Lettera Aperta alla Cei e ai Vescovi: Quale Liturgia per il Nuovo Anno?

Quale liturgia per il nuovo anno?

LETTERA APERTA AI PRESIDENTI DELLA CEI E DELLE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

***

Eminenze ed Eccellenze, responsabili della Chiesa cattolica nazionale e locale, mi rivolgo a Voi con non poca amarezza nel cuore, nella speranza di promuovere nella Vostra coscienza il ritorno ad una normale e più libera liturgia eucaristica.

Anzitutto e per correttezza mi presento.

Sono stato battezzato cattolico oltre 70 anni fa e cresimato secondo il rituale del Catechismo di Pio X, per il quale la Cresima ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù̀ Cristo. Sono stato educato da genitori e da sacerdoti ad una fede che oggi, mi spiace dirlo, difficilmente si ritrova nel clero. Da giovane, sono stato poi forgiato in una delle più prestigiose accademie militari, quella di Modena, al culto di valori e principi non negoziabili.

Ecco perché́, quale soldato di Cristo, mi sento in dovere di scrivere questa “lettera aperta”. Se non lo facessi, avrei vergogna davanti a Cristo, perché́ potevo dire e ho taciuto, vedevo e ho chiuso gli occhi, sentivo e ho chiuso le orecchia.

Così vengo a Voi perché́ nessuno può̀ permettersi, in un paese civile, qual è l’Italia (per di più̀ chiamata ad essere culla del cattolicesimo), di violentare (così come sta accadendo ormai da troppo tempo) la fede di una persona proprio quand’essa è perfettamente coerente con i canoni della Santa Chiesa e non reca seri rischi alla diffusione di una epidemia.

Mi riferisco all’obbligo da Voi imposto di dare esclusivamente la Santa Comunione sulla mano, sospendendo la pratica ufficiale, in nome del Protocollo sanitario concordato il 7 maggio 2020 con lo Stato italiano, in occasione della ripresa delle celebrazioni con il popolo.

Tale esclusivismo non si evince affatto dalla lettura del protocollo e la cosa desta non poche perplessità̀ non solo nello scrivente ma in tutti i fedeli un po’ più̀ attenti alla realtà della Chiesa.

Ciò̀ che la CEI ha disposto e le Conferenze episcopali regionali avallato, non è assolutamente conforme con quanto concordato con il Governo, né coerente con la buona igiene, né tanto meno con la fede di cui Voi, tutti, dovreste esserne tutori.

Perché́? Vediamolo insieme.

Ecco, di seguito, il testo del para. 3.4. del Protocollo predisposto dalla CEI e firmato dal suo presidente, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Interno:

“La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.”

Come si può̀ osservare, in quanto concordato, non vi è affatto il divieto di ricevere la Santa Comunione in bocca e in ginocchio ovvero con quella pratica sviluppata durante la lunga vita e tradizione della Chiesa e oggi tanto bistrattata quanto desueta. La raccomandazione concordata con lo Stato italiano si riferisce lapalissianamente alla distribuzione fatta sulle mani e non ad altro, essendo quella che ha suscitato l’attenzione degli epidemiologi anche perché́, oggi, la più diffusa.

È noto, infatti, che, per la distribuzione dell’Eucaristia nel modo tradizionale, in caso di epidemie, la Santa Chiesa già̀ possiede una specifica modalità̀: pinzette eucaristiche, un po’ di attenzione e sempre in bocca. Una modalità̀ che, dal punto di vista strettamente sanitario, è assolutamente igienica. Era solo quella sulle mani che era a rischio infettivo e non l’altra e, pertanto, andava disciplinata.

Non a caso, autorevoli esperti (tra cui anche il prof. Filippo Maria Boscia, Presidente Nazionale dei Medici Cattolici) avvertivano1 che quella meno sicura era la Comunione sulla mano anche perché́ comporta il rischio di perdere preziosi frammenti dell’Ostia consacrata.

Nessuno, dunque, può̀ appellarsi al protocollo fatto con il Governo per dire che così è stato comandato semplicemente perché́ così non è!

Qui, sorge spontanea una domanda.

Perché́ Voi, sommi sacerdoti di questo tempo infame ed ingordo, avete impedito la modalità̀ regolare di dare il Corpo di Cristo, in bocca ed in ginocchio?

