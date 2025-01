Pourquoi la franc-maçonnerie s’est-elle réjouie le 13 mars 2013 ? Sergio Russo.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, Sergio Russo, que nous remercions du fond du cœur, propose à votre attention ces réflexions sur l’élection du 13 mars 2013, à la lumière de Fatima. Voir aussi ce que Stilum Curiae a écrit il y a quelques années…Merci à Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne diffusion.

POURQUOI LA FRANC-MAÇONNERIE S’EST-ELLE RÉJOUIE DE CE 13 MARS 2013 ?

“Ce que nous devons rechercher et attendre, c’est un Pape selon nos besoins.”

(Extrait d’une Instruction permanente de la Alta Vendita carbonara, 1ère moitié du 19ème siècle).

En 2017, un article ( https://www.marcotosatti.com/2017/04/09/lamore-straordinario-della-massoneria-per-il-pontefice-uno-studio-documenta-una-storica-prima-volta/ ) très intéressant paraissait sur ce même blog, intitulé «L’extraordinaire amour de la franc-maçonnerie pour le pontife : une étude documente une “première” historique», mais cependant passé plutôt inaperçu… dès lors : devrions-nous le reprendre aujourd’hui ?

Oui, c’est bien le cas ! Parce que cet article réussira à expliquer tant de “faits étranges” que François I n’a cessé d’accomplir, depuis cette date précisément, dans son “action pastorale”, et que même les “catholiques adultes” n’arrivent plus à comprendre (voir, à titre d’exemple, le récent éditorial de Riccardo Cascioli, paru dans la revue Il Timone, intitulé Difficile à comprendre).

J’espère bien que tout le monde sait que s’il y a deux “organisations” antithétiques, aux antipodes l’une de l’autre – dans leurs principes, leurs moyens et leurs fins – ce sont l’Église Catholique et la Franc-maçonnerie internationale, puisque cette dernière a pour ennemi juré, par tous les moyens à combattre et éventuellement à éliminer, précisément, la figure du pape, successeur de Pierre et vicaire de Notre-Seigneur.

Il ne peut donc y avoir aucune concorde, et encore moins de sympathie, entre la Grande Loge et les Souverains Pontifes !

A tel point que, comme dans ce cas – autant absurde (mais pas tant !) que paradoxal (et pourtant impossible à nier…) – le fait que de nombreuses franc-maçonneries, disséminées un peu partout dans le monde, se félicitent de l’élection de J.M. Bergoglio : cela doit susciter chez les personnes vigilantes et cohérentes – et je me réfère ici à tous ceux qui ont l’habitude de raisonner sur des faits singuliers – de graves interrogations, ainsi qu’une sérieuse perplexité:

Commençons donc par cet incroyable tour d’horizon :

– à peine élu, Bergoglio reçoit les vœux et les éloges du B’nai B’rith, la très puissante loge juive, fondée en 1843 : Il s’agit d’une véritable organisation secrète, qui remonte à l’organisation maçonnique elle-même, et qui est en grande partie inconnue du grand public, mais qui a exercé, et exerce encore, une énorme influence sur les événements mondiaux ; il suffit de penser, à titre d’exemple, que la révolution bolchevique de 1917, qui a secoué la Russie, étendant alors son influence néfaste dans le monde entier, et pour laquelle le Tsar lui-même a été massacré, avec sa famille, y compris les enfants, lui est due.

– Le jour même de son élection, un communiqué de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones a été transmis à Bergoglio, dans lequel le Grand Maître lui-même, Angel Jorge Clavero, salue le nouveau Pontife, ancien archevêque et cardinal de Buenos Aires.

– En date du samedi 2 mars 2013 (!!!), la revue Fenix news intègre un article intitulé : “Bergoglio: el Papa en 2 frases”, signé par Mario Rolleri, 33°, et dans lequel figure une photo de Bergoglio déjà pape : mais comment est-ce possible ? Onze jours avant son élection !

– Le site web de la Grande Loge Virtuelle d’Italie (GLVDI) publie un communiqué, daté du 13 mars 2013 – encore une fois, quelles étranges coïncidences ! – du Grand Maître Luciano Nistri, sur l’élection du Pape Bergoglio : «Rome, 13 mars 2013. L’Église catholique a choisi comme pontife le jésuite Jorge Mario Bergoglio, qui a pris le nom de François. […] Un homme qui vient “presque du bout du monde”, rejetant le manteau d’hermine et la croix d’or, remplacés par sa croix de fer, a accompli son premier acte tangible. […] Un message que la franc-maçonnerie elle-même perçoit comme une rupture nette avec le passé et qui se veut à l’écoute des pauvres, des marginaux et des plus faibles… Luciano Nistri, Grand Maître de l’ILVG.»

– Dès le lendemain de l’élection, le Grand Maître Gustavo Raffi du Grand Orient d’Italie – Palazzo Giustiniani, qui compte beaucoup en Europe et aux Etats-Unis, a salué et loué le nouveau Pontife en disant (prophétiquement ?… et en tout cas tous les catholiques ont pu le constater !): «Peut-être que dans l’Eglise rien ne sera plus jamais comme avant.» (sic!)

– Le site maçonnique Fenix news, dirigé par le franc-maçon péruvien Mario Rolleri 33° (“Logia Luis Heysen Inchaustegui”, Lima) publie, au lendemain de l’élection, un communiqué de la Grande Loge Unie du Liban : Le Grand Maître Rami Haddad et le Souverain Grand Commandeur Jamil Saade adressent leurs félicitations à l’Argentine et aux femmes de la Grande Loge Féminine d’Argentine pour l’élection de Bergoglio… Par conséquent, les francs-maçons péruviens, libanais et argentins se réjouissent de l’élection de Bergoglio !

