VIGANÒ Y LA VIRGEN DE CIVITAVECCHIA. QUIEN, EN LA IGLESIA, QUIERE DESACREDITARLA?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, LifeSiteNews ha publicado una entrevista muy interesante del arzobispo Carlo Maria Viganò sobre la Madonnina de Civitavecchia. Parece apropiado relanzarlo, en españo. Para aquellos que deseen profundizar, Don Flavio Uboldi ha escrito dos textos sobre el tema: “La Virgen de Civitavecchia”, 2012, Ed. Ares; “Civitavecchia 25 años con María. Las apariciones, los signos, el mensaje “, 2020, Ed. Ares. Disfruta la lectura.

§§§

1) Su Excelencia, ha mencionado recientemente, en referencia a los mensajes de Nuestra Señora de Fátima, las apariciones de Civitavecchia. En esa entrevista dijo: “Fue el propio Bertone quien desacreditó y censuró fuertemente a la Madonnina de las Lágrimas de Civitavecchia, cuyo mensaje coincide perfectamente con lo que dijo en Fátima”. ¿Podría contarnos sobre los eventos en Civitavecchia? ¿Qué pasó?

“¡Papi, papi, la pequeña Madonna está llorando!” El 2 de febrero de 1995, a las 4:21 p.m., Jessica Gregori, una niña de menos de seis años que estaba a punto de ir a la Santa Misa con su familia, ve por primera vez una pequeña estatua de la Santísima Virgen María llorando lágrimas de sangre en la pequeña cueva de piedra construida recientemente por su padre, en la puerta de entrada de la casa. Fabio, el padre, que estaba acomodando a su hijo Davide, de un año y medio de edad, en el automóvil, a una nueva llamada de su hija, al escuchar la palabra “sangre”, y no sin una primera perplejidad. Annamaria, su esposa, no quedó sorprendida, al no haber olvidado un sueño que se refería a un evento doloroso en esa fecha, el de la Purificación de la Virgen y Presentación del Niño en el Templo, estaba esperando su realización en la iglesia desde el 18 de enero. El fenómeno se repite hasta el día 6 para un total de 13 veces, frente a multitudes de testigos. Numerosos agentes de seguridad pública, llamados inmediatamente por Fabio, y presentes continuamente para proteger la imagen sagrada, también emitirán testimonio jurado para fines procesales. Una tormenta estalla alrededor de la joven familia. El párroco, el primer testigo ocular después de los miembros de la familia, advierte al obispo diocesano, Mgr. Girolamo Grillo, quien sin embargo no quiere saber sobre el evento, y también rompe un primer informe escrito por el mismo párroco. Su hostilidad es muy fuerte, desencadenando la reacción de los medios. El Poder Judicial, solicitado por varios lados, investiga a la familia por múltiples cargos. Se llevan a cabo todo tipo de búsquedas y exámenes en el líquido, en la estatua y en los hogares de la familia y los familiares, y el propio Fabio Gregori presiona para que se lleven a cabo las investigaciones, ya que él mismo quiere que surja la verdad, para proteger a la familia, hasta proponer hipotecar la casa para pagar las costosas pruebas de ADN.

Hasta el 15 de marzo siguiente, la misma estatua de la Santísima Virgen, mantenida por el Obispo en su casa, llora sangre nuevamente frente a varios testigos. Mgr. Grillo es quien cuenta lo que pasó. Eran las 8.15 de la mañana. Después de celebrar la misa, Mgr. Grillo aceptó el deseo de su hermana de rezar ante la imagen sagrada, que estaba guardaba en un armario. Con la gente presente en esa circunstancia, Mgr. Grillo comenzó a recitar la Salve Regina; En el verso “Vuelve esos tus ojos misericordiosos sobre nosotros”, la estatuilla comenzó a derramar sangre. El shock fue enorme, tanto que el obispo tuvo que ser controlado urgentemente por el cardiólogo.

Después de este evento desconcertante, Mgr. Grillo cambia radicalmente su actitud, bloquea las investigaciones de ADN, establece una comisión teológica y comienza un proceso eclesiástico de verificación y estudio del evento. Como juez, él mismo se había convertido en testigo, como declarará. Mientras tanto, el Papa Juan Pablo II, también revela su interés al Obispo y lo invita a no ser escéptico. Las partes se invierten: los medios de comunicación, que defendieron el evento contra el Obispo, no aceptan su testimonio, y el Poder Judicial se apodera de la pequeña imagen. En esa ocasión, llega una señal tangible de la cercanía de Juan Pablo II, que envía al cardenal amigo Andrzej Maria Deskur a presidir una vigilia de oración en reparación por el secuestro en la Catedral diocesana, el 10 de abril. En esa ocasión, el cardenal también bendice una segunda figura en nombre del Papa, igual a la que había llorado, que luego será entregada a la familia. Posteriormente, este será el protagonista de los fenómenos de exudación de un aceite muy fragante, frente a innumerables testigos.

La misma imagen llorará lágrimas acuosas en los días de la agonía de Juan Pablo II, en 2005, y luego en los mismos días, del 28 de marzo al 2 de abril, en el año siguiente. El 31 de marzo de 2006, el obispo Grillo también será testigo de otra lacrimación nuevamente, y también dará testimonio público en la prensa.

Después de la liberación de la estatuilla, el 11 de junio de 1995, Juan Pablo II quiere venerarla y coronar a la Madonnina en el Vaticano, en su departamento, pero en secreto, para no interferir con las investigaciones de la Comisión. Luego confirmará lo sucedido en un documento escrito con fecha del 8 de octubre de 2000 y refrendado por él el 20 de octubre siguiente.

