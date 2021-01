L’Anno che Verrà. Nomi Cattolici Illustri ne Parlano con Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, apriamo l’anno nuovo continuando nella tradizione di annunciare l’appuntamento domenicale diretto dal maestro Aurelio Porfiri. Che oggi può contare su un parterre di ospiti particolarmente ricco e interessante. Buon ascolto, e buona visione.

§§§

l programma in streaming di inizio anno sarà utile per dare uno sguardo retrospettivo al 2020 e tutto quello che significato per noi da un punto di vista sociale, culturale e religioso e per guardare a quali sono le prospettive per il 2021 appena iniziato.

Ne parlano la scrittrice e saggista Silvana de Mari, l’economista Ettore Gotti Tedeschi, gli studiosi Jose Antonio Ureta e John C. Rao, i giornalisti Aldo Maria Valli e Riccardo Cascioli. Modera Aurelio Porfiri.

§§§

