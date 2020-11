Cultura in Pillole: dall’8 Dicembre, Ogni Giorno, un MiniEditoriale sui Fatti.

Marco Tosatt i

Carissimi Stilumcuriali, è con piace che segnaliamo un’iniziativa di grande respiro che prenderà il via l’8 dicembre prossimo, e che ha come ispiratrice Angela Pellicciari. Un’iniziativa che di sicuro avrà grande successo, e a cui facciamo tutti i più sinceri auguri. Qui sotto trovate il comunicato di lancio. Buona lettura.

Cultura in Pillole: perché̀ no?

“La cultura nasce dalla fede” (Giovanni Paolo II). Se abbiamo poca fede, di cultura ne abbiamo quasi niente. Allora “Cultura in Pillole”. Perché no?

Roma, 25 novembre 2020

Angela Pellicciari​, storica del Risorgimento e docente di Storia della Chiesa, propone il lancio dell’ editoriale “​Cultura in Pillole​”:

“In pieno lockdown, il 21 marzo 2020, mi è venuta l’idea di fare dei piccoli video che ho chiamato Pillole: “Le pillole di Angela”.

Nel 1883 Leone XIII scriveva: “La scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità̀” (Saepenumero considerantes).

Le Pillole (ne ho fatte più̀ di 130) sono come dei piccoli mattoni che provano a ridare voce ai fatti. Ai fatti, non alle ideologie. Ai fatti, non agli slogan.

Chiacchierando con chi cura l’aspetto tecnico delle mie Pillole, mi è venuta l’idea di chiedere ad un gruppo di amici di dar vita ad una “Cultura in Pillole”.

Ognuno nella sua disciplina (storia, filosofia, diritto, economia, teologia, arte, psicologia, architettura, bioetica, attualità̀) mette a disposizione il frutto del proprio lavoro sotto forma di brevi video, semplici e chiari, cui chiunque voglia possa rivolgersi con fiducia.

L’idea è quella di offrire una rete di sicurezza per evitare di essere “sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell’errore” (Efesini 4,14).

Cominciamo l’8 dicembre e la data non è scelta a caso.”

Le Pillole avranno una cadenza giornaliera, alcune saranno disponibili anche in inglese, francese e spagnolo, e sarà̀ possibile guardarle direttamente dal sito web culturainpillole.com oppure tramite il canale Youtube ​Cultura in Pillole​. Fino all’8 Dicembre ci sarà̀ anche la possibilità̀ di iscriversi alla newsletter sul sito web per ricevere in anteprima le prime Pillole e rimanere sempre aggiornati.

Per qualsiasi chiarimento o informazioni aggiuntive, di seguito i contatti ufficiali:

redazione@culturainpillole.com

culturainpillole.com

