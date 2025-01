Miracolo a Ravenna. Le Lacrime di Sangue della Madonna. Una Storia Prodigiosamente Sparita. Radio Spada.

Esce in prima visione assoluta, come Première YouTube, Miracolo a Ravenna. Una storia prodigiosamente sparita. Alle 21 di sabato 1° febbraio sarà possibile esserne spettatori al collegamento: https://youtu. be/njGv0zAqhmE

Questo documentario, distribuito in esclusiva da Radio Spada e realizzato dalla collaborazione tra Simone Ortolani, Ludovica Amati e Luigi Schiavoni, reca come titolo originale “«Non mi hanno accolta»: Ravenna, le lacrime e il sangue della Madonna di Fatima” ed è la storia di una serie di fatti apparentemente inspiegabili avvenuti a partire dagli anni ’70 presso la chiesa cittadina di San Pier Damiano. Guarigioni che vanno al di là di quanto previsto dalla scienza (come un rene asportato e riapparso) e lacrimazioni straordinarie che però hanno trovato un muro nelle autorità diocesane nel corso del tempo.

Questo lavoro di ricerca si focalizza principalmente su alcune domande: come mai un assordante silenzio? Perché lasciare nell’ombra un evento che già stava muovendo pellegrini da mezza Europa? I fatti certamente potevano essere meglio accertati in un senso o nell’altro, cosa che purtroppo non accadde negli anni burrascosi del post-Concilio.

Lo scopo del documentario non è quello di imporre una nuova devozione. La Chiesa – è bene ribadirlo con San Pio X – nel portar giudizio su casi di questo tipo «fa uso di tanta prudenza, da non permettere che tali tradizioni si raccontino nei libri, se non con grandi cautele e premessa la dichiarazione prescritta da Urbano VIII: il che pure adempiuto, non perciò ammette la verità del fatto, ma solo non proibisce che si creda, ove a farlo non manchino argomenti umani» (Enc. Pascendi).

Restano anche nella vicenda di Ravenna aspetti misteriosi, connessi ad esempio al gruppo sanguigno rilevato dalla lacrimazione. Ma quanto ci sia di vero attorno a quella statua di Maria – tutto, una parte o nulla – lo si potrà ragionevolmente dire solo dopo un’accurata indagine, che al momento sembra essere mancata.

Allo stesso modo è da sottolineare che in tempi di grande confusione come i nostri, risulti più che mai opportuno farsi condurre nel culto della Santa Vergine da autori approvati e dal magistero. Una summa dei migliori testi sulla Madre di Dio e una guida sicura per evitare devianze la si può trovare nel Libro d’Oro di Maria Santissima.