Perché́ questo Vostro continuo accanimento contro questa santa pratica?

Questa Vostra avversione si concretizza in aperta noncuranza delle anime, inducendo non pochi battezzati ad abbandonare le chiese e, oggi, in un tempo “covidiano” a non ricevere la comunione sacramentale per attestare una verità̀ che a molti di Voi sfugge, la Presenza Reale e Regale di Cristo, nell’Eucaristia.

A noi sono di conforto le parole di Gesù̀ quando dice “Che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità̀; poiché́ tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità̀” 2.

C’è da dire anche che per venire incontro alle sollecitazioni di qualcuno, ci sono sacerdoti che sono giunti a consigliare di ricevere il Corpo di Cristo sulla mano, con l’ausilio di un corporale o di una teca. Ebbene, il rimedio indicato è peggiore del male perché́ si riveste di ipocrisia o di ignoranza/negligenza delle cose sacre. Infatti, chi crede nella Presenza di Cristo nell’Eucaristia crede anche che solo mani all’uopo consacrate possano toccarLo.

Chi mai oserebbe toccare Cristo se Egli comparisse nelle Sue sembianze umane? Chi mai resterebbe in piedi?

Signori Prelati, cambia l’Apparenza ma la Persona è sempre e solo quella di Cristo! Ovviamente, se ci si crede!

Perché́, in sostanza, la differenza tra l’Aspetto umano del Corpo di Cristo e le Sue Vesti sacramentali, risiede unicamente nella fede di chi a Lui si accosta.

Invero, oggi, c’è mancanza di fede già nella concezione stessa della Consacrazione che per molti sembra essere più che altro un ricordo, un memoriale di stampo umano.

Eppure l’Eucaristia è molto ma molto di più̀, infinitamente di più̀!

“Fate questo in memoria di me.” È una realtà̀ nell’Eterno ed insieme un invito che viene dall’Eterno. Ciò̀, in quanto la parola di Gesù̀ è efficace ed eterna perché́ Egli è Dio e ciò̀ che Dio annuncia si realizza nell’Eterno Presente ossia in ogni tempo e per il fatto stesso che Egli lo annuncia, si attualizza.

La “memoria” del Signore è sempiterna e non fugace come quella dell’uomo. Una “memoria” che, nella formula sacramentale della Consacrazione, ha un significato infinitamente maggiore di quello che sembrerebbe essere attribuito come narrazione, invito ad un’agape o ricordo della prefigurazione del Calvario. La Consacrazione, nella Santa Messa, non celebra solo il momento conviviale ma, soprattutto, attualizza quello del Sacrificio di Dio che annichilisce la Sua Sostanza divina per farsi umile materia. Un sacrificio che si rinnova in ogni Consacrazione poiché́ il Tre volte Santo si immola per farsi nuova carne in noi, restare con noi e darci la possibilità̀ di salvarci dal Male. L’unico vincolo è nel riconoscimento!

Questo è il Supremo Sacrificio che Gesù, il Verbo di Dio, ha accettato di compiere fino alla fine dei tempi, per la redenzione dell’umanità. Una redenzione che il fedele può̀ cogliere solo se accoglie quella “croce” che, volente o nolente, cosciente o incosciente, si porta addosso da quando è venuto al mondo. Quel mondo che geme e versa nel disordine a causa del Primo Errore dell’Uomo. Una situazione che Cristo consente di ben superare, grazie proprio al Suo Sacrificio di duemila anni fa che sacramentalmente si irradia in ogni Messa, in ogni tempo e in ogni luogo, attualizzandoSi.

La Comunione oltre ad essere Santa è anche Sacra poiché è incontro sublime tra la creatura ed il suo Creatore, realmente presente.

Una Presenza, il cui riconoscimento non è solo riconoscenza ovvero rendimento di grazie ma soprattutto affermazione della Sua reale e concreta Presenza. E questo è un riconoscimento, una constatazione dell’Identità̀ divina che è patrimonio esclusivo di chi crede in Lui e che a nessuno è dato d’impedire.

È, questa, una fede che spetterebbe a Voi il dovere di custodire semplicemente perché, quali successori degli apostoli, il Vostro ministero principale dovrebbe essere la cura delle anime.

