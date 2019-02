RVC E L’OMELIA CONTRO I RICCHI. PAPA, PORTI, “SOLDI” ALLA MESSA E ALTRE BESTIALITÀ.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, apriamo questo Bestiario con un breve messaggio di Romana Vulneratus Curia, che ieri è andato a messa, e ne è tornato choccato. E poi seguiamo con qualche altra perla…

“Buongiorno dottor Tosatti, sarò brevissimo, ma durissimo. Ieri alla santa messa il Vangelo era sulle Beatitudini. Nella mia parrocchia, frequentata da borghesia e ciellini, il parroco è persona modesta, ma pia e non di parte. Stavolta ci ha sorpresi . Primo, davanti al leggio del Celebrante, campeggiava la scritta “Guai a voi ricchi!”. Secondo, tutta l’omelia si è fondata su un’invettiva sui ricchi, quasi un incitamento all’odio verso “i ricchi”. Inusuale per detto parroco. Ci siam chiesti se non avesse adottato la solita velina CEI (come fu infinitamente volte sui migranti). Ci siamo anche chiesti se la CEI fosse stata lei a promuovere detta invettiva, oltre a sponsorizzare la nascita di un partito politico. E se, tante volte, voglia anche promuovere una specie di guerra civile. La preoccupazione cresce, caro Tosatti. suo RVC”.

Però tranquilli, il Pontefice non si immischia nella politica interna del Paese. Lo possiamo vedere da questo selfie, in cui ostenta la spilla di “Apriamo i porti”. Cioè chiede e incita l’Italia, di cui peraltro non è cittadino, ma è Primate, e dei cui interessi dovrebbe tenere conto, lasciando ai responsabili la possibilità di lavorare tranquilli, di fare quello che non chiede a nessun altro Paese. Grazie per l’onore. Solo i maligni possono pensare che ci siano interessi economici della Chiesa italiana dietro tutto questo. Ma perché farsi strumentalizzare in questa maniera? Quando vuole sa essere molto prudente, nei confronti degli interessi e dei gruppi di potere consolidati. Basta vedere come eviti di parlare di omosessualità, trattando di abusi sessuali, anche se dal 76 al 90 per cento degli abusi, a seconda delle valutazioni, sono commessi da maschi su maschi. E non vogliamo parlare delle rivelazioni pubblicate da Libero sugli incontri notturni con Renzi, e del via libera alle unioni civili, su cui, infatti la Chiesa italiana è stata silenziosissima. E che hanno costituito la punta del cuneo su altri sconquassi antropologici. Ma in che mani siamo?

Non c’è da stupirsi allora se a Mercogliano la messa (la messa!) si apre con il coro che canta “Soldi” diMahmood.

Vi riportiamo la cronaca di Ottopagine

<Lo aveva promesso Don Vitaliano Della Sala che avrebbe aperto la messa di stasera a Mercogliano con i ragazzi che cantavano la canzone di Mahmood e cosi è stato. Il testo del vincitore di Sanremo ha creato polemiche e divisioni anche nel mondo della chiesa ma oggi la risposta migliore nella splendida chiesetta di san Giovanni è arrivata dai ragazzi: quella di riportare una canzone nei ranghi giusti e senza sottovalutare il messaggio che da quel testo scaturisce. Solo perchè a cantarla è un ragazzo musulmano questo non può essere motivo di scontro, la chiesa non può dividere ma unire. “Mi sembra un esperienza bella – commenta don Vitaliano – con i ragazzi è stata l’occasione giusta per discutere di temi che probabilmente non sarebbero entrati nel nostro programma dell’oratorio. La vicenda è stata ingigantita, in fondo si tratta pur sempre di canzonette ma proprio perchè è stata caricata di ideologia è giusto che i ragazzi abbiano fatto questa scelta capendo profondamente il testo della canzone”. I fedeli, soprattutto i più giovani, hanno accolto la proposta di don Vitaliano con grande entusiasmo. “In tanti siamo anche fan di Mahmood, la proposta di don Vitaliano ci ha entusiasmato, abbiamo detto subito di si”>.

Scrive “Leggo.it”: “Vitaliano della Sala, parroco di Mercogliano in provincia di Avellino, fa cantare all’oratorio la canzone “Soldi” di Mahmood, recente vincitore di Sanremo. Il parroco aveva polemizzato con un sacerdote che criticava la vittoria a Sanremo della canzone del cantante di orgine egiziana. E per rispondere alla provocazione del sacerdote che si proclamava “Sovranista” ha fatto preparare i ragazzi dell’oratorio per accompagnare la Messa con le note della canzone vincitrice di Sanremo”.

Invece dal Messico ci arriva questa bella foto, con la didascalia:

Lo ha fatto di nuovo: il vescovo cattolico di Cohauila Rauel vera sfida ancora una volta la chiusura medievale del vaticano e celebra una messa in onore dei traguardi della comunità LGBT. Forte.

Oggi è il 169° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482