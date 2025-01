Cristiani “Razza” Miserabile da Sottomettere. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione dei cristiani nel mondo, in relazione ad altre fedi e gruppi etnico-religiosi. Leggo sulla prima pagina di quello che era una volta il mio giornale, La Stampa, in apertura, circa sei articoli dedicati alla Shoah, e finalmente, sotto, la notizia che l’idea di Trump, il cui genero ha affari con insediamenti di coloni in Cisgiordania (idea applaudita dai ministri iper-sionisti del governo Netanyahu) di deportare i palestinesi in Egitto e Giordania, completando lo schema iniziato il 7 ottobre 2023 (leggete questo collegamento). Sulla Shoah vi invito a leggere questi due testi, scritti da studiosi ebrei dalla grande onestà intellettuale: L’industria dell’Olocausto, di Normal Finkelstein, e purtroppo solo in inglese Is the Holocaust Unique? di Ala Rosembaum. E, se mi permettete di fare un po’ di auto-pubblicita, sul genocidio armeno potete leggere I Baroni di Aleppo, e poi La vera storia del Mussa Dagh, e Gli eroi traditi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Razza miserabile

Il rilascio dei prigionieri israeliani e palestinesi non può che far piacere. Le conseguenze dei conflitti portano dolore in tutte le famiglie, ma sembra che quelle israeliane soffrano più delle altre. Tv e giornali parlano ogni giorno del conflitto israeliano e del rilascio dei prigionieri. Nemmeno il Natale, a parte la festa pantagruelica e i regali, suscita tanto interesse. D’altro lato, l’informazione ha oscurato le recenti ingiustizie e sofferenze del popolo armeno. Provate a chiede agli italiani che incontrate, preti inclusi, cosa succede a Nagorno-Karabakh e, già che ci siete, cosa sanno del genocidio degli armeni. Vi anticipo: sanno poco o niente, mentre del genocidio degli ebrei, a partire dalle scuole elementari, lo sanno tutti.

Oggi, domenica sera, dando un’occhiata alle reti tv internazionali tutte, dico, tutte parlano della shoah. Sul genocidio degli armeni attuato dagli ottomani alla fine dell’Ottocento e dai turchi all’inizio del Novecento, non ho mai sentito una parola. Senza contare che i cristiani morti per la loro fede sono stimati in circa quarantacinque milioni solo nel XX secolo. Ma perché non se ne parla? Secondo certe lobby ebraiche, che posseggono quasi tutta l’informazione occidentale, nessun altro ha diritto di ricordare i propri morti. Loro sono le uniche vittime.

Cambiando metodi, abbiamo altri semiti che si occupano dei cristiani. I governi europei, da anni hanno aperto le porte a milioni di migranti irregolari musulmani che, per l’impegno encomiabile di alcuni di loro nello stuprare donne e bambine cristiane, vengono sostenuti economicamente dai governi ospitanti: https://blog.uaar.it/2008/02/11/violenza-islamica-inghilterra-vittime-ogni-anno-17mila-donne/ I cristiani non vengono tutelati dai governi, dall’informazione e nemmeno dalla Chiesa che lancia anatemi contro chi osa lamentarsi per l’immigrazione irregolare che sta cambiando profondamente il nostro tessuto sociale. I pochi giornali che rilevano questo paradosso vengono definiti di estrema destra, nazisti o fascisti, vedi: https://www.corriere.it/tecnologia/cards/in-europa-l-estrema-destra-sta-generando-immagini-con-l-ia-per-promuovere-politiche-anti-immigrazione/lestrema-destra-e-lintelligenza-artificiale-generativa_principale.shtml e https://www.dw.com/en/islamic-rape-of-europe-polish-magazine-sparks-outrage/a-19056162.

Provate ad immaginare cosa succederebbe se in Israele o in un paese musulmano gruppi di cristiani si facessero beffe delle forze dell’ordine e si prodigassero a violentare donne e ragazzine locali come accade in Europa. E, con uno sforzo titanico, provate ad immaginare cosa accadrebbe se nei paesi musulmani le comunità cristiane organizzassero processioni, magari pregando davanti alle moschee.

Ammettiamolo, la sola idea ci fa sorridere. I temerai cristiani verrebbero sacrificati sul posto dalla folla inferocita col supporto delle locali forze dell’ordine. I nostri governi si scuserebbero in mondo visione e Bergoglio sputerebbe veleno su questi ignobili sgranarosari, magari all’Angelus. Non meravigliamoci, dunque, se i musulmani e gli ebrei ci considerano una razza miserabile da sottomettere.

Agostino Nobile

§§§

