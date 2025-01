La Farsa della Tregua in Medio Oriente. Chris Hedges Report.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Chris Hedges Report, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Israele, per decenni, ha giocato un gioco ingannevole. Firma un accordo con i palestinesi che deve essere implementato in fasi. La prima fase dà a Israele ciò che vuole, in questo caso il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza, ma Israele di solito non riesce a implementare le fasi successive che porterebbero a una pace giusta ed equa. Alla fine provoca i palestinesi con attacchi armati indiscriminati per vendicarsi, definisce una risposta palestinese come una provocazione e abroga l’accordo di cessate il fuoco per riaccendere il massacro.

Se questo ultimo accordo di cessate il fuoco in tre fasi verrà ratificato, e non c’è certezza che ciò accadrà da parte di Israele, mi aspetto che sarà poco più di una pausa per i bombardamenti dell’insediamento presidenziale. Israele non ha alcuna intenzione di fermare la sua giostra di morte.

Il governo israeliano ha rinviato il voto sulla proposta di cessate il fuoco mentre continua a martellare Gaza. Almeno 81 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore.

La mattina dopo l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di aver rinnegato parte dell’accordo “nel tentativo di estorcere concessioni dell’ultimo minuto”. Ha avvertito che il suo gabinetto non si riunirà “finché i mediatori non notificheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo”.

Hamas ha respinto le affermazioni di Netanyahu e ha ribadito il proprio impegno a rispettare il cessate il fuoco, come concordato con i mediatori.

L’accordo comprende tre fasi. La prima fase, della durata di 42 giorni, vedrà la cessazione delle ostilità. Hamas rilascerà alcuni ostaggi israeliani (33 israeliani catturati il 7 ottobre 2023, tra cui tutte le restanti cinque donne, quelle con più di 50 anni e quelle malate) in cambio di un massimo di 1.000 palestinesi imprigionati da Israele.

L’esercito israeliano si ritirerà dalle aree popolate della Striscia di Gaza il primo giorno del cessate il fuoco. Il settimo giorno, ai palestinesi sfollati sarà consentito di tornare nella parte settentrionale di Gaza. Israele consentirà a 600 camion di aiuti con cibo e forniture mediche di entrare a Gaza ogni giorno.

La seconda fase, che inizia il 16° giorno del cessate il fuoco, vedrà il rilascio degli ostaggi israeliani rimasti. Israele completerà il suo ritiro da Gaza durante la seconda fase, mantenendo una presenza in alcune parti del corridoio di Filadelfia, che si estende lungo il confine di otto miglia tra Gaza ed Egitto. Rinuncerà al controllo del valico di frontiera di Rafah verso l’Egitto.

La terza fase vedrà l’avvio di negoziati per porre fine definitivamente alla guerra.

Ma è l’ufficio di Netanyahu che sembra aver già rinnegato l’accordo. Ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge il ritiro delle truppe israeliane dal Corridoio di Filadelfia durante la prima fase di 42 giorni del cessate il fuoco. “In termini pratici, Israele rimarrà nel Corridoio di Filadelfia fino a nuovo avviso”, mentre sostiene che i palestinesi stanno tentando di violare l’accordo. I palestinesi durante le numerose negoziazioni del cessate il fuoco hanno chiesto il ritiro delle truppe israeliane da Gaza. L’Egitto ha condannato la presa dei suoi valichi di frontiera da parte di Israele.

Le profonde fratture tra Israele e Hamas, anche se gli israeliani accettassero finalmente l’accordo, minacciano di farlo implodere. Hamas sta cercando un cessate il fuoco permanente. Ma la politica israeliana è inequivocabile sul suo “diritto” a impegnarsi nuovamente militarmente. Non c’è consenso su chi governerà Gaza. Israele ha chiarito che la continuazione di Hamas al potere è inaccettabile. Non c’è menzione dello status dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), l’agenzia delle Nazioni Unite che Israele ha messo fuorilegge e che fornisce la maggior parte degli aiuti umanitari dati ai palestinesi, il 95 percento dei quali è stato sfollato. Non c’è accordo sulla ricostruzione di Gaza, che giace in macerie. E, naturalmente, non c’è alcuna via nell’accordo per uno stato palestinese indipendente e sovrano.

