RVC. EL PAPA EN GRAVE DEUDA DE IMAGEN SE AUTOENTREVISTA…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ha leído la singular “entrevista” publicada por la agencia ADN Kronos al papa Bergoglio. Aquí está su comentario, que ciertamenten es clarificador e ilustra también la situación de dificultad en la que se encuentra la Iglesia. Buena lectura.

§§§

Estimado Tosatti, adjunto una curiosa entrevista hecha por la agencia AND Kronos al papa Bergoglio. Después de la primera lectura rápida, me he preguntado qué es lo que entendí. En una primera lectura me pareció un Bergoglio irreconocible: bueno, gentil, modesto, ascético humilde, valiente, generoso, comprensivo, sufriente, siempre solo en sus batallas contra el mal, rodeado por chicos malos… etc.

Tuve que releer dos veces más. A la tercera, finalmente aparece un Bergoglio muy reconocible, siempre el mismo, sofisticadamente hipócrita, dulce (e inconscientemente) falso, manifiestamente confuso. Es evidente que sentía la necesidad de dar una imagen, una imagen cada vez más agrietada después de los últimos hechos de crecimiento exponencial de la corrupción llevados a cabo por personas nombradas por él, luego de las impactantes declaraciones contenidas en Fratelli Tutti, a posteriori del acto criminal en Niza llevado a cabo por un clandestino islámico que pasó por Lampedusa, implícitamente gracias también a su apoyo a los inmigrantes ilegales y al Islam…

Pues es evidente que Bergoglio necesitaba una entrevista poética que lo exaltara. Pero como ninguno de nosotros cree que Bergoglio conceda entrevistas sin releerlas, esta vez puedo suponer que Bergoglio se entrevistó a sí mismo. Con esta auto-entrevista se absuelve, se exalta, se glorifica. Pueden constatarlo directamente, lean a continuación.

Las primeras líneas de la entrevista lo santifican previamente. Las preguntas de la entrevista, elaboradas sin duda alguna sobre respuestas preconfeccionadas, lo justifican y exaltan. En la conclusión el entrevistador llega incluso a ver la luz que emana de Bergoglio, la luz que ilumina la oscuridad del Virus y la oscuridad del pecado. ¡Una obra maestra! ¡Bien hecho, Tornielli-Spadaro! Pero esta vez los dos han exagerado en los halagos y han hecho daño. De hecho, esta vez es demasiado evidente que tuvieron que diseñar una entrevista de agencia para tratar de hacer una pequeña imagen de un señor que más que una imagen necesitaría la visita de un experto en psiquiatría, acompañado de un buen exorcista.

[La auto-entrevista ha sido publicada en https://www.adnkronos.com/ fatti/cronaca/2020/10/30/papa- francesco-all-adnkronos-covid- corruzione-benedetto_ chrA2saxr5INZHQvsZT44N.html? refresh_ce]

Publicado originalmente en italiano el 31 de octubre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/10/31/rvc-il-papa-in- grave-debito-di-immagine-si- auto-intervista/

Traduccíon de José Arturo Quarracino

§§§

