ROSARIO MONDIALE E CONSACRAZIONE AI CUORI DI GIUSEPPE E MARIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico Ottavio Herbstritt, che vi ricorderete perché avevamo dato notizia del Rosario nazionale recitato qualche giorno fa a piazza San Pietro, ha deciso di lanciare un’altra iniziativa di cui ci sembra opportuno informare i nostri lettori, dal momento che si svolge in ogni luogo che ospiti un santuario mariano. Ecco il comunicato che ci è stato inviato. Buona lettura.

§§§

PROGRAMMA DEL ROSARIO MONDIALE CON CONSACRAZIONE AI CUORI DI GIUSEPPE E MARIA NEI SANTUARI MARIANI.

RITROVO 12 SETTEMBRE NEI SANTUARI A VOI VICINI ALLE ORE 16 ED INIZIO ALLE ORE 16 E 30( ore italiane )

Fate di tutto per venire già confessati e comunicati.

Mi raccomando andate sopratutto, dove potete, prendere il Corpo di Cristo in ginocchio ed in bocca. Nel rispetto Suo.

Chi non può andare nei Santuari per motivi di salute e spostarsi troppo va bene nella Chiesa vicino, ed in ultima istanza, se proprio impediti, a casa propria.

Rosario dei Misteri Gloriosi IN LATINO. Per chi non conosce il latino, lo può recitare liberamente nella propria lingua.

Ecco le cinque intenzioni direttamente collegate alla Consacrazione al Cuore Immacolato.

1) Per chiedere perdono dei nostri peccati e della nostra poca fede, nostra e dei nostri famigliari. E per le colpe dei nostri antenati. Ci affidiamo a te Nostra Signora.

2) Per gli uomini di fede, consacrati e non, che ancora mantengono Cristo al centro e per tutti i perseguitati nel mondo a causa del Suo Nome e la Sua Gloria. Li affidiamo a Nostra Signora.

3) In protezione di tutti i bambini. Li affidiamo a Nostra Signora.

4) Per un ritorno alla Chiesa con al Centro Gesù Cristo Nostro Signore. Sotto il Manto di Maria Vergine Santissima.

5) In affidamento ed in Consacrazione al Suo Cuore Immacolato, per noi le nostre famiglie ed affidando a Lei la Conversione dei Nostri nemici.

Successivamente.

– Salve Regina

– 1 Pater, 1 ave e 1 Gloria per l’acquisto delle indulgenze.

– Litanie Lauretane

– Consacrazione al Cuore Castissimo di San Giuseppe

Preghiera di consacrazione al Cuore Castissimo di San Giuseppe:

Cuore Castissimo di S. Giuseppe, proteggi e difendi la mia famiglia contro ogni male e pericolo.

Cuore Castissimo di S.Giuseppe, spargi sull’umanità intera le grazie e le virtù del tuo Cuore Castissimo.

San Giuseppe io mi consegno realmente a te.

Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e tutta la mia vita.

San Giuseppe, difendi la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria.

Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, distruggi i piani di satana.

Benedici tutta la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti di tutto il mondo.

Noi ci consegniamo a te con amore e con fiducia. Adesso e per sempre.

Amen!

– ATTO DI CONSACRAZIONE E RIPARAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Vergine Santissima e Madre nostra, nel

mostrare il tuo Cuore circondato di spine, simbolo

delle bestemmie ed ingratitudini con cui gli uomini

ripagano le finezze del tuo amore, hai chiesto di

consolarti e ripararti. Come figli ti vogliamo amare

e consolare sempre, ma specialmente dopo i tuoi

materni lamenti, vogliamo riparare il tuo Cuore

Addolorato e Immacolato, che la cattiveria degli

uomini ferisce con le pungenti spine dei loro

peccati.

In modo particolare vogliamo riparare le

bestemmie proferite contro la tua Immacolata

Concezione e la tua Santa Verginità. Molti,

purtroppo, negano che tu sei Madre di Dio e non ti

vogliono accettare come tenera Madre degli

uomini.

Altri, non potendoti oltraggiare direttamente,

scaricano la loro collera satanica profanando le tue

Sacre Immagini. Non mancano, poi, coloro che

cercano di infondere nei cuori, soprattutto dei bambini innocenti che ti sono tanto cari,

l’indifferenza, il disprezzo ed anche l’odio contro di te.

Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena e

promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici, comunioni e preghiere, tanti peccati ed

offese di questi tuoi figli ingrati. Riconoscendo che anche noi non sempre

corrispondiamo alle tue predilezioni, né ti amiamo ed onoriamo sufficientemente come

Madre nostra, supplichiamo il perdono misericordioso per le nostre colpe e freddezze.

Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione, benedizioni e conversioni

per gli attivisti della menzogna e i nemici della santa Chiesa. Riconduci tutti alla vera

Chiesa, ovile di salvezza, come hai promesso nelle tue Apparizioni a Fatima.

Per quanti sono tuoi figli, per tutte le famiglie e per noi in particolare, che ci

consacriamo interamente al tuo Cuore Immacolato, sii rifugio nelle angustie e tentazioni della Vita; sii cammino per giungere a Dio, unica fonte di pace e di gioia.

Amen. + Salve Regina.

§§§

