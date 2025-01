Merry Del Val, Rosario per la Vita, Parliamo del Lupo, Isti’mariah, Litanie dell’Umiltà. Iniziative ed Eventi.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo elenco di eventi e iniziative preparato dal prof. Giovanni Lazzaretti, a cui va il nostro grazie.

INIZIATIVE



[1] *OGGI* VENERDI’ 31 GENNAIO 2025, 18.00, RAVENNA, ROBERTO DE MATTEI, “MERRY DEL VAL”

Presentazione del libro sul “cardinale che servì quattro Papi”. Sarà presente anche il pronipote del Cardinale.

[2] SABATO 1 FEBBRAIO 2025, 15.00, ROVERETO (TN), FABIOLA TESTA, “STORIA DI UNA VITA CAMBIATA. IN MEGLIO”

Chi sarà mai Fabiola Testa? Beh, io la conosco, anche se era solo “Fabiola” e il “Testa” lo so solo adesso. Ci ha anche portato in auto il 15 dicembre scorso da Tiburtina a Monte Mario. Una vicenda inverosimile la sua, per il luogo e il periodo in cui è avvenuta. In bocca al lupo a Fabiola, che sappia raccontarsi al meglio!

[3] SABATO 1 FEBBRAIO 2025, 17.00, MODENA, GIOVANNI TURCO, “CAUSALITA’ DELLA GRAZIA”

Terzo incontro del Seminario Tomistico, seguito da momento conviviale.

[4] DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025, 09.00, BOLOGNA, “ROSARIO PER LA VITA”

Rosario per la vita, con salita al Santuario di San Luca. Ore 9 ritrovo all’Arco del Meloncello, ore 9.15 salita a San Luca pregando il Rosario.

[5] DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025, 16.00, BUDRIO DI CORREGGIO (RE), “LITURGIA DELLE CANDELE”

Pomeriggio di preghiera nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio.

[6] VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2025, 20.30, RnS, “PRIMO VENERDI’ DEL MESE”

Continuano i primi venerdì del mese organizzati dal Rinnovamento nello Spirito (Roveto Ardente).

[7] VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2025, 21.00, SAN MARTINO IN RIO (RE), “PARLIAMO DEL LUPO”

Sono arrivati i lupi dalle nostre parti. Serata informativa organizzata dal Comune di San Martino.

[8] SABATO 8 FEBBRAIO 2025, 16.00, CARPI (MO), MICHELANGELO SEVERGNINI, “DOCUMENTARIO ISTI’MARIYAH”

Un documentario di un po’ di anni fa, riproposto da Carpi Consapevole. La resistenza all’occidente vista dall’altra parte.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] LITANIE DELL’UMILTA’

Avendo citato Merry Del Val, propongo le sue Litanie dell’Umiltà. In prima pagina c’è il testo, poi un mio commento.

Servo di Dio cardinale Raphael Merry del Val,

autore delle

Litanie dell’umiltà

O Gesù! mite ed umile di cuore! Esauditemi.

Dal desiderio di essere stimato – Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere amato – Liberatemi, Gesù,

Dal desiderio di essere decantato – Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere onorato – Liberatemi Gesù.

Dal desiderio di essere lodato – Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere preferito agli altri – Liberatemi, Gesù.

Dal desiderio di essere consultato – Liberatemi, Gesù,

Dal desiderio di essere approvato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere umiliato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere disprezzato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di soffrire ripulse – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere calunniato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere dimenticato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere preso in ridicolo – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere ingiuriato – Liberatemi, Gesù.

Dal timore di essere sospettato – Liberatemi Gesù.

Che gli altri siano amati più di me – Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri siano stimati più di me – Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano crescere nell’opinione del mondo e che io possa diminuire – Gesù,

datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere prescelti ed io messo in disparte – Gesù, datemi la grazia di

desiderarlo!

Che gli altri possano essere lodati ed io, non curato – Gesù, datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa – Gesù, datemi la grazia di

desiderarlo!

Che gli altri riescano meglio di me nel ministero, purché io procuri il Vostro Regno quanto

posso – Gesù datemi la grazia di desiderarlo!

Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo in quanto posso –

Gesù datemi la grazia di desiderarlo!

(segue breve commento)

Le litanie dell’umiltà del cardinale Merry del Val

Quando don Rino mi consegnò queste litanie, mi spaventai quasi.

L’accettare serenamente di essere messi in disparte mi sembrava

già una grande cosa. Invece “Che gli altri possano essere prescelti

e io messo in disparte: Gesù datemi la grazia di desiderarlo”.

Desiderare di essere nulla.

Sono 8 litanie di liberazione dal desiderio di essere stimato,

amato, decantato, onorato, lodato, preferito, consultato,

approvato.

