GERMANIA. VESCOVI PER “BENEDIZIONE” A DIVORZIATI RISPOSATI (E GAY).

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilumcuriae, troll e provocatori vari (e approfitto di questa occasione per chiedere a tutti di usare maggiore carità gli uni verso gli altri, nei commenti…) mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione un articolo che ho tradotto dal sito Kirche+Leben netz in cui il nuovo presidente della Conferenza Episcopale tedesca manifesta le sue idee su tutta una serie di questioni che porteranno probabilmente i vescovi tedeschi a seri contrasti con la Santa Sede. Forse….

§§§

Il presidente della Conferenza episcopale cattolica tedesca, Georg Bätzing, ha chiesto la benedizione delle coppie divorziate risposate e delle coppie gay e lesbiche. “Molti soffrono del fatto che la loro relazione non riceve il pieno riconoscimento della Chiesa, per esempio perché sono divorziati risposati o vivono in una coppia dello stesso sesso”, ha detto il vescovo del Limburgo alla rivista “Publik-Forum” (numero del 29 maggio). “Aspettano dei segnali”. Oltre alla sua diocesi, ce ne sono molte altre che sono “su questa strada”. Il dibattito dovrebbe essere portato nel cammino sinodale. “Il tempo sta per scadere”, ha detto Bätzing.

Bätzing ha sottolineato: “Noi vescovi abbiamo deciso il cammino sinodale e lo stiamo seguendo. Alla fine, nello spirito delle risoluzioni, ci saranno coalizioni che metteranno in moto dei cambiamenti”. Tra questi, ad esempio, l’ammissione alla celebrazione eucaristica di cristiani di altre confessioni sulla base della loro decisione di coscienza. “I cristiani possono decidere con buoni argomenti e secondo la propria coscienza di partecipare all’Eucaristia o alla Comunione dell’altra confessione”, ha detto Bätzing. “Perché c’è ora tanto accordo sul significato di ciò in cui crediamo e che celebriamo”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda l’ammissione delle donne a tutti i ministeri ordinati, Bätzing ha detto che questo deve essere discusso ulteriormente. Nella Chiesa gli argomenti a favore del No all’ordinazione delle donne spesso non sono più accettati. Considera la soluzione della questione femminile “personalmente la più importante”, ha detto. Idealmente, le decisioni dell’assemblea sinodale in Germania dovrebbero essere seguite da un Sinodo a Roma: “Ciò che è stato creato sinodalmente deve anche essere chiarito e avere una risposta sinodalmente”, ha sottolineato il presidente della Conferenza Episcopale. “Ho fiducia in questo. Perché questa è la novità che si è fatta forte con Papa Francesco”.

§§§

