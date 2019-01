RVC PARLA DEL PAPA, DELLA FRATERNITÀ E DI CIÒ CHE SI FA IN SUO NOME…

MarcoTosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ci ha mandato una riflessione molto interessante sull’uso straboccante del termine fraternità da parte del Vaticano in questi ultimi giorni. Non che ci sia nulla di male nella fraternità sé; anche se gli esempi storici (Caino e Abele, Romolo e Remo e probabilmente altri ancora sottolineano soprattutto la difficoltà a vivere da fratelli senza accoltellarsi. E la saggezza popolare (fratelli-coltelli) testimonia di ciò…Ma leggete RVC. Buona domenica.

“Caro Tosatti, ho letto “settimo cielo “ di Sandro Magister ( qui riportato). Mi pare molto intrigante tentare di interpretare l’editoriale del nuovo direttore dell’OsservatoreRomano sulla parola-concetto di Fraternità: “parola dell’anno “, secondo la volontà del Papa. Definita anche: “Nuova frontiera del Cristianesimo”. Fraternità (come potete leggere sotto) è stata gridata dal Papa, nel messaggio natalizio “urbi et orbi”, ben 12 volte. Molto interessante!. Ma la parola Fraternità è strettamente connessa a Eguaglianza e Libertà (cioè Liberté, Fraternité, Egalité, il motto della rivoluzione francese). La mia sintesi di interpretazione di questo nuovo messaggio del Papa, passato inosservato ai più (tranne che a Magister ) è la seguente: La Fraternità, che oggi significa la solidarietà universale del Global Compact, è resa necessaria dalla Eguaglianza dei migranti e non verrà concessa nessuna Libertà di dissentire. Vediamo di spiegarci meglio.

Sandro Magister prende spunto dal cambio della Direzione dell’Osservatore Romano, raccontando che il nuovo Direttore annuncia come prima cosa che il Papa vuole “risvegliare dal sonno” (attenzione a questa espressione usata… ) quella Fraternità esaltata nella Rivoluzione Francese, quale “nuova frontiera del cristianesimo”. Bene,ma Fraternità ( da sola ) senza Libertà ed Eguaglianza, non si spiega bene. Fraternità, in senso “rivoluzionario”, e secondo la Dichiarazione dei Diritti ispirati ai principi illuministici, riprende, guarda caso, la Regola Aurea riconfermata da Gesù Cristo quale precetto ( Matteo 7,12): “non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi…”. Poiché siamo abituati a dover interpretare le dichiarazioni del Pontefice, prendiamo nota che questa definizione di Fraternità, essendo evangelica, diviene necessariamente accettabile e non discutibile, ma il direttore dell’Osservatore dimentica le altre due paroline Eguaglianza e Libertà, collegate a Fraternità.Così Eguaglianza, che presuppone, nella dichiarazione dei diritti, la uguale dignità di chi viene soccorso, è senza tanti dubbi interpretabile come Eguaglianza dei migranti. A questo punto la dichiarazione “urbi et orbi” diventa più chiara, ma non basta. Anche la parola Libertà va interpretata nel contesto. L’espressione Libertà è strettamente associata con il Governo del Terrore di Robespierre che la utilizzò al contrario, trasformandola con questa aggiunta chiarissima: “ma.. nessuna libertà per i nemici ( della rivoluzione )”. Ora questa trasformazione permise al nostro Robespierre di incarcerare (si dice) 300mila dissidenti o controrivoluzionari,di cui giustiziati almeno 30mila. Poi fece anche ghigliottinare tanti “moderati” (come Danton, Lavoisier, Desmoulins, Filippe Egalité). Alla fine Robespierre, per pacificarsi con il mondo moderato e religioso, inventò “L’essere supremo” (una forma di deismo) che proponeva coesione su un valore sociale astratto: proprio la Fraternité. Sembra una ricostruzione alla Sherlock Holmes, vero? Ma che cosa è oggi in realtà la Fraternité della rivoluzione francese? Oggi la Fraternità è universale ed è quella della solidarietà verso i migranti, cioè il Global Compact, voluto dall’ONU e dai suoi satelliti Unesco, Unicef, Fao,ecc. Ed è facile intendere che detta fraternità finirà come è finita quella fra Caino e Abele.

E’ rimasto fuori dalle considerazioni solo Andrea Tornielli, che come scrive l’Osservatore Romano, farà la “ Linea politico ecclesiale”. Magari Tornielli pensa di ispirarsi al famoso intellettuale pisano Filippo Buonarroti (discendente di Michelangelo) grande estimatore e diffusore del pensiero di Robespierre. Lei che dice Tosatti ?”

RVC

