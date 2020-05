AGNOLI: ALLA SCIENZA”SUPREMA” GLI SCIENZIATI SERI NON CREDONO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll stanziali e quelli occasionali e vagabondi, in questi giorni in cui siamo diventati tutti virologi, scienziati e specialisti, e nei giorni in cui gli “esperti” gettonati dal Governo e dai programmi televisivi (ovviamente vicini al Governo, ma no, non dite che siamo in un regime, pare brutto) dicono un giorno bianco e l’altro nero, ci sembra molto interessante e purificante per la testa proporvi quello che abbiamo trovato sul profilo Facebook del prof. Francesco Agnoli, che come sapete ha scritto diverse opere sugli scienziati; quelli in talare e quelli non. E quindi sa di che cosa parla. Buona lettura.

Leggo quintali di post sulle contraddizioni degli scienziati, sulla inaffidabilità dei virologi ecc.

Mi vengono 4 pensieri:

1) il primo è che alla suprema affidabilità della scienza ci credono solo gli scientisti e i profani, i cultori della Dea Ragione, non gli scienziati e neppure coloro che sanno qualcosa di storia della scienza. La Scienza divinizzata che capisce tutto, risolve tutto ecc. stava solo nella testa di alcuni filosofi sedicenti illuminati e di scienziati di scarso livello, che non hanno capito che la scienza di cui parliamo è umana: limitata, dunque, quanto l’ uomo e la sua ragione.

2) il secondo: tra gli scientisti abbondano gli sbruffoni che amano andare in TV, parlare per primi senza aver approfondito davvero, fare i fenomeni e dire “io, io, io”. Costoro, che pure sono medici, virologi… dicono tutto e il contrario di tutto non perché la scienza vera non sia seria, ma perché sono loro a non esserlo. Se costoro sbagliano spesso e volentieri non c’è da stupirsi: il loro intento è apparire, non capire.

3) il terzo: gli scienziati seri, quelli veri, studiano, sono prudenti, danno tempo al tempo, non hanno subito la ricetta magica ecc. perché sanno che i problemi sono complessi, che la scienza umana è appunto limitata ( ci abbiamo messo qualche migliaio di anni a sapere che esistono i virus, e ora che ne conosciamo l’esistenza ci sfuggono milioni di altre cose, soprattutto di fronte ad un virus nuovo). Anche questi scienziati veri, pur seri, prudenti, poco loquaci, possono sbagliare, contraddirsi (nel senso di correggersi, cambiare idea) . Non c’è neppure in questo caso da stupirsi: sono anche loro uomini, esperti, per quanto possibile, in una piccola porzione di conoscenza che, come sanno bene, non esaurisce affatto la Scienza.

4) ci sono poi i profani assoluti che non hanno mai letto nulla di medicina, microbiologia ecc. che pure sanno tutto, capiscono tutto, discettano di molecole, cure vere o presunte ecc. sposano questa o quella ipotesi tutta da verificare, appena orecchiata, con ammirevole sicurezza. Costoro assomigliano un po’ agli scientisti di cui al punto 1 e 2: sopravvalutano non solo la ragione umana, ma soprattutto la propria.