È così?

Non proprio!

Lo comprova il fatto che avete anteposto i malanni della carne alla salute dell’anime. Un semplice virus per quanto aggressivo possa essere non può̀ nuocere ad una anima

che si accosta a Dio 3. Anzi! Potrebbe avvicinarla ancora di più. Ma Voi, del tutto dimentichi del potere santificate e sanificante che Gesù̀, Mio e Vostro Signore, ha conferito ai Suoi apostoli 4, avete chiuso le chiese e coperto di insulsa materia le mani e la bocca di santi sacerdoti, solo per paura del contagio.

Purtroppo, la gran parte di Voi rigetta i doni che Dio elargisce ai Suoi apostoli perché́ pone un abisso oscuro fra il Pensiero di Dio ed il Vostro.

Voi, Eminenze ed Eccellenze, avete considerato che la Santa Comunione potesse essere un evento patogeno e avete scelto di denigrare il Vostro ministero, assoggettandoVi al mondo ed alle sue leggi.

In ogni caso, se un fedele, non si ritiene degno di ricevere il Corpo di Cristo con le proprie mani, le Vostre Signorie hanno il sacro dovere di lasciare libera la sua identità̀ e non di violentare la sua anima, profittando della naturale soggezione che incute il Vostro ordine e imponendo un modo, quello della Comunione sulle mani, che non è assolutamente in linea con la sua coscienza.

Abbiate almeno presente che per potere dare luogo al Magistero, universale, infallibile e autenticamente vivo della Chiesa cattolica, dovreste rispettare siffatta fede anche in forza del giuramento prestato ex can. 833 del diritto canonico. In caso contrario, oltre ad incorrere nella giusta pena di cui al can. 1371 in quanto si respinge pertinacemente la dottrina di cui nei canoni 750 e 752, operate una ferita profonda nel Corpo Mistico di Cristo e la operate proprio al Suo Cuore.

A tal riguardo, Vi si potrebbe dire che l’inibizione del Valore divino e della sacralità̀ insita nel Sacrificio eucaristico e, quindi, nel Corpo di Cristo che si riceve, ha conseguenze incalcolabili sul senso del peccato poiché́ blocca una parte di noi nello stato di compromissione in cui si trova. Vi si potrebbe anche dire che ostacolare la percezione del Sacro che viene a noi, è come abbassare l’interruttore della Luce divina ed impedire che la persona distingua ciò̀ che è male da ciò̀ che è bene perché́ resta al buio. Al buio (ovvero senza la Luce di Dio), i sensi spirituali non sono utilizzabili e la persona è alla mercé del mondo e del suo principe, con contraccolpi devastanti su tutta la società̀.

Ma Voi lo capireste?

La gran parte, di certo no!

Comunque a chi qui scrive, come a non pochi altri cristiani, silenti e piangenti ma

ancora fedeli alla Tradizione autentica della Chiesa, non interessa discutere quale sia il modo più̀ giusto di ricevere il Corpo di Cristo ovvero in bocca o sulle mani. A noi interessa che Voi non abusiate del Vostro potere e rispettiate la fede che noi nutriamo nel rispetto dei canoni della Santa Chiesa Universale e del suo infallibile ed autentico Magistero. Una fede che a nessuno è dato di violentare.

Cosicché́ Vi invito a rivedere le Vostre decisioni e ancora una volta asserisco che l’accordo preso con il Governo nulla ha a che fare con quella che è la regola ufficiale della Santa Chiesa ma, come dimostra l’evidenza del testo riportato, con quella che è, di fatto, un’eccezione tollerata e poi fatta divenire, purtroppo, regola.

Nulla ha a che fare ma, di fatto, Voi ne avete approfittato per dare un ulteriore colpo di grazia ad una pratica che evidentemente Vi dà fastidio, cogliendo subito l’occasione per vietarla severamente, tant’è che la stragrande maggioranza dei sacerdoti teme di contraddirVi.

Si! Non sono pochi i sacerdoti che obbediscono ai Vostri ordini con la morte nel cuore, credendo che obbedire sia cosa buona. Qualcuno vorrebbe pure andare incontro alle aspettative dei fedeli che manifestano loro l’inquietudine e l’angoscia di questi orrendi tempi però ha paura di disobbedire.

