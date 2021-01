Giovanni Formicola. Riflessioni su Natale, Chiesa, Covid e Re Francesco II.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Giovanni Formicola ci ha inviato alcune riflessioni sui tempi che stiamo vivendo, nella Chiesa e nel Mondo, e su un annuncio che è stato fatto nei giorni scorsi. Buona lettura, e Buon Anno.

Credo che ormai sia chiaro che cosa penso del covid (ieri sera ho cenato con la mia famiglia, comprese le mie due nipotine, mangiando deliziosi esseri che di solito nuotano nel mare e altre piacevolezze, nove persone a tavola più le due piccole, abbiamo atteso la mezzanotte, abbiamo brindato e verso l’una siamo tornati a casa). Un fenomeno sanitario, sopravvalutato e strumentalizzato (ciò dico alla stregua dei numeri veri, cioè percentuali, sulla popolazione, di positivi, malati, deceduti), fino a diventare un fenomeno psico-sociale di volontario asservimento, che sta producendo danni antropologici, politici ed economici propri d’ogni totalitarismo negatore delle più naturali e irrinunciabili libertà (sempre al plurale). Danni più gravi e di durata di gran lunga maggiore, di quelli causati dal coronavirus (che qualcuno denomina “cinavirus”).

Ora, però, emerge sempre meglio definito e riconoscibile un aspetto che riguarda i credenti, gli appartenenti alla Chiesa, chierici (anche molto altolocati) e fedeli. Tutti costoro (salvo sempre lodevoli eccezioni), nella scorsa primavera, hanno subito passivamente – se non con soddisfazione, in nome della santa profilassi medicale – la proibizione del culto pubblico, e quindi l’esercizio dei diritti e l’adempimento dei doveri di religione, perfino riguardante la celebrazione del triduo pasquale, compresa la partecipazione alla Santa Messa (quella televisiva NON è in alcun modo partecipazione), e la tutt’ora vigente restrizione e limitazione di tali doveri e diritti, a cominciare dal prosieguo dell’obbligo di profanazione dell’Eucaristia prendendola alla mano (DISINFETTATA!!!!!), ovvero di privarsene se non s’intende in alcun modo obbedire e seguire questa prassi oggettivamente blasfema. Ma soprattutto è stata ratificata l’ingerenza in stile messicano nel culto da parte dello stato, che ha proibito la Messa di mezzanotte a Natale.

Quest’atteggiamento “rispettoso” e timoroso delle autorità politico-sanitarie e delle loro invasioni di campo, in nome della paura della malattia e della morte (travestita o “giustificata” da preteso rispetto per il prossimo), si è ora evoluta in qualcosa di sostanzialmente altro.

Il covid sembra diventato, infatti, nella percezione della massa dei cristiani contemporanei una sorta di anticristo o di “precursore” di esso, l’unico e vero male, e il vaccino un evento escatologico, tanto che si è sentito dire ch’esso è fra le “luci di speranza”. Ora – è duro dirlo, ma sfido chiunque a negarlo – una simile affermazione esprime una fiducia poco sostenibile nel suo potere taumaturgico, proviene da chi è radicalmente incompetente per materia ad asseverarlo, e manifesta l’indifferenza verso il fatto ch’esso è il risultato della cannibalizzazione di esseri umani volontariamente “scartati” (rectius, assassinati prima di nascere), così “battezzando” il paradigma non cristiano secondo il quale “il fine giustifica i mezzi”, mentre in realtà se il mezzo è ignobile, tale diventa anche il fine (cit. Solzenicyn). Ma soprattutto un detto simile rivela un grave smarrimento d’orizzonte: un “normale” (nell’eone del peccato originale) male fisico diventa un fatto centrale, e non nei discorsi d’un’autorità sanitaria, ma in quelli dell’autorità morale; e la sua soluzione (più millantata che reale) una “luce di speranza”, là dove, in bocca a chi ha pronunciato questa locuzione, speranza può avere SOLO un senso teologale, trascendente, cioè finale, escatologico. E di escatologico, covid e vaccino non hanno e non possono avere nulla. L’orizzonte trascendente è evidentemente smarrito, e sostituito da quello – vano per definizione – immanente.