La menzogna e la manipolazione israeliane sono pietosamente prevedibili.

Gli accordi di Camp David, firmati nel 1979 dal presidente egiziano Anwar Sadat e dal primo ministro israeliano Menachem Begin, senza la partecipazione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), normalizzarono le relazioni diplomatiche tra Israele ed Egitto. Ma le fasi successive, che includevano la promessa da parte di Israele di risolvere la questione palestinese insieme a Giordania ed Egitto, di consentire l’autogoverno palestinese in Cisgiordania e a Gaza entro cinque anni e di porre fine alla costruzione di colonie israeliane in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, non furono mai onorate .

Oppure prendiamo gli Accordi di Oslo del 1993. L’accordo, firmato nel 1993, che vide l’OLP riconoscere il diritto di Israele a esistere e Israele riconoscere l’OLP come rappresentante legittimo del popolo palestinese, e Oslo II, firmato nel 1995, che descrisse dettagliatamente il processo verso la pace e uno stato palestinese, nacque morto. Stabiliva che qualsiasi discussione sugli “insediamenti” ebraici illegali doveva essere rinviata fino ai colloqui sullo status “definitivo”, entro i quali i ritiri militari israeliani dalla Cisgiordania occupata dovevano essere completati. L’autorità di governo doveva essere trasferita da Israele alla presunta Autorità Palestinese temporanea. La Cisgiordania fu divisa nelle Aree A, B e C. L’Autorità Palestinese ha un’autorità limitata nelle Aree A e B. Israele controlla tutta l’Area C, oltre il 60 percento della Cisgiordania.

Il diritto dei rifugiati palestinesi a tornare nelle terre storiche loro sottratte nel 1948, quando fu creato Israele, un diritto sancito dal diritto internazionale, fu rinunciato dal leader dell’OLP Yasser Arafat, alienando all’istante molti palestinesi, in particolare quelli di Gaza, dove il 75 percento è costituito da rifugiati o discendenti di rifugiati. Edward Said definì l’accordo di Oslo “uno strumento di resa palestinese, una Versailles palestinese” e criticò duramente Arafat definendolo “il Pétain dei palestinesi.”

I ritiri militari israeliani programmati sotto Oslo non hanno mai avuto luogo. Non c’era alcuna disposizione nell’accordo provvisorio per porre fine alla colonizzazione ebraica, solo un divieto di “misure unilaterali”. C’erano circa 250.000 coloni ebrei in Cisgiordania al momento dell’accordo di Oslo. Sono aumentati ad almeno 700.000. Non è mai stato concluso alcun trattato finale.

Il giornalista Robert Fisk ha definito Oslo “una farsa, una bugia, un trucco per indurre Arafat e l’OLP ad abbandonare tutto ciò che avevano cercato e per cui avevano lottato per oltre un quarto di secolo, un metodo per creare false speranze al fine di evirare l’aspirazione allo Stato”.

Il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, che firmò l’accordo di Oslo, fu assassinato il 4 novembre 1995, dopo una manifestazione a sostegno dell’accordo, da Yigal Amir, uno studente di giurisprudenza ebreo di estrema destra. Itamar Ben-Gvir, ora ministro della sicurezza nazionale di Israele, fu uno dei tanti politici di destra che lanciarono minacce contro Rabin. La vedova di Rabin, Leah, incolpò Netanyahu e i suoi sostenitori, che distribuirono volantini ai raduni politici raffiguranti Rabin in uniforme nazista, per l’omicidio del marito.