Ma è davvero cosa buona obbedire ad ordini ingiusti?

Voi, illustri Prelati, date ordini e pretendete obbedienza senza dare obbedienza né a Dio, né al Magistero autentico ed infallibile della Santa Sede, stracciando così il “decreto petrino”.5

Un decreto che dovrebbe essere alla base della Vostra pastorale poiché́ è il motivo conduttore di tutto il Vangelo e della stessa discesa del Verbo di Dio, fattosi carne in Gesù̀, il Cristo 6.

Eminenze ed Eccellenze, Voi avete preteso che la Santa Sede Vi riconosca una certa autonomia e libertà d’azione in modo da essere più̀ aderenti alle esigenze locali.

L’avete ottenute con la concessione delle conferenze episcopali ma ne avete fatto strumento e pretesto per infrangere la comunione con la Santa Sede ed il Magistero autentico ed infallibile della Santa Chiesa. Parimenti avete provocato malanimo, disatteso fortemente la cura delle anime a Voi affidate e tradito il servizio di pastori al seguito dell’Unico Pastore, lasciando che il Suo gregge sia disperso e abbandonato nelle fauci di mammona. Così facendo, avete costretto molti dei Vostri parroci, sacerdoti e fedeli a gravi tormenti interiori poiché́ la fede non opera nello stesso modo e nella stessa misura in tutti.

Di fatto, ottenute l’autonomia e la libertà richieste non le avete estese ai Vostri sacerdoti che ne avevano ben diritto sempre in virtù̀ del (disatteso) decreto del Primo Pontefice, il quale non ebbe timore alcuno di ricordare al sommo sacerdote del suo tempo che l’obbedienza è dovuta primariamente a Dio.

Cosa dice Gesù̀?

“Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà̀ nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà̀ del Padre mio che è nei cieli” 7.

E nella tremenda ora della prova?

“Padre, non sia fatta la mia volontà̀, ma la Tua” 8.

Gesù̀ attesta ed insegna il valore infinito di siffatta disposizione d’animo con un

messaggio che risuona drammatico ma concreto ancora oggi e che potrebbe così sintetizzarsi: “Continui ad obbedire alla legge senza osservarla? Resti infermo. Disobbedisci, obbedendo a Dio? Allora cammini con le tue gambe”.

È importantissimo obbedire a Dio ma anche disobbedire a quelle interpretazioni false ed insidiose che taluni uomini della Chiesa fanno della Legge divina.

Quando Gesù̀ tocca il lebbroso 9 e lo purifica sa bene che il Suo gesto era una palese disobbedienza alla legge 10 ma Egli, in piena consapevolezza, non si sottomette ad essa. Chi segue Gesù Cristo non può̀ fare diversamente 11.

È solo confidando e affidandosi a Dio Padre ed al Suo Verbo, che si dà sostanza ed attuazione alla Legge, quella vera che è grazia dell’Amore di Dio.

Perché́? Semplicemente perché́ chi ha Dio nel proprio cuore e Lo pone al di sopra di ogni affetto o valore umano, è in grado di setacciare il seme buono da quello cattivo.

E Voi, illustri responsabili della Chiesa di Cristo, che certamente credete in Dio e Lo avete nel cuore. Ma Vi siete mai chiesti se Lo avete al primo posto?

Non è che, forse, non avete Dio ma l’uomo? “non sia fatta la mia volontà, ma la tua” (Lc 22,42) … così, sempre per ricordarlo. 7 Mt 7,21

Pensateci bene perché́ questo tempo sembra riverberare nell’Eterno il momento in cui Gesù apostrofò Pietro con quel tremendo “Vade retro satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini” 12.

Seguire l’uomo ed il suo modo di pensare, compromesso e fallace, è sempre un volersi porsi davanti a Dio e fermarLo proprio quando Dio sta per salvare con la Sua Opera l’umanità̀ compromessa.

Chi qui scrive vorrebbe tanto sbagliarsi ma i dati di fatto dimostrano inequivocabilmente quanto asserisce.