– Quelques semaines après l’élection de Bergoglio, dans le numéro d’avril 2013 de la lettre maçonnique canadienne “The Watermark”, on peut lire que le nouveau pontife est même désigné sur internet comme un franc-maçon qui utilise des signes maçonniques…

– Dans une lettre à son ami Massimo Teodori, datée du 20 juin 2013, le Grand Maître Raffi se montre encore plein de zèle et d’enthousiasme pour les actes et les paroles du Pape François… Raffi espère une profonde “réforme” de l’Église, évidemment selon les coordonnées de la pensée maçonnique et laïciste. Raffi loue comme “théologien profond” Karl Rahner (un jésuite) et sa théorie des “chrétiens anonymes”… Raffi est contre les anciennes liturgies de privilèges et de prébendes.

– En 2013, les journalistes Giacomo Galeazzi et Ferruccio Pinotti ont publient le livre “Franc-maçonnerie du Vatican”. Galeazzi est un grand “fan” du pape François, tout comme Andrea Tornielli, vaticaniste et collègue de Galeazzi au journal turinois “La Stampa”. Galeazzi-Pinotti écrivent :

“Au cours des 30-35 dernières années, plusieurs jésuites se sont intéressés de manière positive à la franc-maçonnerie, ont participé à des débats publics, à des conférences organisées par le Grand Orient d’Italie, ont écrit des articles et des livres de réflexion philosophique sur l’histoire de la franc-maçonnerie : en d’autres termes, ils ont été les seuls ecclésiastiques qui, malgré les anathèmes et les diverses excommunications de l’Église de Rome contre l’institution maçonnique, ont essayé de comprendre, et très souvent fini par partager, son approche philosophique”.

Nicola Spinello, Grand Maître adjoint de la Communion de Piazza del Gesù, interrogé par l’émission Mistero, diffusée le 20 mars 2013, a répondu : “Quel est le rapport entre les Jésuites et la Franc-maçonnerie ? Les jésuites et la franc-maçonnerie ont eu depuis toujours, je crois, un grand intérêt mutuel spéculatif…”. Puis, à la question : “Le pape est argentin, et en Argentine il y a une grande tradition maçonnique, il a été archevêque de Buenos Aires, pensez-vous qu’il ait pu avoir des relations avec la franc-maçonnerie ? La tradition maçonnique en Argentine est très puissante…”. Et sur une autre question de l’interviewer, il affirmait : “ Je crois que ce pape est la réalisation d’un dessein qui voulait être adopté depuis trop longtemps… ”

Même le Grand Maître de Catane Vincenzo Di Benedetto, chef de la Grande Loge Sérénissime de Piazza del Gesù, à notre question précise : “Diverses sources indiquent l’existence de loges maçonniques même au Vatican : pensez-vous que cela soit possible ?” a répondu sans hésitation : “Absolument oui, quelle que soit la dénomination utilisée”.

– Au journaliste Andrea Scanzi du journal ‘Il fatto quotidiano’, en 2014 Michela Scolari (unique dépositaire des souvenirs du franc-maçon Licio Gelli), déclare que 6-7 ans plus tôt, le Pape François (alors cardinal Bergoglio) a rendu visite à Licio Gelli à la Villa Wanda à Arezzo. Gelli, chef de la célèbre loge P2, était un franc-maçon ayant d’excellentes relations avec la franc-maçonnerie et la classe politique argentine dans les années 70-80. À Scolari, Gelli a révélé qu’il connaissait Bergoglio depuis 1973, lorsque Gelli était ministre plénipotentiaire de l’Argentine et grand ami de Peron.

– Le 25 août 2014, sur le site de la Franc-maçonnerie brésilienne, Grande Oriente do Brasil, le franc-maçon Barbosa Nunes fait l’éloge du pape François parce qu’il construit une nouvelle Église … (Oui, comme l’a vu faire la bienheureuse Anne Catherine Emmerich: “… une nouvelle église : grande, étrange et extravagante !”).

– Le 09 avril 2015, Mario Rolleri rapporte sur Fenix news l’interview accordée par Nicolas Orlando Breglia, Grand Maître de la Grande Loge d’Argentine : même Breglia est convaincu que le pape François porte haut les étendards de la Franc-maçonnerie !

Qu’en dites-vous, cela pourrait-il suffire ? (mais il y a dans cet article beaucoup plus de matériel que ce que j’ai cité ici), et donc je conclus avec ce dernier “petit bijou”:

“Dans une interview publiée en ligne en novembre 2015 dans “In-Sight : Independent Interview-Based Journal”, le franc-maçon et ancien policier canadien Jerry W. Kopp (Grande Loge de l’Alberta AF&AM) affirme que le pape Benoît détestait les francs-maçons avant même de devenir pape, alors que le Pape Bergoglio semble différent… Tout en admettant qu’il ne connaît pas encore la position du pape François sur la Franc-maçonnerie, Kopp affirme cependant qu’à en juger par la façon dont François parle et pense, il est convaincu que les francs-maçons seront sans doute parfaitement en phase avec le pape François . De toute façon, ajoute Kopp, le pape Benoît n’aimait pas les francs-maçons! ”

Allons-nous faire le classique “deux plus deux égalent quatre” ?

Le pape Benoît n’aimait donc pas la franc-maçonnerie, alors que le “pape François” semble y être naturellement enclin…

Or, comme “on ne peut servir deux maîtres”, à cause de la “contradiction qui ne le permet pas”, comme dirait Dante… Lequel des deux est donc le vrai pape : Benoît, humble ouvrier de la vigne du Seigneur, ou François, héraut de la fraternité universelle ?

Que chacun, en conscience, se donne la réponse…

C’est ainsi… si vous voulez !

Sergio Russo

