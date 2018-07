COCCOPALMERIO, TAGLE. SFERZATE E LACRIME DI ROMANA VULNERATUS CURIA SULLA CHIESA NEO-AMBIENTALISTA.

Marco Tosatti

Purtroppo gli interventi di Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) si sono fatti sempre più rari. Ma ieri mi è arrivata questa lettera, e vi confesso che mi ha divertito molto. Se dovessimo fare una classifica degli scritti di Romana Vulneratus Curia, credo che voterei per essa. Anche se il divertimento è mitigato dal senso di amarezza che si percepisce per lo stato generale della Chiesa, e di quelli che dovrebbero essere le sue guide. Leggete, e ditemi se mi sbaglio…

RVC a Tosatti:

“Caro Tosatti, allego un link di Vatican Insider, che devo dire mi aspettavo. Anzi mi aspettavo persino qualcosa di più incisivo da parte di questa chiesa così indifferente al Creato tanto maltrattato da quel “cancro della natura” che è la creatura umana, disprezzabile e che va eliminata il più presto possibile …E’ probabile che tra poco, dopo il “fondo in energie alternative” (quello qui sopra progettato) verrà fatto il “fondo vegano”, che naturalmente investirà in zucchine e cetrioli, bene alimentare molto apprezzato in taluni ambienti ecclesiastici. In questo articolo di Vatican Insider (vedi link) vi sono più cose curiose da rilevare. La prima è che il card. Coccopalmerio possa, di suo, proporre, con credibilità qualcosa al Papa. La seconda è la dichiarazione del Presidente di Caritas (Tagle), che spiega che “i poveri soffrono molto a causa della crisi climatica e i combustibili fossili sono i principali motivi di questa ingiustizia”. Curioso, metà degli scienziati non è d’accordo e persino un premio Nobel dice che la storia del riscaldamento globale non è vera. Anzi alcuni studiosi sostengono che questa balla costringerà proprio i popoli poveri a ridurre i consumi grazie al neoimperialismo ecologico. Dove è la verità? Ce la spiega e dimostra il Presidente di Caritas? Magari. La terza cosa curiosa, che non avrei immaginato, è che Caritas Internationalis ha deciso di non investire più nei combustibili fossili (leggi link). Perbacco! Caritas investiva in energia? La quarta cosa curiosa è che la Fondazione Quadragesimo anno creerà un rating, conforme alla dottrina sociale, da spiegare ai consulenti finanziari per fare detti investimenti. Un rating conforme alla dottrina sociale? L’unica persona che potrebbe farlo è il prof. Stefano Fontana, ma il suo nome non è citato…chissà perché. Caro Tosatti non so più veramente che dirle. Si direbbe che nella sempre meno santa curia romana, dopo l’epoca del card. Ruini, l’ignoranza scientifica regni sovrana. Ma per capire che sta succedendo invito i suoi lettori di Stilum Curiae a rileggersi il pensiero di un famoso filosofo Augusto Comte (1798-1857) considerato il “pontefice della religione positiva”. Comte sognava di fondare una religione anche lui. Una religione scientista e positivista che sostituisse il culto dei santi con il culto degli scienziati benemeriti. Sognava una nuova religione dell’umanità, tanto che fu lui a ispirare il libro di Benson, “Il padrone del mondo”, tanto caro al nostro Papa. Per cercare di riuscirci cercò una alleanza con i Gesuiti (udite, udite) che secondo lui erano l’ordine religioso che poteva guidare il cattolicesimo a trasformarsi in religione socialmente utile, in un organismo caritatevole. Così scrisse il famoso “appello agli ignaziani” nel 1862, invitando il loro generale a proclamarsi capo spirituale dei cattolici. (I gesuiti, allora, rifiutarono detta alleanza). Caro Tosatti, quanto ci manca Ruini …” .

Melanconico, vero, sotto la patina di ironia e di scherzo? A me è sembrato proprio così.

