencian a quienes, según sus parámetros, tienen “opiniones equivocadas”.

Y la mayoría de las voces silenciadas pertenecen a quienes, como tú y yo, defienden la vida, la familia natural y la libertad de expresión.

Como predije, CitizenGO ha recibido su primer ataque (de la mayor empresa especializada en transferencias bancarias). Me temo que habrá más, sobre todo porque CitizenGO no se inclinará y no permanecerá en silencio, sino que continuará poniéndose de pie con orgullo para dar voz a los que no tienen voz.

He tomado medidas para que este primer intento de sabotaje sea un problema manejable (lo explicaré mejor en un momento), pero hoy tengo que pedirte un gran favor…

Afrontemos los hechos: las grandes empresas tecnológicas están comprometidas en una cruzada mundial para censurar a personas como usted y yo.

Quieren silenciar nuestras voces.

Amazon, Google y Apple han cooperado para eliminar la aplicación de medios sociales de tendencia conservadora como Parler.

Donald Trump ha sido expulsado de Facebook, Twitter y YouTube.

El naciente partido conservador provida en España, VOX, ha sido prohibido por Twitter durante la campaña electoral.

La National Organization for Marriage, organización estadounidense profamilia, ha sido privada de su portal de recaudación de fondos online.

Podría continuar al infinito.

Pero los golpes más letales y silenciosos están por llegar.

Al igual que las grandes empresas tecnológicas intentan impedir que nuestras campañas se compartan, de la misma manera intentan impedir que recibamos tus donaciones, que son vitales para nuestras batallas.

Hace apenas 10 días CitizenGO fue informado de que nuestra cuenta de TransferWise (la mayor empresa de tecnología financiera especializada en transferencias de dinero) había sido cerrada. No violamos ninguna ley ni código de conducta. Cuando pedimos una explicación, nos dijeron simplemente que la empresa ya no está dispuesta a apoyar nuestra actividad. Estas fueron sus palabras exactas: “Sepan que esta es nuestra decisión final… Sin embargo, nos gustaría enfatizar que los motivos que nos impulsan a excluirlos nuestros servicios no están relacionados con ninguna acción ilegal o actividades ilegítimas que le conciernan. Simplemente creemos que la naturaleza de sus actividades representa algo que ya no podemos apoyar”.

Admitieron descaradamente que nos cerraron porque somos una fundación provida y profamilia.

Llevamos varios años utilizando TransferWise, cuyos servicios sirven para trasladar las donaciones de todo el mundo donde más se necesitan. Hasta que encontremos un sustituto, nuestro trabajo se resentirá muchísimo.

Y sé que éste será sólo el primero de una serie de golpes que recibiremos en esta guerra.

Dada la eficacia con la que CitizenGO contrarresta la cultura de la muerte, la locura de la agenda LGBTQ y el adoctrinamiento de género para los niños, el próximo ataque podría llegar en cualquier momento.

Ahora es evidente que los que están en el poder de las Grandes Tecnológicas piensan que pueden utilizar su control oligárquico sobre las interacciones en línea para hacer lo que quieran.

Debemos combatirlos y encontrar alternativas viables.

Pero sobre todo tenemos que llevar adelante nuestras batallas.

Por eso tu contribución es hoy más importante que nunca.

En este momento estas plataformas son algunas de las herramientas de promoción más valiosas de CitizenGO, con nuestros seguidores que comparten nuestras campañas a diario.

Las plataformas han sido un vehículo óptimo para unir a CitizenGO con sus 15 millones de miembros en el lanzamiento y apoyo de importantes campañas, entre ellas:

-Defender a nuestra activista del Reino Unido, Caroline Farrow, de fuertes e infundadas acusaciones judiciales, por las que se arriesgaba a ser detenida simplemente por defender los valores familiares tradicionales;

-La petición y los vídeos de sensibilización con los que hemos logrado apoyar al gobierno polaco en la prohibición del aborto eugenésico en Polonia;

-Oponerse a los gigantes corporativos como Disney y Netflix que insisten en promover la ideología anticristiana y LGBTQ, incluso hacia los niños muy pequeños;

-Desenmascarar a los lobistas de la ONU que intentaron obligar a los gobiernos provida de África a apoyar el aborto, chantajeándolos mediante ayudas internacionales esenciales; y

-Salvando a la pequeña Tafida de burócratas sin corazón que pretendían negarles cuidados médicos para salvarle la vida.

Y estas campañas son solamente una pequeña parte de lo que nuestra presencia online nos ha permitido realizar.

Con todo lo que está en juego, no me quedaré en silencio esperando que me den el permiso para hablar.

Sabemos que estos gigantes tecnológicos no son tan invencibles como nos quieren hacer creer. Con el plan justo y los recursos adecuados, sé que CitizenGO estará en condiciones de resistir cualquier ataque.

Si tú y yo nos oponemos a estos matones de las grandes tecnológicas, podemos mostrarles lo que significa perder el apoyo popular, y más todavía: qué significa perder miles de euros de beneficios y vivir bajo un aluvión de sanciones legales.

El beneficio es el único lenguaje que entienden y constituye su mayor debilidad.

Por eso te pido que hagas una generosa donación hoy mismo, para que podamos ayudar a CitizenGO a prepararse para la batalla contra la censura de las grandes empresas tecnológicas. Sabemos que va a ser una batalla difícil, pero debemos resistir. Está en juego nuestra libertad.

Como dijo el padre fundador de Estados Unidos, Benjamin Franklin: “Debemos mantenernos juntos, o seguramente todos seremos eliminados por separado”.

George Soros, los globalistas radicales en Naciones Unidas y las grandes empresas tecnológicas están decididos a callarnos… y a destruir los valores que reconocemos como valores humanos fundamentales: la vida, la familia y la libertad.

No me echaré atrás, y cuento con ustedes y con los ciudadanos activos de todo el mundo. Unidos, estaremos en condiciones de combatir la arrogancia y la censura de las Grandes Tecnologías.

Cordialmente,

Ignacio Arsuaga y todo el equipo de CitizenGO

Publicado originalmente en italiano el 11 de febrero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/11/big-tech- allattacco-di-chi-difende-la- vita-youtube-cancella- lifesitenews/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: censura, citizengo, lifesitenews, youtube



Categoria: Generale