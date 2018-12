DOGMA, TEOLOGIA, PASTORALE: UN NUOVO LIBRO DI ANTONIO LIVI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra utile e interessante darvi notizia della pubblicazione di un libro mons. Antonio Livi. Si tratta della testimonianza coraggiosa di un grande teologo, l’ultimo esponente della grande scuola romana di teologia che annoverava Cornelio Fabro, Antonio Piolanti, Luigi Bogliolo, Brunero Gherardini, Dario Composta, Raimondo Spiazzi, Enrico Zoffoli ed altri grandi menti. Mons. Antonio Livi in questo testo affronta alcuni temi della teologia con il coraggio e l’apertura che tutti gli riconoscono. Un testo dove si parla di morale, liturgia, mistica e il ruolo del teologo; e la sua responsabilità ecclesiale. Riccardo Cascioli, direttore de La Nuova Bussola Quotidiana, dice nella prefazione: “In queste pagine egli risponde anche ai suoi critici, soprattutto a quei giornalisti che amano dividere la Chiesa secondo logiche politiche: progressisti e conservatori, con papa Francesco e contro papa Francesco, buoni e cattivi. Dividere il mondo e i fedeli in tifoserie è un bel modo per evitare di confrontarsi sui contenuti. Monsignor Livi esce da questa logica, è chiaro che gli interessa soltanto ciò che porta a Dio, ci aiuta a discernere la vera teologia, che a Dio ci avvicina, dalla falsa teologia, che invece ci porta lontano senza neanche che ce ne accorgiamo”. Aurelio Porfiri, curatore del volume, dice nella sua introduzione: “Io credo che bisogna tenere vicini e come grandi doni coloro che ci possono essere maestri. Essi sono una benedizione che Dio ci manda per aiutarci nel nostro pellegrinaggio terreno. Non sarà questo libro che darà la misura della grandezza di Monsignor Antonio Livi, ma il mio scopo è un altro. Quello di fornire un dito che indichi la luna, uno strumento che invogli poi a leggersi i lavori più impegnativi per scoprire un pensatore originale, dalla forte tempra e sempre fedele al perenne insegnamento della Chiesa. Ecco lo scopo di questo testo. Chi volesse approfondire il suo pensiero dovrebbe leggere il testo di William J. Slattery pubblicato dalla casa editrice Leonardo da Vinci, creatura dello stesso Mons. Livi. Qui, in questo libricino, c’è solo una riflessione fatta da lui sulla teologia. All’inizio, come per altri testi della mia casa editrice, avevo pensato ad un dialogo, ma poi ho pensato fosse meglio lasciare a lui l’iniziativa e ritirarmi nel ruolo di sollecitatore”. Un libro denso, forse controverso, ma di non difficile lettura. Una lettura indispensabile per chi voglia comprendere cosa non va oggi nella Chiesa e quali siano le possibili soluzioni.

Sommario

Biografia Mons. Antonio Livi

Prefazione (Riccardo Cascioli)

Introduzione (Aurelio Porfiri)

Teologia come vocazione

Teologia come scienza

L’oggetto della teologia

Teologia o teologie?

Teologia e liturgia

Teologia e morale

Antonio Livi (con Aurelio Porfiri, 2018), Dogma, teologia e pastorale. Un teologo parla: Chorabooks.

EBook (formato Kindle) Euro 4.99

ISBN 9789887897019

EBook (formato Epub) Euro 4.99

ISBN 9789887897095

Cartaceo Euro 9.99

ISBN 9789887897057

Disponibilità: immediata su tutti i negozi amazon in formato kindle e cartaceo e su oltre 100 negozi online in formato Epub (Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, hoepli, Book republic, Libreria universitaria, San Paolo store, Il fatto quotidiano, Il giardino dei libri, Google play, Ibooks store, Kobobooks, Tolino, Casa del libro, Bajalibros, Nookstore, Weltbild, El corte inglés, Barnes and Nobles etc.)

Mons. Antonio Livi è nato a Prato il 25 agosto 1938. Ordinato sacerdote nel 1963. Direttore spirituale del Seminario romano per le vocazioni adulte dal 1967 al 1971; Cappellano di Sua Santità dal 1998. Direttore spirituale del Seminario arcivescovile di Benevento dal 200 al 2005. Attualmente fa parte del Clero romano ed è vice rettore della chiesa di Sant’Andrea del Vignola. Autore di numerosi scritti tra cui ricordiamo Vera e falsa teologia (di prossima pubblicazione), Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Metafisica e senso comune. Per l’intera bibliografia si rimanda a: www.antoniolivi.com

Aurelio Porfiri è compositore, direttore di coro, educatore e autore. Ha al suo attivo circa 30 volumi e 600 articoli. La sua musica è pubblicata in Italia, Cina, Stati Uniti, Francia e Germania. Ha collaborato con numerosi blogs, riviste e quotidiani come Zenit, La nuova bussola quotidiana, O Clarim, La croce quotidiano, la fede quotidiano, Liturgia, La vita in Cristo e nella Chiesa, Rogate ergo, Camparidemaistre, Il messaggio del cuore di Gesù, Patheos, etc.