El 17 de junio de 1995, la Madonnina estuvo solemnemente expuesta en la iglesia parroquial a la veneración pública de los fieles, donde todavía se encuentra hoy en día.

El 15 de marzo de 2005, en el décimo aniversario del último secuestro, el obispo diocesano emitirá un decreto para la construcción del santuario diocesano.

2) ¿Cuáles son los principales mensajes de Nuestra Señora a Jessica y su padre, Fabio Gregori?

Desde el 6 de febrero de 1995, poco después de la decimotercera lacrimación, Fabio escucha una voz externa que le habla. En realidad, Annamaria había recibido previamente revelaciones en forma de un sueño, y gradualmente toda la familia estuvo involucrada en las manifestaciones celestiales. Pero a partir de ese momento, esta voz habla en numerosas ocasiones, sin embargo, manifiesta que es de una identidad diferente, a veces el Padre, a veces el Hijo, hasta las apariciones, de Jesús, María y de los Ángeles, en un ciclo que finalizará el 17 de mayo de 1996, con numerosos mensajes. En realidad, más recientemente, la Santa Virgen apareció nuevamente dejando un mensaje el 23 de diciembre de 2018. Además, los mismos eventos y visiones silenciosos son signos significativos que llevan mensajes con ellos.

Jessica, cuando se le preguntó sobre el mensaje central dado por la Virgen a Civitavecchia, respondió: “El mensaje principal es que quieren destruir a la familia. La apostasía en la Iglesia y el riesgo de una tercera guerra mundial.

El mensaje más obvio es el signo de María Santísima que llora lágrimas de sangre. La Voz escuchada por Fabio revelará que es la Sangre de Jesús “derramada por todos los que se alejan del Inmaculado Corazón, rechazando salvación” (17 de mayo de 1995). Y simultáneamente una advertencia de un peligro grave y el ofrecimiento de los medios de salvación.

También hay una grave advertencia de un peligro particular para Italia: “Su nación está en grave peligro. En Roma, la oscuridad cae cada vez más sobre la Roca que mi Hijo Jesús dejó para construir, educar y hacer crecer espiritualmente a sus hijos. Obispos, su tarea es continuar el crecimiento de la Iglesia de Dios, siendo ustedes los herederos de Dios “.

Hay una invitación constante a la Comunión dentro de la Iglesia del Señor Jesús, los sacerdotes y los fieles unidos con los Obispos, mientras que los Obispos están llamados a “volver a ser un corazón lleno de verdadera fe y humildad”.

Los mensajes recuerdan fuertemente la vida sacramental, la necesidad de alimentarse de la Comunión Eucarística, si es posible diariamente, de confesar regularmente “el domingo”, un discreto subrayado de la Comunión en un estado de Gracia; Una invitación a la Adoración Eucarística.

Hay un fuerte llamado a la oración personal, colocarse en presencia de Jesús en la Eucaristía al menos un cuarto de hora al día, rezar el Santo Rosario, “arma poderosa para vencer a Satanás”, todos los días, y santificar la vida diaria al transformar a todos. Los gestos de la vida familiar en “actos de amor” que “salvan almas de Satanás”. Hay una invitación al amor familiar, al amor por los niños, que son “nuestros y tuyos”. El día del “Día de la Vida” la estatuilla lloró siete veces. A la vez hay una alerta por un ataque feroz de Satanás contra la familia, como una estrategia para destruir la Iglesia junto con un ataque a través de muchos sacerdotes.

Hay un llamado sincero a “escucha a mi Hijo Jesús, Dios verdadero y tu hermano. Escuche y construya su Palabra revelada en la Santa Iglesia para convertirse en verdaderos hijos de Dios, para que pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida diaria para su santificación. El mundo se está volviendo cada vez más prisionero de la oscuridad y el mal de Satanás, sin perdonar a numerosos consagrados de la Iglesia “. Las palabras sinceras y fuertes son precisamente las de una madre angustiada: “Hijos, la Iglesia han entrado en el período de la gran prueba y en muchos de ustedes la fe se volverá inestable”.

Como se mencionó anteriormente, advertimos del gran peligro de una tercera guerra mundial, que puede ser nuclear, pero que se puede detener con “armas más fuertes que las utilizadas, que son el amor, las oraciones, la humildad, el Rosario y la verdadera conversión de sus corazones a Dios, a través de nuestra Madre celestial que los sostiene a todos en sus brazos, en Su Inmaculado Corazón “.

Repite una solicitud insistente para la consagración de familias, parroquias, ciudades, diócesis y el mundo a su Inmaculado Corazón como una promesa de protección de su parte.

“Conságrate todo para mí, para mi Inmaculado Corazón, y protegeré a tu nación bajo mi manto ahora lleno de gracias. ¡Escúchame, por favor, te lo ruego! Soy tu Madre celestial, por favor: no me hagas llorar de nuevo para ver a tantos de mis hijos morir por sus pecados al no aceptarme y permitir que Satanás actúe “.

Pero la apelación también infunde una gran paz: “Déjate guiar en tus pasos con la simplicidad con la que un niño pone su mano en la de su padre”.

“Mi Inmaculado Corazón transformará tus sufrimientos en alegrías si son aceptadas con verdadero amor, porque éstas son pruebas que el Señor Jesús permite”. (8 de septiembre de 1995)

3) ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación policial, así como los resultados médicos relacionados con la naturaleza del derramamiento de sangre como lágrimas de la estatua de la Virgen?

