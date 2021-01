Gotti Tedeschi: Entender las Opciones de la Iglesia del Papa Bergoglio…

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, ofrecemos a vuestra atención una reflexión que publicó el profesor Ettore Gotti Tedeschi en Duc in Altum, el blog de Aldo Maria Valli. Nos parece que es muy interesante y digna de ser meditada con cuidado. Buena lectura.

§§§

Entender las opciones de la Iglesia del papa Bergoglio

Desde hace tiempo intento interpretar, con creciente cansancio, el complejo objetivo estratégico de la Iglesia de hoy, caracterizado por (anunciadas) revoluciones teológico-doctrinales y por recientes alianzas globales.

La impresión de conjunto, preliminar, es que –conscientemente o no- se está buscando proponer un Cristo que nos ayude a adaptarnos al mundo, un Cristo que anime al hombre de este siglo en vez de enseñarle a despreciar y rechazar el mundo, porque en este segundo caso el hombre resultaría dañado

No es necesario explicar por qué nos hemos convertido en un mundo que se ha globalizado y ahora vive de interrelaciones que no tolera la diversidad de visiones mornales y comportamientos, no tolera la diversidad de razas, sexos, religiones, absolutismos y dogmas diversos, deberes diferentes y educaciones diferentes. Dado que estamos convencidos de que este mundo globalizado, estandarizado e interrelacionado es bueno para los derechos humanos (mucho mejor que el modelo propuesto por la Iglesia), la misión evangelizadora de la Iglesia misma no puede oponerse, sino que debe conformarse a ello, para no parecer enemiga de toda la humanidad. .

Esto quizás explique en parte la revolución teológico-doctrinal que está teniendo lugar. Pero como el cristianismo es una religión revelada, se hace necesario un esfuerzo para hacer evolucionar la Revelación y el Cristo de los Evangelios, demasiado “rígido y absoluto”, que pretende ser solamente él “el camino, la verdad y la vida” y nos exige hablar según el “sí sí, no no”, porque el resto viene del maligno. Por lo tanto, parecería que la Iglesia se ha convencido aparentemente de que debe lograr proponer un Cristo diferente, para el bien de la humanidad. Prefiero no pensar en otras hipótesis…

Se diría también que la Iglesia ha elegido un par de principios estratégicos para sostener esta decisión. Uno política, para evitar enfrentamientos y demostrar voluntad de diálogo, y otro científico, para tener justificaciones garantizadas por la ciencia.

El principio político parece indispensable para reconocer públicamente que este mundo es la “realidad”, de la que no se puede prescindir. Por lo tanto, algunas de sus pretensiones deben ser atendidas, comenzando por el claro no a las soberanías y a los que se los juzga como fundamentalismos ideológicos, porque tener una cierta visión clara y nítida significa crear divisiones y conflictos. Nuevamente, para no crear conflictos con el mundo y no dañar al hombre, aquí está también la adhesión aparentemente contradictoria a los principios del Gran Reinicio, en busca del diálogo con una parte bien seleccionada del capitalismo liberal por un lado y del capitalismo comunista por el otro. .

El principio científico lo encontramos en la alianza con la ciencia, considerada necesaria para explicar y justificar tanto la evolución en el Génesiscomo la evolución del mismo Cristo. El mundo evoluciona, nosotros evolucionamos, esta es la evidencia. Es necesario entonces encontrar el fundamento científico. Para comprender y hacer creíble el “diseño inteligente”, se considera que es necesaria la ciencia, la única que interpreta y explica correctamente la teoría de la evolución. Pero para llegar a reescribir el Génesis, no es suficiente la ciencia en un sentido genérico. Son necesarios dos socios científicos reales y dos testigos santos.

Los dos socios científicos son Albert Einstein (1879-1955) y Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Einstein descubrió que el universo no es estático, sino dinámico (e impredecible). Teilhard de Chardin (jesuita y científico evolucionista) intuyó que también el espíritu humano evoluciona con el tiempo, tomando conciencia de lo que es la Creación. La evolución del espíritu hace tomar conciencia al hombre de la evolución de la naturaleza, de la vida, del concepto del bien y del mal, del libre albedrío, del pecado, del infierno y del cielo. En la práctica, le hace tomar conciencia de todo. Para Teilhard de Chardin, de hecho, la evolución es un movimiento hacia una mayor madurez y conocimiento de la mente. Hay que decir que el pensamiento de Theilard preocupó al entonces Santo Oficio y al filósofo católico Jacques Maritain (encontraron en él síntomas de panteísmo), pero fue apreciado por el teólogo jesuita Henri-Marie de Lubac, quien incluso encontró vínculos de su pensamiento con el de San Pablo. También fue apreciado por el papa Pablo VI y por Joseph Ratzinger, tanto como cardenal (Theologische Prinzipienlehre, Principios de Teología Católica, de 1982), como también como papa Benedicto XVI (Homilía en la catedral de Aosta, 2 de agosto de 2009).

Los dos santos testigos -necesarios para intentar que este pensamiento sea aceptado por el mundo católico- son San Buenaventura y San Francisco de Asís. La reinterpretación de su pensamiento ha permitido proponer el redimensionamiento del pecado original y de enfatizar la interpretación de la Encarnación como amor visible de Dios y no como un remedio necesario para el pecado original. En la práctica, Dios no se ha encarnado para salvarnos, sino por la misma razón de la Creación: por Amor. No creo que sea necesario subrayar el impacto de esta consideración teológica.

En el último siglo una de las mayores preocupaciones de los teólogos ha consistido en el intento de conciliar las verdades eternas con las cambiantes condiciones de la realidad, tratando de unir fe, teología y ciencia. Es evidente que estos teólogos se preocupan por el bien del hombre ¿cómo no reconocerlo? ¿O, por el contrario, podemos y tenemos precisamente el derecho y el deber de no reconocerlo?

Ettore Gotti Tedeschi

Publicado originalmente el 3 de enero de 2021 en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/03/gotti-tedeschi- capire-le-scelte-della-chiesa- di-papa-bergoglio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino