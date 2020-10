HONG KONG, LA PERLA D’ORIENTE. DIRETTA OGGI ALLE 14.30.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con piacere segnaliamo, per oggi alle 14.30, la presentazione del libro “La perla d’Oriente” sulla storia dell’evangelizzazione in Hong Kong. Ne parleranno il maestro Aurelio Porfiri, l’autore, padre Sergio Ticozzi del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), il professor Paolo Trianni (Università Gregoriana) e il giornalista Leone Grotti (Tempi).

Il programma inizierà alle 15 ora italiana e può essere seguito in diretta sul canale you tube Ritorno a Itaca o sulla Fanpage di Aurelio Porfiri in Facebook.

