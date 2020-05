IL VATICANO FESTEGGIA IL 1° MAGGIO LICENZIANDO CINQUE PERSONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Vaticano festeggia a modo suo il 1° maggio, festa dei lavoratori, licenziando cinque dipendenti coinvolti in grado diverso nella questione dell’investimento in un palazzo a Londra, a Sloane Square, per cui è in corso un’inchiesta, non ancora conclusa. Mons. ICS ci ha mandato il collegamento all’articolo de Il Messaggero che riporta la notizia. La notizia è stata data molto tardi ieri sera – alle 21 – con un comunicato non chiarissimo della Sala Stampa vaticana. Scrive Il Messaggero: “Nei provvedimenti della Segreteria di Stato fatti arrivare alle persone indagate e per le quali sono ancora in corso gli interrogatori, non è stata fornita nessuna motivazione giudirica e questo, probabilmente, per rendere impossibile l’impugnazione dell’atto amministrativo. La notizia di questi licenziamenti è arrivata dalla Sala Stampa ieri sera alle 21, con un telegrafico comunicato semi incomprensibile e piuttosto oscuro in diversi passaggi. Nell’ambito delle indagini su alcune operazioni finanziarie «sono stati disposti provvedimenti individuali per alcuni dipendenti della Santa Sede, alla scadenza di quelli adottati all’inizio dell’indagine sugli investimenti finanziari e nel settore immobiliare della Segreteria di Stato»…I licenziamenti sono stati presi direttamente da Papa Francesco che evidentemente non ha voluto aspettare la fine della indagine avviata dal Tribunale, un eventuale rinvio a giudizio e nemmeno la sentenza definivita. Uno degli indagati – il funzionario laico Tirabassi – ad oggi non è nemmeno stato interrogato dai magistrati e la sua permanenza è stata prorogata fino al 31 luglio”. Posto che c’è un’inchiesta in corso forse sarebbe stato più regolare e rispettoso dei diritti delle persone attendere un verdetto. Ma non ci si può più stupire, dopo sette anni, degli attacchi di autocrazia del Pontefice. Ecco come commenta il fatto il nostro mons. ICS. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, allego un link che a prima vista potrebbe esser commentato persino positivamente. Questa notizia dei licenziamenti di dipendenti vaticani con qualche grado di responsabilità, ma – come lascia intendere il Messaggero, soprattutto responsabili di aver obbedito a ordini superiori -, evidenzia un Papa capace di essere “giusto e duro “, che dà un messaggio di trasparenza.

Però non con i veri responsabili; visto che “qualche cardinale” (menzionato dal Messaggero) che dovrebbe esser “licenziato”, è sempre li, in bellavista.

Qualcuno, malignamente, suppone che il Papa, o il Segretario di Stato, consultino anche loro “sondaggisti” prima di e allo scopo di prendere, e far conoscere, decisioni che siano popolari ed apprezzate.

Io non credo che sia così. Credo che la spiegazione debba essere diversa. Ci provo, anche se non sono uno psicanalista.

Bergoglio vive, in ruolo attivo, la sindrome del <capro espiatorio>. Spiego cosa intendo e poi spiego perché ne sono convinto.

Cosa intendo. Il <capro espiatorio> è la vittima che non si vuole assumere responsabilità personali. L’espressione – trovare un capro espiatorio – indica e connota il comportamento di chi, per espiare le proprie colpe, utilizza un altra testa. Nell’Antico Testamento si facevano cadere le proprie colpe (personali o comunitarie ) sacrificando un <capro> e pertanto liberandosi da scrupoli di colpevolezza, trasferendola ad altro soggetto, che ne pagava il fio.

Perché ne sono sempre più convinto? Perché il nostro Bergoglio è un maestro in questo, trovare colpevoli lo placa, non sa mantenersi in equilibrio senza colpevolizzare qualcuno e poi espellerlo, licenziarlo.

È riuscito persino a trovare il colpevole per il coronavirus Covid19! E lo ha trovato in chi non rispetta madre terra, in chi inquina l’ambiente. Fantozzi direbbe: “come è buono lei…”.

Per l’irresponsabile gestione finanziaria delle attività della Santa Sede è riuscito a trovare il capro espiatorio nel card. Pell. Ed il co-capro espiatorio nel revisore Milone.

Per l’irresponsabile gestioni degli scandali sessuali è riuscito a trovare il capro espiatorio in un sant’uomo fedele alla Chiesa, come mons. Carlo Maria Viganò.

Per difendere l’irresponsabile svolta ultraprogressista- gnostica della dottrina cattolica è riuscito a inventare quali “capro espiatorio” gli “ultratradizionalisti” nemici del Papa. I cui “capi” erano santi cardinali come Caffarra, Brandmuller, Burke, Müller…forse persino Sarah.

Per giustificare il suo disprezzo per il cattolicesimo apostolico, e spiegare che la religione cattolica va riformata, individua nella sua mala interpretazione della Genesi le ragioni della non cura del creato, che invece è attuata dalle religioni pagane. E come “capro espiatorio” indica il capitalismo egoista, avido che pretende consumismo esasperato.

Per obbedire, confondendo, a chi vuole mettere in atto il sincretismo religioso, ha trovato il capro espiatorio nei “sovranisti” leghisti-salvinisti che si preoccupano delle migrazioni pianificate.

Comparati con quanto ho esposto, i qui sotto riportati ultimi “capretti” espiatori trovati per le speculazioni finanziarie londinesi, mi paiono persino sciocchezzuole banali e veniali.

Suo mons. ICS

§§§

