VAMOS A LA PLAYA. IL VESCOVO CELEBRA IN BERMUDA SEDUTO, SULLA SPIAGGIA. ARGENTINA.

Marco Tosatti

Cari amici d Stilum Curiae, un blog al volo. Un amico mi ha mandato il link di “Adoracion e Liberacion”, un sito che non conoscevamo e a qui vi rimandiamo, per darci notizia di una messa certamente molto particolare celebrata da mons. Oscar Eduardo Minarro vescovo ausiliare della diocesi argentina di Merlo-Moreno, nominato nel settembre del 2016 a questo incarico. Una messa in bermuda, con ragazze in tenuta certamente leggera, una tazza di mate come calice, bottiglietta di plastica per l’acqua minerale, aiutato da un concelebrante con una stola di un evento ecclesiale di Madrid 2011.

Bastano le immagini, no? Buona domenica.

Oggi è il 155° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482