El forense analizó el líquido rojo de la primera estatua en el acto y comprobó que era sangre humana. La Madonnina aún no había dejado de manifestarse. Incluso la secuencia fotográfica después del secuestro del 15 de marzo en manos del Obispo fue impresionante, porque el rastro de sangre cubrió los mismos signos idénticos que se retiraron previamente para los exámenes, incluso si la figura estaba colocada en posición horizontal. Los exámenes radiográficos se realizaron con una tomografía computarizada de 42 escaneos, y un primer análisis de sangre destinado a aislar el ADN, que encontró cinco polimorfismos, y dio resultados alternativos con respecto al género, que ahora parecía ser ahora femenino, pero se reconoció su prevalencia masculina.

Hubo una controversia deshonesta en los medios de comunicación con el objetivo de desacreditar a los Gregori, atribuyendo a su negativa a someterse al examen comparativo de ADN un deseo de escapar de una profundización de las investigaciones. Incluso recientemente, alguien ha intentado reabrir el asunto, presionando con una vergonzosa bajeza. Entre otras cosas, debe recordarse que la mayoría de las lágrimas ocurrieron sin que Gregori estuviera presente.

En realidad, Fabio en ese momento se negó a someterse a muestras de sangre exclusivamente por obediencia al obispo, y fue muy ofendido. Solo un mensaje escuchado por la voz que le habló podría detener su voluntad de someterse al examen. Es interesante informar este mensaje: “El camino de la verdad está en la Iglesia de Dios. La verdad viene de Dios. No temas al hombre, teme a Dios” (6 de mayo de 1995).

Posteriormente, se hizo más claro que la eliminación del material sanguíneo de la estatuilla iba a ser vergonzosa. Entre otras cosas, debe recordarse que la mayoría de las lágrimas ocurrieron sin que Gregori estuviera presente.

4) Una comisión diocesana llevó a cabo una investigación sobre estos eventos sobrenaturales; ¿Podría contarnos sobre los resultados de esta investigación? ¿Esta aparición ha sido aprobada por la Iglesia?

La Comisión Teológica Diocesana establecida por el Obispo se expresó por la sobrenaturalidad del hecho por mayoría. Fue el obispo Grillo mismo en 1997 quien envió los resultados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el 27 de octubre anunció el establecimiento de una Comisión presidida por el cardenal Camillo Ruini. Esta Comisión se disolvió sin publicar nunca un veredicto, lo que legalmente significa la confirmación tácita del veredicto de la Comisión Diocesana.

Existen numerosos signos de reconocimiento indirecto por parte de la Iglesia:

La exposición solemne a la veneración pública del objeto del milagro, la estatuilla de la Madonnina en la iglesia parroquial, aceptando la solicitud hecha a Fabio por la voz escuchada el 6 de febrero de 1995.

▪ La solemne consagración de la Ciudad de Civitavecchia y la Diócesis por parte del Obispo en obediencia al mensaje de la Virgen del 7 de diciembre de 1995, que se leyó públicamente durante la ceremonia, el 8 de diciembre de 1996.

▪ El documento elaborado por el obispo el 8 y refrendado por Juan Pablo II el 20 de octubre de 2000, que acredita la veneración y coronación pontificia de la Madonnina.

▪ El decreto de construcción del santuario diocesano en la iglesia parroquial donde se venera a la Madonnina.

▪ La Santa Misa celebrada por el Obispo diocesano en el hogar de la familia Gregori, en contexto a la eliminación por escrito de todas las prohibiciones previamente impuestas con prudencia contra la familia.

▪ La publicación por parte del Obispo diocesano de un Dossier sobre el evento en el décimo aniversario de las lágrimas, en la Revisión Diocesana de 2005.

La voluntad expresada por escrito por el Obispo Grillo de que las noticias y mensajes sobre el evento se publiquen en un libro escrito por el Vicepresidente de la Comisión Teológica Diocesana, de hecho publicado en 2005 por el Padre Flavio Ubodi.

▪ Numerosos testimonios escritos y filmados de Mgr. Grillo sobre las lágrimas, así como sus relaciones con la familia.

▪ El anuncio del próximo inicio de las obras para la construcción del Santuario por parte del sucesor de Mons. Grillo, obispo Carlo Chenis, el 28 de agosto de 2008. Pero murió prematuramente y no pudo completar el proyecto. Sin embargo, había podido dejar una carta escrita que atestigua la lealtad de los Gregori a la Iglesia el 1 de marzo de 2008.

▪ La solemne coronación de la imagen sagrada por el sucesor de Mons. Chenis, Mons. Luigi Marrucci, actual obispo, quien entonces renunció, el 26 de abril de 2014, en presencia del obispo emérito y el arzobispo Giovanni Marra.

5) Dado que mencionó el papel del cardenal Tarcisio Bertone en una de sus entrevistas recientes, ¿podría decirnos qué intentó hacer cuando el obispo Grillo, aunque no estaba obligado a hacerlo, le pidió al Vaticano que llevara a cabo su propia investigación sobre las apariciones de Civitavecchia?

Primero mencionemos el hecho de que Mons. Grillo le pidió a la Congregación la Doctrina de la Fe para continuar estudiando el evento. La Comisión, presidida por el cardenal Ruini como supervisor, pero delegó en la presidencia a Mons. Domenico Pecile, obispo de Latina, no publicó nada, como se ha dicho.

