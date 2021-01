Lettera Aperta ai Vescovi Tedeschi: Fermatevi prima dello Scisma!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da Trieste riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questa lettera aperta indirizzata ai vescovi della Chiesa tedesca impegnati in un “Cammino Sinodale” che sembra portare sempre di più la Chiesa cattolica ad assomigliare a una confessione protestante. Sulla stesso tema vi ricordiamo l’intervista che il card. Gerhard Müller ha rilasciato a Kath.net. Buona lettura.

§§§

LETTERA APERTA

Ai Vescovi della Chiesa in Germania

OGGETTO: SINODO TEDESCO.

Eminenze ed Eccellenze Reverendissime, come rappresentanti di Movimenti e gruppi di preghiera di Trieste – Italia, con oltre tremila aderenti, fedeli alla Dottrina Sociale della Chiesa e al suo Magistero perenne, abbiamo letto con la massima attenzione il lavoro del vostro Sinodo in corso in Germania e, nello spirito evangelico della correzione fraterna, dobbiamo avvertirvi che le idee esposte nel vostro schema si allontanano in modo netto e sostanziale dall’insegnamento costante della Chiesa e rappresentano una posizione già pericolosamente eretica, anche se non ancora compiutamente scismatica.

Già cinque secoli fa la Chiesa fondata da N.S. Gesù Cristo ha subito una dolorosa lacerazione tuttora perdurante, che nessun vantaggio ha portato alla Fede e a chi sa a quante anime ha portato grave nocumento: vi preghiamo perciò di desistere, finché siete in tempo, da questo cammino che avete intrapreso e che condurrà inevitabilmente ad un ulteriore scisma, sia che esso venga dichiarato formalmente, sia che in assenza di una dichiarazione formale permanga di fatto, perché l’unica Chiesa non può avere due dottrine differenti.

Nessuna salvezza è possibile all’infuori dell’unica Chiesa di Cristo e, se per i suoi meriti anche coloro che senza propria colpa non ne fanno parte possono salvarsi, coloro che scientemente la abbandonano rinunciano alla salvezza eterna. E per che cosa? Per ottenere qualche risibile vantaggio nella vita terrena? Non vogliate dunque insistere in questo atteggiamento suicida che potrà portare solo danno alla Chiesa e non produrrà una nuova chiesa, ma solo una delle numerose sette in cui è frammentato il mondo protestante. Pregheremo per il vostro ravvedimento, sperando che desistiate da questo passo rovinoso.

Grati per l’attenzione che vorrete riservare a questa richiesta ed in attesa di cortese risposta, porgo distinti saluti.

Maria, Mater Ecclesiae, Ora pro nobis

Maria, Regina Apostolorum, Ora pro nobis

Cav. Salvatore Porro e-mail – elena.salva@alice.it.

Dott. Sandro Apa sandro.apa@libero.it

***

OFFENER BRIEF

An die Bischöfe der Kirche in Deutschland

BETREFF: Der Synodale Weg

Ehrwürdige Eminenzen und Exzellenzen,

Als Vertreter von Bewegungen und Gebetsgruppen in Triest – Italien mit über dreitausend Anhängern, die der Soziallehre der Kirche und ihrem mehrjährigen Lehramt treu bleiben, haben wir die Arbeit Ihres Synodalen Weges in Deutschland mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Im evangelischen Sinne der brüderlichen Zurechtweisung müssen wir Sie warnen, dass die in Ihrem Entwurf dargelegten Ideen klar und substanziell von der ständigen Lehre der Kirche abweichen und eine bereits gefährlich ketzerische Position darstellen, auch wenn sie noch nicht vollständig schismatisch sind.

Vor fünf Jahrhunderten hat die von Unserem Herrn Jesus Christus gegründete Kirche eine schmerzhafte Verletzung erlitten, die dem Glauben keinen Vorteil gebracht und unzähligen Seelen ernsthaft geschadet hat. Wir bitten Sie daher, diesen eingeschlagenen Weg, solange Sie noch Zeit haben, zu verlassen. Ein solcher Weg wird nämlich zu einem unvermeidlichen weiteren Schisma führen, ob es formell erklärt wird oder ob es ohne formelle Erklärung tatsächlich entsteht, weil die eine Kirche nicht zwei verschiedene Lehren haben kann.

Kein Heil ist möglich außer der einen Kirche Christi: Durch ihre Verdienste können auch diejenigen gerettet werden, die ohne eigene Schuld nicht Teil davon sind; diejenigen allerdings, die sie absichtlich verlassen, verzichten auf das ewige Heil. Und wofür? Um einen lächerlichen Vorteil im irdischen Leben zu erlangen? Bestehen Sie daher nicht auf dieser selbstzerstörischen Haltung, die der Kirche nur schaden kann und keine neue Kirche hervorbringen wird, sondern nur eine der zahlreichen Sekten, in die die protestantische Welt zersplittert ist. Wir werden für Ihre Reue beten und hoffen, daß Sie von diesem ruinösen Schritt Abstand nehmen.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für diese Anfrage und warten auf Ihre freundliche Antwort. Mit freundlichen Grüßen.

Maria, Mater Ecclesiae, Ora pro nobis

Maria, Regina Apostolorum, Ora pro nobis

Ritter Salvatore Porro

Doktor Sandro Apa

§§§