Poi 8 litanie di liberazione dal timore di essere umiliato,

disprezzato, calunniato, dimenticato, messo in ridicolo, ingiuriato, sospettato, e dal soffrire ripulse.

Infine 8 litanie di desiderio, desiderio che gli altri siano, possano, riescano meglio di me.

Conservo ancora qui presso il computer il foglietto originale spiegazzato.

Mica facile.

Devo sempre rileggerle per captare vagamente con la testa la necessità di essere sottovalutati. Sottovalutati

adesso, affinché giungiamo, dopo, al culmine della Gloria. Sottovalutati a imitazione di Cristo che è stato “il

Sottovalutato” per eccellenza (il Creatore ucciso dalle creature, peggio di così…).

In San Paolo c’è una frase che mi era sempre suonata difficile: “gareggiate nello stimarvi a vicenda”.

Cosa vuol dire? Fate lo sforzo di lodare gli altri per il bene che fanno? No, vuol dire molto di più, se pensiamo

alle litanie dell’umiltà. Soprattutto l’ultima litania: “Che gli altri possano essere più santi di me, purché io

divenga santo quanto posso”. […]

Gesù ce l’ha detto chiaro: “quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui che ti ha

invitato ti dica: Amico, passa più avanti.”

Ritenere tutti gli altri più santi di me deve diventare lo stato permanente di vita. Se alla fine mi dirà di

passare più avanti, dovrò accogliere la notizia con stupore: “Davvero, Signore? Non sono io l’ultimo?”. E se

invece sarò l’ultimo, non mi stupirò, perché così realmente devo credere.

Il frate che celebra la Messa quotidiana per Hitler è un esempio di umiltà: ritiene Hitler in Purgatorio, in

attesa del Paradiso; mentre lui, il frate celebrante, essendo ancora in vita, può anche finire all’Inferno. Ma

chi è che pensa alla possibile santità di Hitler? “No, Signore. Almeno Hitler e Stalin saranno dietro di me!”.

Giovannino Guareschi ha scritto due storie sulle conversioni dell’ultimo istante: “Menelik” e “Giacomone”. Per

me sono bellissime, e gli ultimi istanti di Hitler li conosce solo Dio.

“Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo in quanto posso – Gesù datemi la

grazia di desiderarlo!”. Il Vangelo è questo, non l’indignazione che prolifera anche tra i cristiani e che è

invece riservata a Dio solo.

Poiché io, chiamato a essere perfetto come il Padre, constato nei fatti che non sono perfetto come il Padre,

devo ardentemente desiderare che tutti gli altri (Berlusconi compreso!) raggiungano una santità più alta

della mia. Devo entrare in Paradiso, ma non ci sono dubbi che devo entrarci da “ultimo”.

E se alla fine, mi ripeto, Dio dirà “Amico, passa più avanti” dovrà essere per me un’autentica e imprevista

sorpresa.

Ultimi…

“Quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico,

passa più avanti.” (Luca 14,10)

… pieni di stima per i fratelli …

“Gareggiate nello stimarvi a vicenda” (San Paolo, lettera ai Romani 12,10)

… in attesa della lode di Dio.

“Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto;

prendi parte alla gioia del tuo padrone.” (Matteo 25,21)

[2] ANGELA PELLICCIARI, 25 ANNI DOPO

Angela Pellicciari ripropone un suo libro di 25 anni fa che non ha perso nulla del suo fascino. L’ha integrato con una prefazione e una postfazione, e l’ha presentato a Radio Maria

https://angelapellicciari.com/ audio/puntate/2025-01-20- 5bdb8d88-1d38-406e-bc6f- 34bdc271ec25-risorgimento-una- guerra-alla-chiesa-in-nome- dell-italia/#t=2

Mia moglie e io c’eravamo alla presentazione di 25 anni fa: Meeting di Rimini, 24 agosto 2000

[3] GIUBILEO, LE SETTE CHIESE

Due video sul pellegrinaggio delle Sette Chiese di San Filippo Neri

prima parte

https://www.youtube.com/watch? v=nxa2bPtf-Ds

seconda parte

https://www.youtube.com/watch? v=wHZ5yUKxjzo

Per chi ha le gambe adatte, sono circa 25 km

https://www.iubilaeum2025.va/ it/pellegrinaggio/cammini- giubilari-dentro-roma/il- pellegrinaggio-delle-sette- chiese.html

[4] CI CHIUDERANNO IL CONTO CON UN CLICK?

Avevo fatto una conferenza su questo tema. Qui il promemoria con alcuni esempi.

https://presskit.it/2025/01/ 25/chiusura-conto-corrente- ragioni-ideologiche- precedente-pericoloso/

[5] UNICA SPERANZA, GESU’ CRISTO

Breve messaggio del beato don Alberione.