El 17 de febrero de 2005, el cardenal Bertone, arzobispo de Génova desde 2002, habló en la red nacional Rai para declarar que la Comisión del Vaticano habría expresado su opinión sobre el no-constat. Al día siguiente, el obispo diocesano, Mons. Grillo declaró públicamente que nunca había oído hablar de este pronunciamiento de la Comisión. Esto nunca fue seguido por ningún documento escrito que confirmara el reclamo de Bertone. Además, Grillo confesó que había oído hablar de la propensión de la Comisión a emitir una opinión suspensiva, pero el cardenal Ruini, quien se lo comunicó, le pidió silencio sobre el tema una vez que se enteró de la relación de Juan Pablo II con estos eventos. El mismo mons. Domenico Pecile pudo confirmar al Vicepresidente de la Comisión Diocesana, el Padre Flavio Ubodi, la actitud positiva de la Comisión del Vaticano con respecto al evento.

Posteriormente, el nombramiento de Mons. Chenis como obispo de Civitavecchia, aupado por el cardenal Bertone, confirmó su intención de detener el evento, ya que públicamente el nuevo obispo declaró el propósito de su nombramiento. Hasta que, como se informó anteriormente, antes de que el Señor lo llamara a través de una enfermedad repentina que lo llevó rápidamente a la muerte, tuvo la oportunidad de mostrar aprecio hacia la familia Gregori y un compromiso concreto para favorecer el culto al Madonnina.

6) Se sabe que el cardenal Bertone estuvo muy involucrado en el debate sobre Fátima, ¿cuál cree que era su propósito? ¿Por qué trató de socavar un mensaje tan ortodoxo y católico?

El cardenal Bertone, en una conferencia de prensa sobre el Tercer Secreto, en abril de 2000, hizo una declaración sorprendente que terminó con estas palabras: “El Tercer Secreto no tiene nada que ver con la apostasía vinculada al Iglesia, al Novus Ordo (de la Misa) y a los papas conciliares, como los integristas han estado diciendo durante décadas “. Intentemos comparar estas declaraciones con la sorprendente declaración del entonces Cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, dieciséis años después de las apariciones de Fátima, en 1933: “Me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Esta insistencia de María en los peligros que amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio por la alteración de la fe, en su liturgia, en su teología y en su alma … siento a mi alrededor los innovadores que quieren desmantelar el Sacra Cappella, destruyendo la llama universal de la Iglesia, rechazando sus ornamentos, infligiéndole remordimientos por su pasado histórico “. Mientras tanto, esta profecía sobre el suicidio de la Iglesia Católica se ha cumplido ampliamente, a través del intento satánico-masónico de protestar contra el catolicismo, reduciéndolo a una de las muchas religiones que forman parte de una sola religión mundial.

Al Cardenal Bertone podemos referirle estas palabras de la Hermana Lucía: “Hay una desorientación diabólica que está confundiendo al mundo y a las almas … Lo peor es que logró llevar al error y al engaño a aquellas almas que tienen una gran responsabilidad debido a la posición que ocupan … Son ciegos y guías de ciegos … Se dejan dominar por la ola diabólica que está invadiendo el mundo “.

El propio Benedicto XVI respondió al intento de reducir el texto del Secreto de Fátima al ataque de 1981 contra Juan Pablo II en el viaje de 2010 a Fátima. Él, refiriéndose al texto que en 2000 como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Ratzinger había elaborado para comentar sobre el texto del Secreto publicado el 13 de mayo, cuando fue como pontífice a Fátima, afirmó: “Quien piense que la misión profética de Fátima ha terminado está engañado “.

A la pregunta del padre Lombardi si el Tercer Secreto también se refería al “sufrimiento de la Iglesia hoy por los pecados de abuso sexual infantil”, respondió: “Más allá de esta gran visión del sufrimiento del Papa, que podemos referirnos al Papa Juan Pablo II, son realidades indicadas del futuro de la Iglesia que poco a poco se desarrollan y se muestran. Por lo tanto, es cierto que más allá del momento indicado en la visión, hablamos, vemos la necesidad de una pasión de la Iglesia, que por supuesto se refleja en la persona del Papa, pero el Papa representa a la Iglesia y, por lo tanto, son los sufrimientos de la Iglesia que se anuncian. El Señor nos dijo que la Iglesia siempre estaría sufriendo, de diferentes maneras, hasta el fin del mundo. Lo importante es que el mensaje, la respuesta de Fátima, básicamente no va a devociones particulares, sino precisamente a la respuesta fundamental, es decir, la conversión permanente, la penitencia, la oración y las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Así que aquí vemos la respuesta verdadera y fundamental que la Iglesia debe dar, que nosotros, cada individuo, debemos dar en esta situación “.

7) Civitavecchia también contiene un mensaje relacionado con una gran apostasía en la Iglesia Católica. Muchos creen que hay obispos y cardenales dentro de la Iglesia vinculados o que trabajan con la masonería. ¿Está consciente de esto, también por su servicio en la diplomacia del Vaticano?

Que el pulpo masónico tenga a la Iglesia católica en sus tentáculos no es un rumor ni un secreto. En el Vaticano, un acérrimo baluarte de la Iglesia Católica, se armó de paciencia diabólica y esperó hasta alcanzar las palancas del poder y el mando. El corazón de la catolicidad, que por mandato divino debe ser un faro, ha albergado durante algún tiempo las innundicias que la descomponen.

