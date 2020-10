DOMANI ALLA CAMERA HK-CHINA, THE CATHOLI ISSUE

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con grande piacervi diamo notizia della presentazione alla Camera dei Deputati del documentario di Elisabetta Valgiusti sulla Cina con il contributo di personalità di eccezione, come il card. Joseph Zen, e di esperti di quel mondo come il Direttore di Asianews Bernardo Cervellera. Eccovi il comunicato.

§§§

COMUNICATO STAMPA HK – CHINA, iniziativa Save the Monasteries, Camera dei Deputati

Presentazione del documentario HK-CHINA, THE CATHOLIC ISSUE di Elisabetta Valgiusti per l’iniziativa IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI E DELLE MINORANZE RELIGIOSE IN CINA organizzata da Save the Monasteries con la partecipazione di Matteo Luigi Bianchi , Vice Presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea , Paolo Formentini, Vice Presidente Commissione Affari Esteri e Comunitari , ed altri ospiti .

Camera dei Deputati mercoledì 21.10.20 ore 14.00, Sala Conferenze Stampa, via della Missione 4.

Il documentario illustra quanto avviene ad Hong Kong e in Cina con la testimonianza del cardinale Joseph Zen e di sacerdoti e missionari che descrivono le drammatiche condizioni delle comunità cristiane e delle diverse minoranze religiose .

Numerose organizzazioni internazionali contestano la recentissima elezione della Cina come membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in quanto la Cina non attua le raccomandazioni formulate dall’Onu a riguardo effettuando invece politiche repressive non solo contro le minoranze religiose ma contro chiunque invochi più democrazia ad Hong Kong e nella mainland Cina.

L’iniziativa viene trasmessa in diretta https://webtv.camera.it/

Info e clip www.savethemonasteries.com

Altre info Savethemonasteries/Salvaimonasteri Facebook

savethemonasteries@yahoo.com

§§§

Tag: cina, hong kong, vagliasti, zen



