Biden Ha Decretato la Fine dello Sport Femminile. Femministe Mute?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sono imbattuto in questo post di Simone Pillon, e mi è sembrato giusto condividerlo con voi, per toccare, sia pure di sfuggita, uno degli argomenti più folli – e contraddittori – sostenuti dalla nuova amministrazione degli Stati Uniti, quella di Joe Biden, sotto l’occhio compiacente dei gesuiti come James Martin e dei vertici vaticani. Mi chiedo se le femministe non abbiano niente da dire, su questa che è un’ingiustizia di livello altissimo, e un attacco se mai ce n’è stato uno alla dignità delle donne. Di mio posso dire che da oltre mezzo secolo mi interesso di discipline sportive e marziali; che ho conosciuto molte donne praticanti di eccellente livello, ma che il confronto sul tatami con pari livello maschi era nella grande maggioranza dei casi a svantaggio della parte femminile. E parliamo di discipline di combattimento in cui agilità, velocità e prontezza di riflessi possono bilanciare massa muscolare e forza pura. Buona lettura.

Simone Pillon.

Questa è Allyson Felix. Ha vinto qualunque cosa. Ha più medaglie d’oro di Bolt. Corre 400 metri in 49,26 secondi.

Da qualche giorno le sue medaglie non valgono più un fico secco.

Perchè?

Perchè Biden, imponendo tra i suoi primi atti le lagnose ideologie Gender (che non esistono) ha stabilito che i maschi (a patto che in quel momento si sentano femmine) possano liberamente concorrere nelle competizioni femminili.

Sarebbe come stabilire che un atleta (maschio quindi senza apostrofo) di 25 anni possa competere con gli under 14 o gli over 65, in base all’età autopercepita.

A occhio e croce, solo nei college americani ci sono almeno 300 ragazzi capaci di fare meglio di Allyson, senza contare il resto del mondo…

Ciò significa che nessuna donna potrà più vincere una gara di atletica.

Se lo avessi proposto io, avrebbero detto che Pillon vuole confinare le donne alle gare di cucina e ricamo ma, siccome lo hanno imposto loro, diranno che le torte sono squisite e i merletti bellissimi.

Vergogna! Fermiamo questa idiozia.

Noi stiamo con Allyson e con il suo sorriso.

Evviva le ragazze che si impegnano nello sport, e hanno tutto il diritto di poter competere con altre ragazze, e non con maschi in cerca di facili medaglie.

PS. questo post potrebbe esser considerato discriminatorio in base alla approvanda legge Zan, e costare fino a 6 anni di reclusione, oltre al divieto di svolgere attività politica, di avere patente, passaporto e licenza di caccia.

Se mi arresteranno, portatemi arance di Sicilia.