En Civitavecchia, durante una aparición en el jardín de su casa, el 27 de agosto de 1995, la Santísima Virgen envió un mensaje preocupante, refiriéndose a lo que ya se ha revelado en Fátima: “Mis hijos, la oscuridad de Satanás ahora está oscureciendo al mundo entero y está también ocultando la Iglesia de Dios. Prepárense para vivir lo que les había revelado a mis pequeños hijos de Fátima … Después de los dolorosos años de oscuridad de Satanás, los años del Triunfo de mi Inmaculado Corazón ahora son inminentes “. Con toda evidencia, hemos entrado en este tiempo de prueba, una prueba decisiva. “Los sufrimientos de la Iglesia – dijo Benedicto XVI en el viaje citado – provienen de su interior, del pecado que existe en la Iglesia. Esto siempre se ha sabido, pero hoy lo vemos de una manera verdaderamente aterradora “.

“¡Este es el momento en que el juicio comienza desde la Casa de Dios!” (1 P. 4, 17). Los discípulos de Cristo se enfrentan a elecciones radicales, consistencia y lealtad, dedicación total a Él, en la extenuante confesión de la verdadera Fe: esto también podría costar el don de la vida en el testimonio supremo del martirio. Con oración y sacrificios podemos mitigar esta tribulación que ha golpeado a la Iglesia como un castigo terrible, pero ya no es posible detenerla: pertenece a un plan providencial de Dios. A través de esta prueba radical, como a través de un Triduo Pascual del sufrimiento , de la muerte y el descenso al infierno, cuya duración no conocemos, la Iglesia será efectivamente purificada de los males que la está devastando. Esto es lo que recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en n. 675-677, citando la condena de la impostura anticristiana. Ella será el triunfo del Reino de María que abrirá las puertas al de Cristo.

Si el triunfo del Inmaculado Corazón no está lejos, ahora es el momento de la batalla y nuestra Líder y Corredentora quiere vernos luchar, sufrir e implorar su Victoria que ahora está sobre nosotros. “A través de ti puedo difundir la luz de la fe en estos días de gran apostasía. Ustedes son la luz del Señor, porque son hijos totalmente consagrados a Mí. Déjense guiar por Mí … Si me escuchan con verdadero amor y satisfacen mis peticiones caminando por el camino que trazo en su mente y corazón, a través de ustedes puedo dar cuenta del gran diseño divino del gran Triunfo de mi Inmaculado Corazón “. (8 de septiembre de 1995)

8) En Civitavecchia, Nuestra Señora nos advierte: “Satanás quiere destruir a la familia”. ¿Ves aquí una conexión entre los eventos de la Iglesia Católica en los últimos años, el posible papel de la masonería y Civitavecchia?

La batalla decisiva entre el Reino de Cristo y el reino de Satanás concierne al matrimonio y la familia. Atacar a la familia significa destruir la célula fundamental de la sociedad, pero también de la Iglesia. La agresión hacia la familia también se manifiesta dentro de la Iglesia, explícitamente con la exhortación apostólica Amoris laetitia, con la posibilidad de negar la indisolubilidad del matrimonio, con la legitimidad de la homosexualidad y con la promoción de ideología de género.

Civitavecchia, como Fátima, contiene una advertencia a la Iglesia y un juicio sobre la Historia, y ofrece el único remedio decisivo, el antídoto divino, al mal y la condenación de la Historia y el hombre.

El pecado original, así como el origen del pecado presente, consiste en la adhesión del hombre a la sugerencia falsa y tergisversada de Satanás. Quiere manipular y engañar al hombre, llevándolo a ver bien lo que es malo y malo lo que es bueno. Induce la sospecha de que Dios quiere negarnos que se puede ser como Él, lo que lleva a la soberbia ilusión de poder ser dios, desobedeciendo al Dios verdadero. De esta manera, el Maligno persigue su objetivo de destruir el plan del Amor divino, distanciando al hombre de Dios. Es inevitable que cuando el hombre cae en esta trampa, se convierte en esclavo del pecado, ve la entrada de la muerte en su propia existencia y la destrucción de la naturaleza y el mundo. Babilonia, como nos recuerda la Liturgia de Pentecostés, muestra cómo la arrogancia es también la condenación de la historia.

El Inmaculado Corazón de María se ofrece al hombre como remedio porque en él, en virtud de Su total comunión con el Divino Hijo, todo está consagrado a Dios, es Su propiedad exclusiva. Aquí todo es puro, contra el pecado, es el comienzo de la Nueva Creación. Por ésta razón, en Civitavecchia, la Santísima Virgen afirmó: “El Señor me ha vestido con su Luz y el Espíritu Santo con su Poder. Mi tarea es alejar a todos mis hijos de Satanás y llevarlos de vuelta a la glorificación perfecta de la Santísima Trinidad “. Y agregó: “Mi voluntad es que se consagren todos ustedes a mi Inmaculado Corazón para poder guiarlos a todos ustedes a Jesús, cultivándose en mi jardín celestial”. Incluso los títulos que se atribuye a sí misma reflejan esta misión: “Me presento ante ti como la Virgen de las Rosas con un Corazón Inmaculado, Reina del Cielo, Madre de las Familias, Portadora de la Paz en sus corazones”. Y agrega: “Conviértase, mis dulces hijos, porque el tiempo se acaba”.

El hombre, que en pecado ha perdido la Comunión con Dios, como la rama arrancada de la vid, la encuentra en María, perfectamente unida a la Vid, y capaz de llevar la sangre vital a las ramas. Ella actúa como una conjunción entre la rama y la vid. Esta unión perfecta en la humildad de la Virgen Madre es la salvación ofrecida por Dios a la humanidad perdida, es la derrota del orgullo satánico.