Cosicché́ non sono pochi gli uomini della Chiesa ad avere il senso delle cose dell’uomo più̀ di quelle di Dio e ciò̀ accade sin da quando satana Vi ha suggerito (e molti ci hanno creduto) che per diffondere la fede occorreva imporla, se necessario con la forza. È questo, purtroppo, il modo di fare e di pensare del mondo. Quel modo che Vi ha indotto a pretendere obbedienza dai Vostri sacerdoti e anche dai fedeli, tradendo il decreto petrino e calpestando la fede di molti.

Come mai tutto questo? Chiedetevelo!

Perché́, di certo, Ve lo chiederà̀ Cristo e tra non molto.

Chiedetevi come mai questi fedeli ancora rimasti attaccati ad una certa tradizione, Vi

danno così tanto fastidio. Quella Tradizione che tutti i pontefici hanno sempre sostenuto e confermato.

Rovina forse qualche Vostro progetto?

Reverendissimi signori, alla nostra età non c’è più tanto tempo per discutere. Il tempo corre veloce ed il Giudizio di Dio si appresta!

Guai a chi andrà̀ incontro alla Sua Ira.

Pensateci bene. Davvero!

Non dovrebbe competere allo scrivente, ma sento il dovere di ricordarVi che il rischio che si corre è quello di compartecipare non alla formazione del Regno di Dio bensì̀ a quella dello “stagno di fuoco” di cui parla l’Apocalisse 13. Essere sepolto in quello “stagno” è molto, ma molto di più, dell’essere sepolto vivo, chiuso in una bara, perfettamente ed eternamente cosciente di essere ma non di poter esistere!

Ecco ho scritto. E ho scritto nella speranza che susciti in qualcuno un po’ di santo timore di Dio e conceda, nella propria area, a quei pochi fedeli che conservano la fede nella Presenza Reale e Regale di Gesù̀ Cristo di potere avere, in ogni città, almeno una parrocchia con Santa Messa celebrata secondo il rito “vetus ordo” di Paolo VI o, comunque, con Santa Comunione in bocca ed in ginocchio, dandone ampia comunicazione sociale e, bene in evidenza, on line sul sito diocesano e bacheche parrocchiali.

Eminenze ed Eccellenze reverendissime, oggi, viviamo un tempo in cui Iddio ci chiede sacrifici e preghiere per la santificazione dei membri della Sua Santa Chiesa. Lo facciamo e continueremo a farLo, certi che Gesù̀ Cristo, l’Unico e Sommo Sacerdote esaudirà̀ quanto è cosa buona e lecita per la Sua Santa Chiesa.

Per questo Vi chiedo, certo di interpretare le istanze di molti, di fare uno sforzo, riconoscendo, tutti, quanto qui Vi si richiede. Poiché́ non è solo in gioco la fede della Santa Chiesa, ma anche la società̀ cristiana, tutta.

Chiudo qui con le parole di Sua Santità̀ Paolo VI “Tutte queste considerazioni dovrebbero aiutare, bisogna sperarlo, ad evitare l’ambiguità̀ che riveste troppo spesso la parola «liberazione» nelle ideologie, nei sistemi o nei gruppi politici. La liberazione che proclama e prepara l’evangelizzazione è quella che il Cristo stesso ha annunziato e donato all’uomo mediante il Suo Sacrificio.

Da questa giusta liberazione legata all’evangelizzazione, che mira ad ottenere strutture salvaguardanti le libertà umane, non può essere separata l’assicurazione di tutti i fondamentali diritti dell’uomo, fra i quali la libertà religiosa occupa un posto di primaria importanza. Abbiamo recentemente parlato dell’attualità̀ di tale questione, mettendo in rilievo «quanti cristiani, ancora oggi, perché́ cristiani, perché́ cattolici vivono soffocati da una sistematica oppressione! Il dramma della fedeltà̀ a Cristo, e della libertà di religione, se pure mascherato da categoriche dichiarazioni in favore dei diritti della persona e della socialità̀ umana, continua!» 14.

Augurando la benedizione di quanti di Voi vorranno dare a questo mio povero tentativo, porgo a tutti i miei più rispettosi saluti, nella speranza che il Natale Vi porti nuova Luce.

In Corde Matris

Italia, Festa dell’Immacolata Concezione 8 dicembre 2020

***

