Genetista Francese su “Vaccino” RNA: Follia Pura Farlo su Persone Sane.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, in questo momento in cui anche sui giornali e le TV di regime cominciano ad affiorare timidi dubbi e perplessità sull’uso delle terapie geniche definite “vaccini” ci sembra molto interessante diffondere questo breve video, tratto da Byoblu, che offre il parere sui cosiddetti vaccini mRNA di una grande esperta in materia. L’ipotesi che ci troviamo di fronte a una gigantesca operazione in cui milioni di persone vengono usate come cavie è tutt’altro che campata in aria, visto che bisognerà attendere dicembre 2023 per avere i primi dati sulle risposta e breve e medio termine dell’applicazione. Buona lettura e buon ascolto.

§§§

§§§

La genetista Alexandra Henrion-Caude, Direttrice dell’Unità di ricerca genetica ed epigenetica dell’Istituto francese di ricerca sanitaria e medica, è intervenuta dall’emittente francese TVLibertés per parlare della tecnica a mRNA utilizzata in particolare con il vaccino predisposto dalla Pfizer contro il Covid. La genetista esprime le sue perplessità in merito ad un vaccino che non ha ancora superato la fase di sperimentazione e inoltre sostiene che sia del tutto folle pensare di somministrarlo alla popolazione sana.

***

Lavoro da dodici anni su questo, e devo dire che io sono come prima cosa innamorata dell’RNA, e convinta delle possibilità dell’ RNA di fare moltissime cose, al punto che ho accettato di diventare direttrice di una rivista scientifica sull’argomento, dedicata all’RNA, cioè alla terapia genica attuale.

Quindi se c’è qualcuno che è veramente interessato alla possibilità di curare con l’RNA sono proprio io.

Quindi lei non contraria all’uso dell’RNA?

Assolutamente no, se no farei qualche cosa d’altro nella vita

Quindi lei non ha un punto di vista dogmatico, sulla questione?

No, non sono contraria né ai vaccini, né all’RNA, al contrario, sono molto dispiaciuta pèer quello che sta accadendo.

Proprio perché conosco l’RNA, conosco tutta la letteratura in materia e tutto il suo potenziale, somministrarlo a individui sani mi sembra effettivamente che rientri nell’ordine della follia.

Veramente penso che sia qualche cosa di inconcepibile tenuto conto della versatilità della molecola, della capacità di questa molecola di RNA di interagire con una moltitudine di molecole, della sua capacità di tagliarsi in piccole sequenze capaci di produrre una serie di conseguenze sull’organismo, e per me utilizzarlo su individui sani per me è pura follia. Fra l’altro avevamo cercato di utilizzare l’RNA nelle terapie VEGF, (contro la maculopatoa, n.d.r.) e non ci siamo ancora riusciti.

Quindi se non riusciamo ancora a usarlo per i malati, farlo su una popolazione sna a mi sembra una follia.

Non è follia in assoluto, ma lo è nel contesto attuale, dopo dieci anni di ricerca e di sperimentazione, di sviluppo, di conoscenze che si accumulano.

§§§