Si Satanás quiere arrebatar a los hijos de Dios de la Comunión con su Creador y Padre, evidentemente la Virgen María, la Mujer a quien la serpiente antigua muerde el talón, no puede dejar de ser un enemigo perenne para él, según la antigua promesa. De hecho, él sabe que ella le aplastará la cabeza, es decir, que ha superado su orgullo con su perfecta humildad. Este es también el corazón del drama de la historia: aquellos que renuevan la elección de la desobediencia, queriendo convertirse en dios, no pueden dejar de estar del lado de Satanás, y no pueden dejar de sentir la misma hostilidad hacia el linaje de la Mujer, que le aplasta la cabeza, la Inmaculada Madre de Dios. Los hijos de María son humildes, y Satanás no puede soportarlos, porque su propia existencia constituye una acusación para él (cf. Sab 2, 15-16). Intenta en todos los sentidos generar rebelión en ellos persiguiéndolos.

Por lo tanto, creo que el significado de la solicitud de Consagración al Inmaculado Corazón de María es claro, tan personal como lo es en cada área de la comunidad humana, tanto religiosa como política. La realidad de la historia no se redimirá hasta que el hombre regrese a Dios con todo su corazón, en todos los aspectos de su vida, tanto religiosos como públicos, precisamente políticos. En la historia de Israel, el Señor, quien luego bendecirá a David, al otorgar el Reino al Pueblo, les deja en claro que se trata de una voluntad permisiva, para que entiendan la necedad de su insatisfacción al no tener un rey como otros pueblos. Pecan contra Dios porque no reconocen que Él es su único Rey, y lo consideran insuficiente.

Dios no solo puede purificar verdaderamente a la Iglesia solo a través de la Consagración al Inmaculado Corazón de María, sino también a todas las familias, ciudades, pueblos y naciones, y a toda la humanidad. Todos los que tienen autoridad sobre estas realidades tienen la responsabilidad de aceptar la sincera invitación de Nuestra Señora. Los eventos destructivos dolorosos en el tiempo presente, además anunciados con dolor también por la Santa Virgen en un intento de prevenirlos, debería despertar nuestros corazones. Los antiguos dijeron que conoces el muro al romperte la nariz. Desafortunadamente, vemos mucho más que una nariz rota, pero parece que la humanidad todavía no quiere reconocer el muro. Ni afuera ni adentro de la Iglesia.

En la reciente Solemnidad de la Ascensión, hemos contemplado a Jesús, ascendido al Cielo, que se sienta Rey sobre cada principado y poder, en cada poder y dominación: ante él cada rodilla se doblará.

El orgullo satánico tal vez también acepte que algún día tendrá que doblegarse ante Dios, pero su verdadera humillación nunca lo tolerará, y será el que esté bajo el pie de María. Esta es la gran batalla escatológica, cuyas alineaciones son cada vez más visibles. La antigua serpiente no puede ocultar su hostilidad hacia la Mujer y su raza.

Aquellos que consagran espontáneamente su corazón al Inmaculado Corazón de María, le permiten cultivarlo en su jardín, según sus palabras, para presentarlo a Dios purificado, a imagen de su Inmaculado Corazón, para que podamos ser capaces finalmente de dar la bienvenida a la Gracia Eterna; plena comunión con Dios, para lo cual fuimos creados, en verdadera humildad. Según las palabras de Jesús: “Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad para ellos me consagro “(Jn 17, 17-18).

9) ¿Alguna vez conoció a la vidente, Jessica Gregori y su familia?

A Jessica y a todos los Gregori no les gusta que los llamen videntes en absoluto, sería mejor decir testigos. El arzobispo Grillo, a quien conocía desde hacía muchos años, también había trabajado en la Secretaría de Estado, me invitó a Civitavecchia (junto con el entonces Don Giovanni D ‘Ercole, ahora obispo de Ascoli-Piceno) para presentarme a la familia Gregori. Fue con motivo de la Solemnidad de Pentecostés, después de mi regreso de Nigeria, a fines de la década de 1990. Nos reunimos en oración frente a la pequeña cueva donde se encuentra la estatuilla de la Virgen, coronada por arbustos. Entonces presencié el exudado de bálsamo perfumado desde la base de la estatua. Ese bálsamo incluso exudaba de algunas hojas de uno de esos arbustos, y una gota cayó sobre mi cabeza. Dada la importancia de la exudación, Mons. Grillo tomó a la Madonnina en sus manos, mientras que Fabio Gregori nos condujo dentro de la casa. Tomando el algodón, recogimos en él el bálsamo que continuó derramándose copiosamente. También tuve la estatua de la Virgen en mis manos. En memoria de ese evento extraordinario, todavía guardo en un pañuelo un hisopo de algodón empapado en el bálsamo milagroso, así como la hoja de la que me había caído una gota del bálsamo.

10) Parece que Jessica recibió el contenido del Tercer Secreto de Nuestra Señora que luego transmitió al Papa. Nuestra Señora dijo: “La oscuridad de Satanás ahora está oscureciendo al mundo entero y también está oscureciendo a la Iglesia de Dios. Prepárate para vivir cuánto le he revelado a mis pequeños hijos de Fátima “. ¿Puede contarnos sobre la reunión de Jessica con la hermana Lucía en la década de 1990 y el contenido de su conversación?