Da allora Israele ha condotto una serie di attacchi omicidi su Gaza, definendo cinicamente il bombardamento “tagliare l’erba del prato”. Questi attacchi, che lasciano decine di morti e feriti e degradano ulteriormente la fragile infrastruttura di Gaza, hanno nomi come Operazione Arcobaleno (2004), Operazione Giorni di Penitenza (2004), Operazione Piogge Estive (2006), Operazione Nuvole Autunnali (2006) e Operazione Inverno Caldo (2008).

Israele ha violato l’accordo di cessate il fuoco del giugno 2008 con Hamas, mediato dall’Egitto, lanciando un raid di confine che ha ucciso sei membri di Hamas. Il raid ha provocato, come Israele intendeva, un attacco di rappresaglia da parte di Hamas, che ha sparato razzi rudimentali e colpi di mortaio contro Israele. Il bombardamento di Hamas ha fornito il pretesto per un massiccio attacco israeliano. Israele, come fa sempre, ha giustificato il suo attacco militare con il diritto di difendersi.

L’operazione Piombo Fuso (2008-2009), che ha visto Israele portare a termine un assalto via terra e aereo per 22 giorni, con l’aviazione israeliana che ha sganciato oltre 1.000 tonnellate di esplosivi su Gaza, ha ucciso 1.385 persone, secondo il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, di cui almeno 762 erano civili, tra cui 300 bambini. Quattro israeliani sono stati uccisi nello stesso periodo da razzi di Hamas e nove soldati israeliani sono morti a Gaza, quattro dei quali sono stati vittime di “fuoco amico”. Il quotidiano israeliano Haaretz avrebbe poi riferito che “l’operazione Piombo Fuso” era stata preparata nei sei mesi precedenti.

Lo storico israeliano Avi Shlaim, che ha prestato servizio nell’esercito israeliano, ha scritto che:

la brutalità dei soldati israeliani è pienamente eguagliata dalla menzogna del suo portavoce… la loro propaganda è un mucchio di bugie… Non è stato Hamas, ma l’IDF a rompere il cessate il fuoco. Lo ha fatto con un raid a Gaza il 4 novembre, in cui sono morti sei uomini di Hamas. L’obiettivo di Israele non è solo la difesa della sua popolazione, ma l’eventuale rovesciamento del governo di Hamas a Gaza, mettendo la gente contro i propri governanti.

Questa serie di attacchi a Gaza fu seguita dagli attacchi israeliani del novembre 2012, noti come Operazione Pilastro di Difesa, e del luglio e agosto 2014 con l’Operazione Margine Protettivo, una campagna di sette settimane che causò la morte di 2.251 palestinesi, insieme a 73 israeliani, tra cui 67 soldati.

Questi assalti da parte dell’esercito israeliano sono stati seguiti nel 2018 da proteste in gran parte pacifiche da parte dei palestinesi, note come la Grande Marcia del Ritorno, lungo la barriera recintata di Gaza. Oltre 266 palestinesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dai soldati israeliani e altri 30.000 sono rimasti feriti. Nel maggio 2021, Israele ha ucciso oltre 256 palestinesi a Gaza in seguito agli attacchi della polizia israeliana ai fedeli palestinesi nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Ulteriori attacchi ai fedeli della moschea di Al-Aqsa hanno avuto luogo nell’aprile 2023.

E poi la violazione delle barriere di sicurezza il 7 ottobre 2023 che circondano Gaza, dove i palestinesilanguivano sotto un blocco da oltre 16 anni in una prigione a cielo aperto. Gli attacchi degli uomini armati palestinesi hanno causato circa 1.200 morti israeliani, tra cui centinaia uccisi da Israele stesso, e hanno dato a Israele la scusa che aveva cercato a lungo per devastare Gaza, nella suaGuerra delle Spade di Ferro .

Questa orribile saga non è finita. Gli obiettivi di Israele restano immutati: la cancellazione dei palestinesi dalla loro terra. Questa proposta di cessate il fuoco è un altro capitolo cinico. Ci sono molti modi in cui può e, sospetto, crollerà .

Ma preghiamo, almeno per il momento, che questa strage di massa cessi.

