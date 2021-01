Flashmob al Viminale alle 13.00 contro Genitore 1 e Genitore 2.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri condividiamo con voi questo comunicato di Pro Vita Famiglia. Buona lettura.

§§§

Flashmob contro Genitore 1 e 2, Pro Vita Famiglia.

Davanti al Viminale per difendere madre e padre

“La forma non cambia la sostanza, perché ogni bambino nasce da una mamma e da un papà! Per questo domani, (Oggi per chi legge, N.d.R.) mercoledì 20 gennaio, alle ore 13.00, saremo davanti al ministero dell’Interno per difendere madre e padre dopo la reintroduzione dei termini genitore 1 e genitore 2 sulle carte d’identità dei minori di 14 anni”.

Così Pro Vita e Famiglia onlus che con altre associazioni della galassia profamily, (per citarne solo alcune il Family Day, Non si tocca la Famiglia e CitizenGO), sta organizzando il flashmob di protesta davanti al Viminale.

“Secondo il Garante – ha aggiunto il vice presidente Jacopo Coghe – occorrerebbe reintrodurre “genitore 1” e “genitore 2” per adeguarsi alla normativa europea sulla questione formale del trattamento dati. Oramai abbiamo imparato, in questi ultimi dieci anni, che a suon di “ce lo chiede l’Europa” è stata smantellata la nostra cultura, la nostra identità, le nostre radici per obbedire ai più ciechi e ideologicamente insensati ordini dell’Unione Europea”.

“Con lo striscione ‘UNA MAMMA E UN PAPÀ: UN DECRETO NON CAMBIA LA REALTÀ, STOP GENITORE 1 GENITORE 2’ faremo sentire la nostra voce in difesa della maggioranza degli italiani che la pensano come noi – ha concluso Jacopo Coghe – perché le famiglie hanno dei bisogni concreti e reali e in questo momento l’ideologia non le sfama. Non se ne capisce assolutamente il senso e l’urgenza”.

§§§

Tag: famiglia, flashmob, genitore, ProVita



Categoria: Generale