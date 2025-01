Los cristianos: “Raza” miserable que hay que subyugar. Agostino Nobile

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de la Stilum Curiae, Agostino Nobile, a quien agradecemos sinceramente, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre la situación de los cristianos en el mundo, en relación con otras confesiones y grupos étnico-religiosos. Leo en la primera página de lo que alguna vez fue mi periódico, La Stampa, al principio, unos seis artículos dedicados al Holocausto, y finalmente, abajo, la noticia de que la idea de Trump, cuyo yerno tiene negocios con los asentamientos de colonos en Cisjordania (una idea aplaudida por los ministros hipersionistas del gobierno de Netanyahu), de deportar a los palestinos a Egipto y Jordania, completando el esquema iniciado el 7 de octubre de 2023 (leer este enlace).

Sobre el Holocausto, les invito a leer estos dos textos, escritos por eruditos judíos de gran honestidad intelectual: La industria del Holocausto, de Normal Finkelstein, y lamentablemente solo en inglés ¿Es único el Holocausto?, de Ala Rosembaum. Y si me permiten hacer un poco de auto promoción, sobre el genocidio armenio pueden leer Los barones de Alepo, y luego La verdadera historia de Mussa Dagh y Los héroes traicionados. Disfruten la lectura y compartan.

§§§

Raza miserable

La liberación de los prisioneros israelíes y palestinos sólo puede despertar alegría. Las consecuencias de los conflictos llevan dolor a todas las familias, pero parece que las familias israelíes sufren más que otras. La televisión y los periódicos hablan todos los días del conflicto israelí y de la liberación de prisioneros. Ni siquiera la Navidad, aparte de la gigantesca fiesta y los regalos, despierta tanto interés. Por otro lado, la información ha oscurecido las recientes injusticias y sufrimientos del pueblo armenio. Intenten preguntar a los italianos que conocen, incluidos los sacerdotes, qué está sucediendo en Nagorno-Karabaj y, mientras lo hacen, qué saben sobre el genocidio de los armenios. Me anticipo a ustedes: saben poco o nada, mientras que todo el mundo sabe sobre el genocidio de los judíos, desde la escuela primaria.

Hoy, domingo por la noche, echando un vistazo a las cadenas de televisión internacionales, todas -digo todas- hablan del Holocausto. Nunca he oído una palabra sobre el genocidio de los armenios llevado a cabo por los otomanos a finales del siglo XIX y por los turcos a principios del siglo XX. Por no hablar de que los cristianos que murieron por su fe se estiman en unos cuarenta y cinco millones sólo en el siglo XX. ¿Pero por qué no se habla de ello? Según ciertos lobbies judíos, que poseen casi toda la información occidental, nadie más tiene derecho a recordar a sus muertos. Ellos son las únicas víctimas.

Cambiando de método, tenemos a otros semitas que se ocupan de los cristianos. Desde hace años, los gobiernos europeos han abierto sus puertas a millones de inmigrantes musulmanes irregulares que, debido al loable compromiso de algunos de ellos en la violación de mujeres y niñas cristianas, son apoyados económicamente por los gobiernos de acogida: https://blog.uaar.it/2008/02/ 11/violenza-islamica- inghilterra-vittime-ogni-anno- 17mila-donne/. Los cristianos no son protegidos por los gobiernos, por los medios de comunicación y ni siquiera por la Iglesia, que lanza anatemas contra quienes se atreven a denunciar la inmigración irregular que está cambiando profundamente nuestro tejido social. Los pocos periódicos que sacan a la luz esta paradoja son calificados como de extrema derecha, nazis o fascistas, véase: https://www.corriere.it/ tecnologia/cards/in-europa-l- estrema-destra-sta-generando- immagini-con-l-ia-per- promuovere-politiche-anti- immigrazione/lestrema-destra- e-lintelligenza-artificiale- generativa_principale.shtml y https://www.dw.com/en/islamic- rape-of-europe-polish- magazine-sparks-outrage/a- 19056162.

Traten de imaginar lo que sucedería si en Israel o en un país musulmán grupos de cristianos se burlaran de la policía y hicieran todo lo posible para violar a las mujeres y niñas locales, como sucede en Europa. Y con un esfuerzo titánico, traten de imaginar qué sucedería si en los países musulmanes las comunidades cristianas organizaran procesiones, tal vez rezando frente a las mezquitas.

Admitámoslo: la sola idea nos hace sonreír. Los temerarios cristianos serían sacrificados en el acto por la multitud enfurecida, y contarían con el apoyo de la policía local. Nuestros gobiernos pedirían perdón en el mundo y Bergoglio escupiría veneno sobre estos innobles rezadores de rosarios, tal vez en el Ángelus. No es de extrañar, entonces, si los musulmanes y los judíos nos consideren una raza miserable a la que hay que subyugar.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 27 de enero de 2025, en www.marcotosatti.com/2025/01/ 27/cristiani-razza-miserabile- da-sottomettere-agostino- nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

