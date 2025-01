La Guerra delle Lobbies dei Farmaci contro Kennedy Arriva al Congresso. Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su Robert Kennedy, l’uomo scelto da Trump per guidare la sanità degli USA. Buona lettura e diffusione.

§§§

di Matteo Castagna

Sheryl Gay Stolberg si occupa di politica sanitaria per il Times da Washington. Ex corrispondente del Congresso e della Casa Bianca, si concentra sull’intersezione tra politica sanitaria e politica. Ha scritto un articolo sul New York Times per raccontare le difficoltà ad essere nominato Segretario della Salute da parte del controverso Robert F. Kennedy junior.

Mercoledì, Robert F. Kennedy Jr. testimonia nelle udienze di conferma davanti alla Commissione Finanze del Senato e giovedì comparirà davanti alla Commissione Salute. Robert F. Kennedy Jr., la cui antipatia verso i vaccini ha suscitato allarmi tra gli esperti di salute e galvanizzato il movimento per la “libertà medica”, testimonia mercoledì alla prima delle due udienze della Commissione del Senato, mentre cerca di diventare il Segretario alla Salute della nazione. Finora, Kennedy ha avuto solo incontri a porte chiuse con i senatori. La sua apparizione mercoledì davanti alla Commissione Finanze del Senato è di alto profilo e ad alta posta in gioco. Le opinioni non ortodosse del signor Kennedy su una serie di questioni, dai vaccini all’acqua fluorurata (a cui si oppone) al latte crudo (lo abbraccia, anche se i regolatori federali affermano che è pericoloso) lo hanno reso una delle scelte di gabinetto più divisive del Presidente Trump. Ultimamente ha spostato la sua attenzione, dai vaccini verso idee con consenso popolare, come la lotta all’epidemia di malattie croniche e la riduzione degli alimenti “ultra-processati” come nocivi dalla dieta americana. In un Senato in cui i repubblicani hanno una risicata maggioranza, Kennedy può permettersi di perdere il sostegno di soli tre senatori, quando la sua candidatura verrà sottoposta al voto dell’intero corpo legislativo. Diversi senatori repubblicani non si sono pronunciati su di lui. Tra questi, Mitch McConnell del Kentucky, sopravvissuto alla poliomielite, ex leader repubblicano, e Bill Cassidy della Louisiana, un medico che presiede il Comitato del Senato per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni. Kennedy comparirà di fronte a tale comitato giovedì. Tuttavia, la Commissione Finanze del Senato deciderà se la nomina di Kennedy andrà avanti a seguito del voto. L’udienza di mercoledì arriva un giorno dopo che la cugina di Kennedy, Caroline, ha pubblicato una lettera che lo descrive come un “predatore” carismatico, che ha portato i suoi fratelli e cugini su “un percorso di tossicodipendenza” e le cui opinioni sui vaccini lo rendono inadatto alla posizione di segretario. Kennedy ha parlato apertamente di come guarire dalla dipendenza dall’eroina. Se confermato, Kennedy supervisionerebbe il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, una vasta agenzia con 13 divisioni operative che includono alcune delle agenzie e dei programmi più conosciuti della nazione: i National Institutes of Health, la Food and Drug Administration, i Centers for Disease Control and Prevention, Medicare e Medicaid. Se c’è un filo conduttore nel pensiero di Kennedy, è il suo profondo sospetto verso elementi dell’America aziendale, in particolare l’industria farmaceutica. È salito alla ribalta accusando agenzie federali come la F.D.A. e il C.D.C. di essere soggetti a “cattura regolamentare”, termine di Washington per indicare l’essere nelle mani della grande industria. Ha giurato di fare pulizia in quelle agenzie. “La guerra della FDA contro la salute pubblica sta per finire”, ha scritto il signor Kennedy sulla piattaforma X prima delle elezioni presidenziali, aggiungendo: “Se lavori per la FDA e fai parte di questo sistema corrotto, ho due messaggi per te: 1. Conserva i tuoi archivi e 2. Fai le valigie”. Gli esperti di salute pubblica sono particolarmente preoccupati per come Kennedy gestirà il programma Vaccines for Children, un programma da 8 miliardi di dollari che fornisce vaccini a più della metà dei bambini della nazione. In qualità di segretario, avrebbe il potere di stipulare o rifiutare contratti con le aziende farmaceutiche.

Kennedy, che ha strombazzato la frase “Make America Healthy Again” dopo aver abbandonato la sua candidatura presidenziale e aver unito le forze con Trump, ha una storia politica controversa che raggruppa a volte persone dell’estrema sinistra e altre volte dell’estrema destra. La pagina editoriale di destra del New York Post ha criticato Kennedy questa settimana, definendolo un “lunatico di sinistra”, sollecitando i senatori a non confermarlo. Eppure Kennedy ha una base di fan tra le madri cristiane conservatrici che apprezzano la sua enfasi sugli alimenti naturali e non lavorati. Come candidato indipendente alla presidenza e in seguito come sostituto del signor Trump, il signor Kennedy si è impegnato a sovvertire il sistema agricolo nazionale e la burocrazia della sanità pubblica, sventrando di fatto intere fasce dello stato regolatore, sotto la rubrica di sradicare il “clientelismo” e la corruzione. Ma le sue opinioni sui vaccini, a lungo considerate una delle i più grandi trionfi della sanità pubblica, hanno attirato la maggior parte dell’attenzione.

Il signor Kennedy ha affermato che non intende togliere i vaccini a nessuno e ha detto di essere “tutto a favore del vaccino contro la poliomielite”. Ma come presidente dell’organizzazione no-profit Childrens Health Defense, una posizione che ha abbandonato quando ha iniziato la sua infruttuosa campagna per la presidenza, il signor Kennedy ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni a seminare dubbi sulla sicurezza dei vaccini e dei loro ingredienti.

Nel 2021, ha presentato una petizione ai funzionari federali per revocare l’autorizzazione di tutti i vaccini contro il coronavirus in un momento in cui migliaia di americani morivano ogni settimana di Covid. Il signor Kennedy ha anche reclutato clienti per cause legali sostenendo che il vaccino della società farmaceutica Merck contro l’HPV, una delle principali cause di cancro cervicale, ha causato lesioni.

I documenti rilasciati prima delle udienze di conferma del signor Kennedy mostrano anche che ha intenzione di mantenere la sua partecipazione finanziaria in quella causa sui vaccini se verrà confermato.

“Penso che sia pericoloso per la salute degli americani”, ha affermato Donna E. Shalala, ex deputata democratica della Florida che è stata segretaria alla salute del presidente Bill Clinton, aggiungendo: “Anche se dice che non dirà alla gente che non può vaccinarsi, sollevare la questione aumenta il numero di persone” che evitano la vaccinazione.

Kennedy potrebbe anche affrontare domande difficili da parte dei repubblicani sulle sue opinioni sull’aborto e l’agricoltura. Durante la campagna per la presidenza, ha promesso di sovvertire il sistema agricolo nazionale reprimendo l’uso di pesticidi. Ha anche attaccato i sussidi per gli oli di semi, una posizione che ha suscitato allarme tra i senatori degli stati agricoli.

L’ex vicepresidente Mike Pence ha cercato di radunare l’opposizione conservatrice a Kennedy sulla posizione del candidato sull’aborto.

Kennedy ha affermato di sostenere “il consenso emergente, secondo cui l’aborto dovrebbe essere illimitato” finché “il bambino non è vitale fuori dall’utero”. Ma ha anche detto che avrebbe portato avanti il programma anti-abortista diTrump.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: castagna, KENNEDY, trump



Categoria: Generale