En cuanto a la reunión con la Hermana Lucía, esto es lo que se sabe. En 1996, Jessica fue en peregrinación a Fátima con su familia. El director espiritual, el padre Manuel Hernández Jerez los acompañó, quien celebró la Santa Misa en el monasterio de Coimbra en presencia de los Gregori y la Hermana Lucía. Al final de la misma, Jessica y la hermana Lucía tuvieron una entrevista privada.

Aquellos que conocen el comportamiento y la obediencia de la Hermana Lucía pueden entender que el simple hecho de que esta reunión haya tenido lugar, sin haber sido precedida por los procedimientos habituales, es obviamente algo fuera de lo común. Todo se explicó por escrito en gran detalle y nunca se ha negado.

Más que aún, no creo que nadie lo sepa, dado que la Hermana Lucía está muerta y Jessica sobre el secreto no dice nada a nadie.

El informe del hecho, escrito por el director espiritual, se encuentra en el libro del padre Flavio Ubodi, Civitavecchia, 25 años con María:

“Después de peregrinar a Fátima con la familia Gregori (es decir: Fabio, Annamaria, Jessica, Davide junto a mí), fuimos a Coimbra el 15 de junio de 1996, más específicamente al Carmelo de Coimbra, ya que sabíamos que había entre las otras monjas la vidente anciana de Fátima, que es la Hna. Lucía.

Teníamos un deseo ardiente de verla, de encontrarnos con ella, naturalmente debido a las experiencias místicas, las apariciones y los mensajes de la Virgen en Civitavecchia.

Ninguno de nosotros había estado en Coimbra antes. Pedimos indicaciones y finalmente encontramos el Carmelo. Eran más de las 9 de la mañana y lo encontramos cerrado. Llamamos al intercomunicador en la puerta e inmediatamente tuvimos la oportunidad de expresar nuestras intenciones. Después de una larga espera, nos informaron que podíamos ingresar a la iglesia, lo que nos permitió celebrar la Santa Misa, pero que no nos permitian hablar directamente y a solas con la Hermana Lucía.

Mientras íbamos a la sacristía, la monja sacristana me dio las instrucciones apropiadas para la celebración en la que, según me informó, participaría toda la comunidad, incluida la vidente. Además, con confianza, indicó el lugar en el Coro Bajo, donde vendrían las monjas, y el puesto que ocuparía la Hermana Lucía.

El Coro Bajo está ubicado a la derecha del presbiterio, es decir, a la izquierda del celebrante como continuación del mismo presbiterio, del cual se separa con una rejilla y una cortina correspondiente que se abría de una parte a otra en el momento de la Celebración.

Yo, desde el altar, podía ver perfectamente a la Hermana Lucía en el fondo a quien, más tarde, también distinguí cuando distribuía la Sagrada Comunión.

Por supuesto, pude predicar sobre lo que pensé que era apropiado durante la homilía y en los momentos en que la liturgia lo permite, antes y después de la misma, explicando con mayor detalle los posibles detalles de quiénes éramos y por qué estábamos allí.

Nadie me interrumpió ni me obstaculizó de ninguna manera. Creo que solo nosotros y las monjas estuvimos presentes en la Santa Misa.

Después de la Eucaristía, nos invitaron a una reunión con toda la comunidad en el locutorio. Estábamos divididos solo por una reja al estilo carmelita. Nos dijeron que la Hermana Lucía también estaba entre las monjas, pero que deberíamos adivinar quién era … Algo nada difícil en absoluto.

Comenzamos a intercambiar preguntas y respuestas. No recuerdo cuánto tiempo pasó de esta manera, pero todo fue con calma. Los únicos temas tratados fueron las apariciones de la Virgen y sus mensajes, los eventos de Fátima y Civitavecchia.

Al final del encuentro, nos acercamos a la reja y tuvimos la oportunidad de personalizar aún más las relaciones mutuas. Allí, un poco más allá, también hubo una ocasión para una reunión completamente personal entre Jessica y la Hermana Lucía.

No he escuchado nada de lo que dijeron. Pero les puedo asegurar que salimos de esa reunión llenos de gracia y alegría. Muy satisfecho con la visita y el privilegio que se nos había otorgado, que evidentemente se había organizado en los planes de Dios. Esto es lo que puedo manifestar al respecto “.

11) ¿Sabes si Jessica alguna vez revelará al mundo las palabras de advertencia del secreto de Fátima?

La respuesta es muy simple: ¡ciertamente nunca!

12) Nuestra Señora de Civitavecchia también dijo: “Satanás se está apoderando de toda la humanidad, y ahora está tratando de destruir la Iglesia de Dios a través de muchos sacerdotes”. ¿Quieres comentar estas palabras?

Cualquier comentario es superfluo. Tomemos esta advertencia muy seria de Nuestra Señora: “Te estoy dando noticias dolorosas. Satanás se está apoderando de toda la humanidad, y ahora está tratando de destruir la Iglesia de Dios a través de muchos sacerdotes … Satanás sabe que su tiempo se acaba, porque mi Hijo Jesús está a punto de intervenir. Por favor, ayúdame, no dejes que mi Hijo intervenga, porque yo, tu Madre, quiero salvar muchas almas y llevarlas a mi Hijo y no dejarlas a Satanás. Oren para que Dios, nuestro Padre, todavía me dé tiempo, porque este es el último período que Dios me otorgó. Mi manto está ahora abierto para todos ustedes, todos llenos de gracias, para acercarlos a mi Corazón Inmaculado. Está a punto de concluir, entonces mi Hijo enviará su justicia divina. Un peligro se cierne sobre el Santo Padre, un feroz ataque de Satanás “. (30 de julio de 1995).