E vale il vero se si pensa che da ambienti, che una volta offrivano luce per comprendere e giudicare i fatti della storia e prendere retta posizione rispetto ad essi in chiave cristiana, è provenuto il giudizio secondo il quale il covid è da ritenersi l’evento dell’anno scorso più significativo, anche della sconfitta di Trump.

Orbene, anzitutto da questi ambienti sarebbe stato lecito attendersi che non si allineassero all’universo della tirannia e della falsificazione massmediatica della realtà, affermando per data una sconfitta ch’è probabile, anche molto probabile, ma non certa e comunque non dichiarata ancora istituzionalmente, e non riconosciuta dalla parte interessata. E sarebbe stato altresì lecito attendersi almeno un cenno ai brogli elettorali – alla fine dei conti dichiarati previamente (cfr. Hillary Clinton) e accertati successivamente – che potrebbero averla determinata. Ma, di più, sarebbe stato lecito attendersi che cogliessero in questa (ancora non certa: https://rumble.com/vcb089-30-12-2020-elezioni-usa-la-strategia-pence-si-rafforza-mn-63.html) sconfitta la vittoria del duo Biden/Harris, che significa l’intronizzazione del male, l’istituzionalizzazione del peccato mortale nel Paese più potente del mondo, cioè un’onda malefica che per decenni sommergerà il mondo occidentale, e non solo. E penso che tutti i credenti, anche chi s’è espresso valutando il covid un evento più significativo di tale intronizzazione, sappiano che un solo peccato mortale è fatto più grave della perdita di tutte le vite temporali presenti. Un buon sacerdote ha detto, con verità e giustizia, che neppure la peggiore pestilenza (non certo il covid) è comparabile con la vittoria di Biden/Harris, cioè con l’impero del male di cui sono mandatari/espressione. E solo in un mondo in cui non si crede più alla vita dopo la morte – e cioè ai novissimi, morte-giudizio-inferno-paradiso – si può avere vilmente paura di ammalarsi e morire (ancorché in misura quantitativamente minima: mai oltre lo zero virgola zero qualcosa per cento sulla popolazione), più di quanto si tema il peccato. Ciò che ha dato occasione alla strumentalizzazione totalitaria dell’influenza da coronavirus (o cinavirus), per quanto maligna. Se però s’intende che il covid è l’evento più significativo dell’anno perch’è stato con i brogli la vera causa della “sconfitta” di Trump, che altrimenti avrebbe vinto in misura tale che non ci sarebbero stati brogli a tenere, e causa occasionale della svolta totalitaria dei governi “democratici” occidentali e soprattutto della prostrazione degli uomini di Chiesa e del loro smarrimento (rectius, sostituzione) d’orizzonte, allora si potrebbe essere d’accordo. Ma occorrerebbe essere più espliciti.

Sapete tutti che l’ultimo re delle Due Sicilie è candidato formalmente alla canonizzazione, e quindi è stato dichiarato Servo di Dio. Sapete anche che sua madre, Maria Cristina, è già stata dichiarata beata. Quindi, non solo una santità discesa di madre in figlio – il che dai tempi di santa Monica e sant’Agostino non è più stato tanto frequente -, ma addirittura le ultime due coppie di regnanti nelle Due Sicilie (regno a suo tempo non tra i più piccoli e meno significativi del mondo) sono state toccate dalla santità. C’è stato un mondo, la Cristianità detta spregiativamente Medio Evo, in cui a regnare erano i santi – da Luigi IX di Francia, a santa Brigida di Svezia, a sant’Alfredo d’Inghilterra, a sant’Enrico imperatore e a tanti altri il cui elenco sarebbe troppo lungo, fino all’imperatore beato Carlo d’Austria, ultimo regnante in quello che fu il sacro romano impero -, il che dà ad una civiltà l’unica sua vera cifra: quanti santi ha “prodotto”, non quanti migranti ha accolto (qui vincerebbe la celebrata Svezia, peccato che di santi, da secoli, nisba). Il nostro Sud è stato segnato dalla santità dei suoi ultimi sovrani. Saranno loro a farlo riemergere dall’abisso in cui – complici i suoi nemici storici, cioè i regnanti affiliati alla Rivoluzione – è oggettivamente precipitato. Le radici profonde e irrorate dall’acqua santa e dalla grazia di Dio prima o poi germogliano: è sedimentato un inesauribile, prezioso giacimento di santità.