13) Nuestra Señora también pidió a los católicos italianos que se consagraran a su Corazón Inmaculado. ¿Crees que el reciente “acto de confianza” a su Inmaculado Corazón, realizado por los obispos italianos, ha satisfecho esta solicitud?

Esta respuesta también es muy simple: ¡no! En el Santuario de Caravaggio, el primer día del mes tradicionalmente dedicado a la Virgen, no hubo acto de confianza, que no debe confundirse con un acto de consagración. En la tarde del 1 de mayo, cuando la ceremonia iba a tener lugar en la basílica, la iglesia estaba a oscuras. Fue grabado unos días antes y emitido en diferido. ¡Esa noche Italia no fue confiada a María con la participación orante de la gente, y aún menos consagrada! ¿Cómo pudieron los pastores llegar a tal engaño?

Quisiera hacer el sincero llamamiento lanzado por Fabio Gregori: “Por favor: grita por favor, grita a la Iglesia italiana, el Corazón del cristianismo, en su cabeza Pedro, que también hagan la Consagración al Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora lleva 25 años pidiendo: no tengas miedo de escuchar a nuestra Madre, hagamos un acto de obediencia al Cielo, un acto de fe humilde, hagámonos niños que confíen en su madre … No permitimos que nuestra Madre llore por muchas más almas que mueren por no escucharla. ¿Cuánto nos cuesta pedir su ayuda? ”

14) Parece que el mensaje de Nuestra Señora de Civitavecchia es también un mensaje de esperanza. ¿Puede decirnos cómo?

El último mensaje, del 23 de diciembre de 2018, me parece la mejor respuesta a la pregunta. Ese día, en el Santuario della Madonnina, la iglesia parroquial de San Agustín, la Santísima Virgen se apareció a Fabio y Annamaria durante la Santa Misa, y dio este mensaje. Escuchemos algunos de ellos:

“La iglesia de mi Jesús está oscurecida por el humo de Satanás y muchas personas consagradas, llamadas a predicar su Palabra, han caído en las trampas de Satanás, ¡al igual que Judas también cayó! Pero Jesús los ama y espera su conversión y salvación.

Te hemos encomendado una tarea: dar testimonio de la Verdad, Jesucristo, incluso al subir al Calvario y ser clavado en la Cruz con Él. Se te pide que testifiques lo que te hemos confiado, siempre se fiel y obediente a la Iglesia de mi Hijo Jesús , presenciando la verdad y rechazando la mentira …

Te pidió que llevaras la cruz. El camino será largo, tortuoso y sufrido, pero luego brillará la luz del Señor, y debes soportar esta luz en la normalidad de la vida diaria con palabras y vida.

Sé siempre portador de amor, prudente en saber discernir las trampas de Satanás. Siempre ser libre de cualquier compromiso humano y siempre escuche a Dios que habla en la intimidad de su Corazón. Sea siempre la sal de la tierra, la luz del mundo, creciendo en virtud de nuestra Sagrada Familia de Nazaret para que la toda familia humana pueda recurrir a nuestro testimonio en el camino de la fe, el amor y la esperanza. Devolverá a la Santísima Trinidad de Dios la verdadera y nueva familia establecida por él “.

15) La estatua de la Virgen que lloró con lágrimas vino de Medjugorje. ¿Ves una conexión más profunda entre estos dos lugares y sus respectivas apariciones?

Muchas personas han intentado establecer conexiones entre las dos realidades, comenzando por el origen material de la figura que lloraba y la segunda, idéntica a la primera. Los Gregori, custodios del evento, siempre han sido muy firmes al evitar cualquier manipulación. Han testificado constantemente que recibieron en mensajes, y en ellos hay una referencia explícita solo a Fátima, y ​​en ningún otro caso. En cuanto a los signos externos, las imágenes sujetas a fenómenos inexplicables no son solo las dos estatuas de la Virgen María, sino también otra de Fátima, una imagen del Padre Pío e incluso la naturaleza que rodea el nicho. Por lo tanto, Civitavecchia lleva el evento a un suceso extrapolado del material del origen de las figuras que parece algo forzado.

16) ¿Podría decirnos unas palabras finales?

En Civitavecchia, como en Fátima, apareció la Virgen, pero el alcance de estas manifestaciones aún no se ha dado a conocer en su totalidad, también debido a la infidelidad y la desobediencia de los Pastores. El evento Civitavecchia es parte de un plan específico de Dios, que quiere salvar a la Iglesia y a toda la humanidad a través de María, la siempre Victoriosa, como le gustaba llamarLa a San Maximiliano Kolbe, y la Eterno Enemiga del Diablo, decía el Beato Pío IX.

Que la Iglesia, en su resto militante, luche y resista, sin ningún compromiso con el mundo y su príncipe, indiferente a la aprobación de los demás, insensible a la adulación, siempre absorta en Dios como Santa María, perdida en él y fiel. Me gustaría concluir con las palabras del gran Papa Pío XII: “Tú, arrodillado a los pies de la Reina Inmaculada, debes estar preparado para no descansar, hasta que la veas soberana y soberana sobre todo y todos, primero en ti mismo, luego a tu alrededor, en las familias, clases y grupos sociales y en todas las actividades privadas y públicas “. (7 de septiembre de 1954).

“Multiplicad, queridos hijos, las santas defensas de un ejército heroico cuya acción, si Dios quiere, puede preparar una victoria y un triunfo difíciles de imaginar”. (18 de febrero de 1958).

§§§

